От «Бабы-яги» до «Кровавых оргий черных сестер»: топ-11 эротических хорроров на Хэллоуин

Пик эротических хорроров пришелся на 1970-е годы, но и сейчас можно встретить фильмы в этом почтенном жанре. Специально для хэллоуинского уик-энда собрали для вас лучшие классические и современные страшилки с возрастным рейтингом 18+: от «Бабы-яги» и «Логова белого червя» до «Кровавых оргий черных сестер» и «Ночи демонов».

«Баба-яга» (1973), реж. Коррадо Фарина «Baba Yaga»

© 14 Luglio Cinematografica

В Голливуде загибаются кинокомиксы, а в России царит сказочный бум. Тем удивительнее, что пятьдесят лет назад — в эпоху порношика и «Графини с голой грудью» (1973) — на экраны вышел итальянский эротический хоррор, совместивший в себе сразу и комикс, и сказку. «Баба-яга» была снята по серии популярных комиксов «Валентина» Гуидо Крепакса, а ее главным антагонистом выступил славянский мифологический персонаж.

Согласно мутному сюжету Баба-яга (Кэрролл Бейкер) на своем автомобиле чуть было не сбивает модную девушка-фотографа Валентину Росселли (Изабель Де Фюнес, племянница Луи) и одалживает у нее застежку от чулок. После этого Валентину начинают мучить кошмары (как правило, с участием нацистов и котиков), а яга продолжает отравлять ей жизнь, то проклиная фотоаппарат девушки, то подкидывая ей БДСМ-куклу по имени Аннетт (как в фильме Леоса Каракса). Главная героиня рассказывает обо всем своему любовнику — режиссеру Арно (Джордж Истмен), после чего они вместе противостоят нечистой силе.

В комиксах Крепакса режиссера Коррадо Фарину интересовала прежде всего фантастическая, а не эротическая сторона — тем не менее «Баба-яга» даже по меркам либеральных семидесятых была снята настолько откровенно, что некоторые, особенно пикантные эпизоды с участием Де Фюнес и Бейкер вырезала цензура. Еще 20 минут выкинули продюсеры, чтобы сделать фильм энергичнее. Фарина, естественно, был против, но поскольку у него не осталось негативов, никакой режиссерской версии не случилось. Заметим, впрочем, что и в кинотеатральной «Яга» смотрится улетно. Это джаллоПоджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики. в стилистике французской «новой волны» (продюсеры как раз избавились от синефильской болтовни) и с изрядной долей сексуального сюрреализма. Умели люди жить!

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Кровавые оргии черных сестер» (1973), реж. Джозеф В.Сарно/«Меридиан» (1990), реж. Чарлз Банд/«Дух ночи» (1995), реж. Марк Манос «Der Fluch der schwarzen Schwestern»/«Meridian»/«Huntress: Spirit of the Night»

1 / 3 Кадр из фильма «Кровавые оргии черных сестер» © Saga Film 2 / 3 Кадр из фильма «Меридиан» © Full Moon Entertainment 3 / 3 Кадр из фильма «Дух ночи» © Full Moon Entertainment

Один из самых распространенных тропов в эротических хоррорах — сюжет про молодую женщину, возвращающуюся в родовое гнездо (желательно в замок), где обитает всякая нечисть: вампиры, оборотни и т. д.

По такому принципу строятся, например, «Кровавые оргии черных сестер», известные также как «Игрушки дьявола». Сразу две девушки приезжают в фамильное имение, некогда принадлежащее вампирше Варге — потомку графини Елизаветы Батори. Чтобы получить наследство, им нужно год прожить в замке. Однако если бы они знали, какие сатанинские ритуальные оргии поныне проводятся в его подвалах, то бежали бы, зажав рты. Помочь девушкам спешат брат и сестра (антропологи), случайно оказавшиеся рядом.

В отличие от таких признанных мастеров эксплуатейшена, как Хесус Франко и Жан Роллен, режиссер Джозеф В.Сарно не специализировался на фильмах ужасов (жанр ему навязали продюсеры), поэтому в его мягкой хорротике больше чувственной эротики (и комедии), чем собственно хоррора. Вряд ли это кино способно всерьез кого‑то напугать, а вот рассмешить — вполне.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

Еще больше самоиронии в «Меридиане» Чарлза Банда по сценарию Денниса Паоли («Реаниматор»). Банд — король малобюджетных хорроров и фантастики, достойный преемник Роджера Кормана, поэтому «Меридиан» был снят за копейки и, подобно другим работам культового автора, выпущен сразу на видео. Снова в центре повествования две девушки: реставраторша картин (Чарли Спрэдлинг) и ее подруга (Шерилин Фенн), которая вернулась в проклятое имение, чтобы унаследовать его. На ярмарке они встречают труппу бродячих артистов, приглашают их на ужин в замок, а дальше следует полный джентльменский набор готической хорротики: магия, призраки и оргии. Банд, не мудрствуя лукаво, разыгрывает сюжет «Красавицы и чудовища» в оттенках софт-порно. Надо сказать, что Шерилин Фенн в итоге проснется знаменитой — но не благодаря «Меридиану», а «Твин Пиксу», который вышел в тех же числах, что и страшилка Банда.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

Настоящая же жемчужина жанра — «Дух ночи» Марка Маноса (по первой профессии монтажера, работавшего над многими культовыми сериалами: из последних — «Бодкин»). Совершенно невероятная артистка Дженна Боднар, так и не выбравшаяся из гетто эротических фильмов, играет наследницу замка Тару, которая после смерти отца возвращается в родовое гнездо в Северном Уэльсе (разумеется, проклятое). Родовое проклятие связано с ликантропией: по ночам девушка начинает звереть. Пока ее знакомые — находящиеся в инцестуальных отношениях брат и сестра — пытаются отжать имущество Тары, один симпатичный фотограф пытается спасти ее.

Несмотря на то, что спродюсированный Чарлзом Бандом фильм больше похож на вечернюю эротику с телеканала РЕН ТВ, у этого захватывающего, ироничного и запоминающегося софткора (чего только стоит животная ню-фотосессия в пещере!) больше причин называться кино, чем у других представителей жанра. Единственное, что портит картину, — открытый финал: то ли у авторов закончились деньги, то ли они рассчитывали на сиквел, который не последовал (а жаль).

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Ночь демонов» (1988), реж. Кевин Тинни «Night of the Demons»

© Meridian Productions

Несмотря на то, что «Ночь демонов» вышла на волне хайпа итальянского хоррора «Демоны» (1985) Ламберто Бавы, она представляла собой синтез двух чисто американских страшилок: «Хеллоуина» (1978) Джона Карпентера и «Зловещих мертвецов» (1981) Сэма Рейми. Так, в канун Хэллоуина компания подростков по совету странной девушки Анджелы (Амелия Кинкейд) решает зависнуть в заброшенном доме с дурной репутацией — здание бывшего морга напополам с крематорием. Во время легкомысленного спиритического сеанса молодые люди высвобождает из заточения древнего демона, который начинает убивать их одного за другим и превращать в таких же демонов.

Должен признаться: я предвзят к этому фильму. Это был один из первых хорроров, что я увидел в своей жизни. Летом 1991-го, кажется, года, когда мне было лет пять, отец на озерной базе повел меня на этот фильм ужасов в пляжный видеосалон, спросив перед показом, не буду ли я бояться. Я соврал, что не буду, — в итоге мы ушли на исходе первого часа, когда демон разделался с очередной влюбленной парочкой, занимающейся сексом в открытом гробу. Не понимаю, что было у меня в голове, когда я согласился на просмотр, — и уж точно совершенно не понимаю, что было в голове у отца (взрослый же был человек).

Долгое время мне казалось, что я просто выдумал эту картину, пока не наткнулся на нее в топе хоррор-сокровищ 1980-х. Пересматривая, отметил, что главная героиня Джуди (Кэти Подуэлл) неслучайно нарядилась на хэллоуиновскую вечеринку Алисой: ее ждет путешествие в адскую Страну чудес. А читая критиков, был неприятно удивлен, что пресса в свое время разнесла фильм в пух и прах за вторичность, длинный хронометраж, сексистский и глупый юмор. «Ночь демонов» (у которой потом были два сиквела и необязательный ремейк) точно не вершина жанра, но для восьмидесятых она снята изобретательна, а в плане фем-репрезентации и дайверсити — достаточно прогрессивно. В финале демонов побеждают девушка и темнокожий парень, на которого никто не ставил.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Логово белого червя» (1988), реж. Кен Расселл «The Lair of the White Worm»

© Vestron Pictures

Кен Расселл («Дьяволы», «Готика») умел смешить народ, если не смотреть его хорроры на серьезных щах. К этому призывал и сам режиссер, а «Логово белого червя» вообще считал комедией. В каком‑то смысле так оно и есть. В фильме рассказывается про жителей английской сельской усадьбы — аристократа Джеймса (Хью Грант) и сестер Трент, Мэри и Еву (Самми Дэвис и Кэтрин Оксенберг), которых начинает терроризировать древняя жрица Сильвия (Аманда Донохью), после того как шотландский археолог Ангус (Питер Капалди) раскапывает череп огромного змея, которому она поклоняется.

Расселл любил Брэма Стокера (и даже хотел экранизировать его «Дракулу»), но стокеровское «Логово белого червя» не было в числе его фаворитов, поэтому он довольно сильно переписал роман, перенесся время действия из второй половины XIX века в конец XX, и добавив в историю элементы британской народной сказки о Ламбтонском черве. И хотя фильм был скептически встречен критиками и провалился в прокате, с годами он обрел культовый статус. В этом нет ничего удивительного. В картине подкупает ее игривый тон: девушку по имени Ева пытаются скормить огромному змею, а ее сестру зовут Мэри, то есть Мария.

В общем, «Белый червь» уморительно снят на стыке языческого фолк-хоррора и секс-фарса. В роли древней жрицы Расселл изначально видел Тильду Суинтон (очевидно, из‑за ее андрогинной внешности), но оказался доволен и Донохью, которая во время жертвоприношения изображает из себя гермафродита — режиссер умел работать с артистами. Как и «Ночь демонов», «Логово белого червя» я тоже посмотрел лет в пять (да, у нас в семье любили хорроры) и так напугался, что потом долго боялся ходить в туалет (казалось, что червь вылезет из унитаза). Но пересматривая его на днях впервые за долгое время, поразился тому, как Расселл даже фантастическую чушь умел сделать убедительной.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Паук» (1992), реж. Василий Масс

© Deckrim

От «Белого червя» к «Пауку». Эта российская картина с прибалтийским акцентом была задумана на излете Советского Союза, а вышла уже после его развала, поэтому где‑то указывается, что это латышский фильм, а где‑то — российский. Так или иначе, это один из удивительнейших представителей постсоветского хоррора, да еще в эротических кружевах. «Паук» Василия Масса, снятый по рассказу Владимира Кайякса и его же и сценарию, открывается цитатой из Зигмунда Фрейда, чтобы сразу настроить на психоаналитическую трактовку запутанной (во всех смыслах) ленты.

Живущую с мамой и страдающую от комплекса Электры половозрелую девушку Виту (Аурелия Анужите) в качестве натурщицы для написания картины про Деву Марию хочет использовать художник Альберт (Любомирас Лауцявичюс). Однако несмотря на то, что заказчиком в этом деле выступает церковь, сам Альберт как будто восстал из ада. Демонический художник, подобно Фредди Крюгеру, проникает во сны главной героини, где пытается овладеть ею в образе паука. Когда ситуация достигает точки кипения, мать отсылает Виту за город, к семье сестры, живущей в настоящем замке. Но Альберт находит девушку и там.

Во фрейдизме появление пауков во сне принято связывать со страхом человека перед властной матерью. Так что непонятно, кто в этой истории выступает большим злодеем: искуситель Альберт, выступающий для Виты отеческой фигурой, или родительница девушки. «Паук» Масса здорово смыкается с не менее фрейдистским «Пауком» (2002) Дэвида Кроненберга, где главный герой страдал от эдипова комплекса. Причем, в отличие от картины Кроненберга, он представляет собой подлинный образец боди-хоррора — редкий как в российском, так и в латвийском изводе. Фильм настолько виртуозно снят, что до сих пор производит впечатление — и как репрезентация потаенных девичьих страхов, и как просто хоррор-аттракцион. Так бы выглядело «Тайное влечение» Стаси Толстой (у нее даже героиню зовут похоже: Вета), если бы оказалось фильмом ужасов, а не мелодрамой.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992), реж. Дэвид Линч «Twin Peaks: Fire Walk with Me»

© New Line Cinema

В сериале «Твин Пикс» (1990-1991, 2017) секса как такового не было. Стоило героям поцеловаться и устроиться в постели, как монтажная склейка съедала все, что не было положено по телевизионному рейтингу. В этой ситуации даже удивительно, какую лютую дичь шоураннерам — режиссеру Дэвиду Линчу и сценаристу Марку Фросту — удалось протащить на канал ABC (ныне принадлежащий «Диснею»). По сюжету Лиланд Палмер насиловал и убивал свою дочь Лору — сгладить острые углы получилось из‑за того, что в него вселился демон Боб. Еще до инцеста чуть было не дошло в казино «Одноглазый Джек», когда бизнесмен Бен Хорн не узнал свою дочь Одри в кошачьей маске.

Так что неудивительно, что в полнометражке «Твин Пикс: Сквозь огонь» Линч ушел в полный отрыв. Все точки над «i» режиссер расставил уже в открывающей сцене картины, когда топор обрушивается на снежно-белый экран телевизора. Так Линч сразу показал — мы будем смотреть не ТВ, а кино. Именно кино с большой буквы режиссер и снял — про свою любимицу: порочную и загадочную американскую школьницу Лору Палмер (Шерил Ли), которая в фильме обретает плоть, кровь и превращается из трупа, завернутого в целлофан, в живого и мятущегося человека. Все неврозы, которые в сериале были только обозначены, на большом экране получают свой выход.

Сначала обнажается драма главной героини, затем трагедия — мы проживаем с Лорой ее последние семь дней, в ходе которых девушка не слезает с наркотиков, предается безудержному проимскуитету ( чего только стоит могучая оргия в придорожном борделе, виртуозно снятая оператором Рональдом Виктором Гарсией через табачный дым ) и отчаянно пытается не впустить в себя чистое зло. Но Линч, разумеется, задумал это кино не как историю грехопадения. В финале Лоре, до этого говорившей близкой подруге Донне (Мойра Келли), что «ангелы тебе не помогут, потому что они улетели», удается-таки узреть своего ангела.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Объятия вампира» (1995), реж. Энн Гурсо «Embrace of the Vampire»

© New Line Cinema

В «Объятии вампира» Милано играет студентку-девственницу Шарлотту, которую все пытаются соблазнить — от девушки-фотохудожницы из общежития, до вампира, который проникает в ее сны, но главная героиня отчаянно этому сопротивляется. В общем, это чистое guilty pleasureС английского — «постыдное удовольствие».. Особенно, если учесть, что периодически в фильме случаются прорывы в линчевский сюрреализм — так, в лучшие свои моменты картина становится похожа на упомянутый выше «Сквозь огонь», который вывернул пряничный мир «Твин Пикса» кишками наружу. На месте Лоры Палмер тут Шарлотта — невинное создание, которой тоже хотят завладеть силы зла. А борьба, стало быть, идет за ее душу. Вампир — что‑то вроде демона Боба, а парень Шарлотты типа Джеймса Херли. Буквально на несколько минут еще появляется Дженнифер Тилли — разумеется, в роли роковой соблазнительницы (через год с ней выйдет «Связь» сестер Вачовски).

По словам постановщицы, лента (у нее, кстати, в 2013 году был ремейк) стоила всего $500 000, а благодаря продажам на видеокассетах собрала около 15 миллионов долларов (вот были времена!). Сценарист «Объятий вампира» Рик Бицельбергер позже написал другой эротический хоррор — «В объятиях тьмы» (1999), — снова про вампиров, но уже похожий на треш-версию тони-скоттовского «Голода» и превратившийся в трилогию.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Плетеное дерево» (2011), реж. Робин Харди «The Wicker Tree»

© Tressock Films

В 2006 году было принято глумиться над ремейком классического фолк-хоррора «Плетеный человек» (1973). А автору оригинала Робину Харли фильм не понравился настолько, что он решил снять то ли сиквел, то ли авторемейк, то ли и вовсе рип-оффНеофициальный ремейк. «The Wicker Man» — «Плетеное дерево». И потерпел еще более сокрушительное поражение, чем Нил ЛаБьют. Если фильм ЛаБьюта с кривляющимся Николасом Кейджем похож на кино, то «Плетеное дерево» — работа на грани профнепригодности; уровня «Комнаты» Томми Вайсо.

В основу сюжета Харди положил свой роман «Ковбои для Христа». Певица госпелов Бет (Бриттания Никол) и ее приятель-ковбой Стив (Генри Гарретт) — молодые проповедники, которые покидают Техас, чтобы нести слово Божье в отдаленные языческие уголки Шотландии. С распростертыми объятыми их встречают только в общине в Трессоке, да и только потому, что они там скоро станут главным блюдом на празднике урожая во Дворце труда. Актеры играют настолько чудовищно (а Харди настолько беспомощен в разведении мизансцен и монтаже), что фильм легко принять за какую‑нибудь сельскохозяйственную порнопародию на жанр фильм ужасов. Собственно, кринжовые секс-сцены (помнится, в оригинальном фильме шведка Бритт Экланд тоже постоянно ходила голой) и недурной сценарий (эпизод с картами вообще огонь) делают просмотр этой картины выносимыми и переводят ее в разряд «так плохо, что уже хорошо».

Сложно сказать, что с годами случилось с Харди — по первой профессии писателем и телевизионным сценаристом. То ли он всегда был плохим режиссером (а в «Плетеном человеке» его спасла команда, благодаря которой этот фильм ужасов стали величать «Гражданином Кейном» от хоррора), то ли со временем он растерял все навыки. Но факт остается фактом: эту парадоксальную ленту не спасло бы ни одно жертвоприношение.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓

Подробнее на Афише

«Секс-пленка» (2013), реж. Бернард Роуз «Sxtape»

© S Pictures

Пионер цифрового кино и поклонник классической русской литературы (обе страсти ему удалось совместить в «Иване под экстази» с Дэнни Хьюстоном), британский режиссер Бернард Роуз прославился не только экранизациями произведений Л.Н.Толстого («Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Два Джека», «День подарков»), но и хоррором «Кэндимен» (1992), уже считающимся классическим. В 2013 году он предпринял вылазку на территорию модного тогда жанра found footageС английского — «найденная пленка».. И, если верить низким оценкам зрителей и критиков, потерпел фиаско. До этого столь жестоки они были только к другому его хоррору, «Бал Сатаны» (2005), в оригинале называющемуся «Snuff-Movie».

Однако вот какое дело: Роуз настолько большой режиссер, что ему явно тесно в рамках фильма ужасов. Он не хочет играть по его правилам, а хочет экспериментировать (как на заре нулевых с любительской «цифрой»). В «Секс-пленке» у него получился довольно революционный фильм: «домашнее видео», превращающееся в хоррор. По сюжету главными героями выступают художница Джилл (Кейтлин Фолли) и ее парень Адам (Иэн Дункан), который постоянно снимает возлюбленную (и секс с ней). Однажды в поисках места для выставки картин Джилл пара пробирается в заброшенный дом — бывшую лечебницу, в которой применялась шоковая терапия. И встречает там не слишком доброжелательный призрак девушки, замученной врачом.

В «Секс-пленке» Роуз буквально препарирует male gazeС английского — «мужской взгляд».. Рифмует шоковую терапию и видеокамеру — что из‑за одной, что из‑за другой женщина в фильме превращается в сексуализированный объект. Неудивительно, что женская месть будет страшна — картина заканчивается не символической кастрацией, а натуральным откусыванием члена во время орального секса. Но поражает в картине не ее радикальность (очевидно, выбесившая многих зрителей), а выдающийся перформанс Кейтлин Фолли, достойный «Оскара», а не хоррора.

Оценка:

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓