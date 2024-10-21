Что смотреть дома: злой Джеймс МакЭвой, грустный Джейсон Шварцман, хоррор на основе рилса*

Продолжаем обозревать новинки стримингов, чтобы вы ничего не пропустили. В этом выпуске рубрики «Кино уже онлайн»: хоррор с Джеймсом МакЭвоем в роли семьянина-психопата, комедия с невротичным Джейсоном Шварцманом, Самара Уивинг в эстонском лесу и тихая драма про семейный поход. Хэллоуинское угощение — «За гранью З/Л/А», 7-я часть хоррор-альманаха.

«Не говори никому», реж. Джеймс Уоткинс «Speak No Evil»

© Universal Pictures

Пара чопорных американцев (Скут МакНейри и Макензи Дэвис) знакомится на отдыхе с развязными британцами (Джеймс МакЭвой и Эшлинг Франчози) — неожиданный, но вполне правдоподобный контраст менталитетов. Гаденький глава британского семейства ( МакЭвой в своем репертуаре ) успевает впечатлить новых знакомых подначиванием соседей по отелю за гранью фола да ездой на скутере по итальянским улочкам без шлема. Поэтому спустя какое‑то время американцы (давно, к слову, релоцировавшиеся в Лондон) отзываются на приглашение навестить вторую семью за городом. К тому же их дети, мальчик и девочка (Дэн Хог и Аликс Уэст Лефлер), неплохо поладили (даром что сын британцев немой). Каково же удивление гостей, когда психопатические наклонности хозяина фермы и не думают ограничиваться нарушением границ и мачистским выпендрежем, а вместо этого растут в геометрической прогрессии в течение адского уикенда.

«Не говори никому» — американский ремейкОбычно в таких случаях говорят «англоязычный ремейк», но в оригинальном фильме датская и голландская пары и так общались между собой на английском. совсем свежего одноименного хоррора 2022 года. Тот фильм не был шедевром, но прогремел в достаточной степени, чтобы все уважающие себя фанаты ужасов до него добрались: кроме жутко неловкого общения сквозь культурный барьер, картина 2022 года держалась еще и на чрезвычайно шокирующем твисте. Учитывая, что в ремейке твист фактически проспойлерен для значительной части целевой аудитории, возникает вопрос, что вообще хорошего остается? Первую, чернокомедийную часть фильма хоррормейкер-середняк Джеймс Уоткинс («Райское озеро», «Женщина в черном») доводит до гротеска, эксплуатируя эксцентрику Джеймса МакЭвоя по максимуму. Вторую зачем‑то перевирает и превращает безысходный кошмар в голливудскую экшн-потасовку . Оба изменения — явно к худшему, поэтому зачем кому‑то, кроме самых страстных фанатов МакЭвоя, смотреть эту версию, решительно непонятно. Похвалить тут можно только одного человека — очень способного актера-ребенка Дэна Хога, сыгравшего немого мальчика: кто знает, может, его ждет большое будущее.

Смотреть на Amazon Video, Apple TV и других платформах, недоступных в России.

«Между храмами», реж. Нэйтан Сильвер «Between the Temples»

© Sony Pictures Classics

Щетинистый кантор из синагоги с грустными как у собаки глазами (Джейсон Шварцман) переживает нервный срыв посреди службы: выбегает на улицу и ложится на проезжую часть, чтобы водитель грузовика на него поорал. Этот невротичный еврейский мужчина, как герой анекдота, живет сразу с двумя мамами (не спрашивайте), которые все норовят найти замену его безвременно ушедшей жене. Страсть к жизни возвращается, когда он встречается в баре со своей школьной учительницей пения (Кэрол Кейн), опять же, годящейся ему в матери. Смешливая и мечтательная женщина заявляет, что хочет, чтобы бывший ученик подготовил ее к бат-мицве, которой у нее никогда не было, и тот без лишних колебаний соглашается проводить с ней все рабочее и свободное время.

Режиссер-мамблкорщик Нэйтан Сильвер прославился своими тревожными разговорными фильмами про замкнутые сообщества, среди них — «Зловонные небеса» про секту-рехаб и «Великая притворщица» про репетиции театральной труппы. Комедия «Между храмами» (название-каламбур можно перевести и как «Между висками») с ярко выраженным религиозным уклоном не выбирается за рамки сложившегося стиля автора, но выходит, благодаря звездам на экране, на новую аудиторию. На милейшего актера Шварцмана смотреть всегда приятно, к тому же подобного масштаба роль ему доставалась последний раз ровно десять лет назад в «Послушай, Филип» Алекса Росса Перри. Увы, потенциальных новых зрителей режиссера Сильвера хочется предостеречь: этот автор плохо понимает людей, его изображение и романтических, и семейных отношений вызывает недоумение и неловкость, а на Шварцмана было бы куда приятнее смотреть в кино, где он не заключен в клетке бессценарной импровизации с постановщиком, который из садистских, надо думать, соображений выбирает нарочито плохие дубли. Ну или просто думает, что так выходит «жизненнее».

Как и фильм «Послушай, Филип», «Между храмами» снимал великий оператор Шон Прайс Уильямс, в прошлом году сам поставивший фильм «Нежный восток». На его нетривиальную работу с густым пленочным зерном, рассеянным неоновым светом и глубокими, на грани брака, тенями можно смотреть практически бесконечно — даже если параллельно приходится терпеть несмешную, мельтешащую комедию.

Смотреть на Amazon Video, Apple TV и других платформах, недоступных в России.

«Хорошенькая», реж. Индия Дональдсон «Good One»

© Metrograph Pictures

Задумчивая и тихая, даже когда телефон не ловит сеть, выпускница школы (Лили Коллиас) отправляется в лесной поход с папой (Джеймс Ле Грос) и его лучшим другом (Дэнни МакКарти). Мечтательное единение с живописной природой Катскильских гор поначалу перемежается лишь незначительными смол-токами между троицей, но после одной неловкой ночной посиделки у костра резко обрывается.

«Хорошенькая» Индии Дональдсон — захваленный критиками режиссерский дебют с последнего «Сандэнса» и каннского «Двухнедельника режиссеров». Кино и правда славное и смотрящееся с интересом, но в то же время довольно эпигонское. Постановщица и не скрывает, что сняла ремикс на уже, пожалуй, классическую «Старую радость» Келли Рейхардт, не просто разбавив поход двух грустных мужиков не в пример им мудрой девушкой, но и добавив в кино щепотку телесных подробностей, как это принято в новых тихих феминистских фильмах (от «Ассистентки» до «Никогда, редко, иногда, всегда»). Как и еще один фильм, с которым хочется сравнить атмосферу и интонацию картины — «Не оставляй следов» Дебры Граник, — «Хорошенькая» тянет, за вычетом красивых перебивок, максимум на крепкий рассказ, но не повесть и не роман . Впрочем, хронометраж тут совсем не обременяющий. Отдельный привет хочется передать человеку, зачем‑то придумавшему перевести название фильма на русский таким противно объективирующим образом — и тем самым еще раз подтвердившему основную мысль фильма для всех тех, кто ее не недопонял.

Смотреть на Amazon Video (недоступен в России)

«Тихое место: Азраэль», реж. Э.Л.Кац «Azrael»

© IFC Films

Еще одно кино про испуганную девушку в лесу: на этот раз лес эстонский, и девушке («королева крика» Самара Уивинг) приходится спасаться не просто от надоедливых взрослых, а от пепельно-черных кровожадных демонов. Кринжово, но не сказать, что неточно адаптированное прокатчиками кино «Тихое место: Азраэль» — новейший представитель поджанра хорроров без лишних разговоров. Кроме «Тихого места», в него входят «Добыча», «Тебя никто не спасет» и «Из тьмы».

Увы, средненький жанровый постановщик Э.Л.Кац («Мелкие преступления», «Дешевый трепет»), объединивший усилия со сценаристом Саймоном Барреттом («Тебе конец!», «Гость»), не просто не делает ничего свежего и необычного, а к тому же не достигает даже минимального саспенса вышеперечисленных картин. Сюжет с сектантами и жертвоприношениями абстрактный до степени ахинеи, ритм погонь и потасовок предсказуемый до одури, пара довольно отвратительных моментов с расчлененкой неинтересную историю не спасает: и ежу заранее ясно, что заглавная героиня тут будет «последней девушкой». Не будет преувеличением сказать, что неподдельного напряжения и саспенса в драмеди «Хорошенькая» больше, чем в этом хорроре, — что это, если не приговор жанровой картине?

Смотреть на Amazon Video (недоступен в России)

«Тихое место: Азраэль» еще можно застать в российском прокате.

«За гранью З/Л/А», реж. Джей Чил, Джордан Дауни, Кристиан Лонг, Джастин Лонг, Джастин Мартинес, Вират Пал, Кейт Сигел «V/H/S/Beyond»

© Shudder

Чем дальше, тем яснее становится, какая все-таки прекрасная фаунд-футедж-хоррор-франшиза «З/Л/О», чья, страшно сказать, седьмая часть вышла на стриминге Shudder в начале октября. Одно дело вести франшизу, в которой то и дело возникают удачи, совсем другое — из раза в раз гарантировать зрителям определенные минимальные стандарты качества. «З/Л/О» точно из второй категории. В новом выпуске, посвященном сайфаю, разумеется, удачи тоже есть: это две истории в воздухе — про парашютистов и инопланетян (в духе недооцененного «Воздушного боя») и про документалистку и опасные интерьеры летающей тарелки ( в режиссуре дебютирует муза Майка Флэнагана Кейт Сигел, а он сам написал сценарий ). Но еще больше впечатляет то, что даже средние сегменты (которых в любом альманахе — большинство) дико придуманы и старательно реализованы на уровне ремесла ровно в той степени, чтобы не дать заскучать. Будь то боди-хоррор Джастина Лонга (наглый плагиат «Бивня» с ним же в главной роли), индийское мочилово от режиссера, кажется, наигравшегося в «Пять ночей с Фредди», или нестрашный кровавый экшн «Аист» по мотивам арта Олега Вдовенко ( первый официальный голливудский ремейк минутного рилcа? ).

Очень удачным остается и сам формат «З/Л/А». В эпоху бесконечных нестрашных хоррор-альманахов Райана Мерфи, концентрированный двухчасовой набор из 20-минутых баек из склепа (а не 10-часовой сезон, как у Мерфи) — предложение под Хэллоуин, от которого сложно отказаться.

Смотреть на Shudder (недоступен в России)