Ахахаха! Это мы начитались разгромных рецензий на второго «Джокера» и спешим его защитить

В мировом прокате провалился «Джокер: Безумие на двоих» — сиквел кинокомикса Тодда Филлипса. Зрители и критики оказались безжалостны к фильму, цифровой релиз которого состоится уже 29 октября. Но этот консенсус как минимум спорный, а как максимум — смехотворный. Евгений Ткачев рассказывает, чем хорош «Безумие на двоих».

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С первых минут «Джокер» настраивал на волну FM «Достоевский» (ахахаха!), где на протяжении двух часов надрывалась печальная виолончель Хильдур Гуднадоуттир. В 2019 году такой подход для кинокомикса выглядел чем‑то прорывным и даже революционным. Отсюда восторженная пресса, «Золотой лев» Венеции, миллиард долларов в мировом прокате, номинация на «Оскар» (и статуэтка Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль). Однако еще до премьеры «Безумия на двоих» в Венеции складывалось ощущение, что ничего подобного сиквелу не светит, — не только потому, что за пять лет мир устал от супергероики, но и потому, что возвращение Артура Флека заранее выглядело плевком в лицо его токсичной фан-базы. Так оно и случилось. Ахахаха!

«Безумие на двоих» не «Брат-2», не канонизация героя, не причисление его к лику святых, а скорее «Танцующая в темноте» — судебная драма напополам с депрессивным мюзиклом, от которого хочется слегка повеситься (ахахаха!). Как и Ларсу фон Триеру, Тодду Филипсу начхать на музыкальные номера. Триер использовал шоу-стопперы исключительно для своего дерзкого жанрового эксперимента, который принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Филлипс же прибегает к ним, чтобы просто разрядить обстановку. Чтобы мрачность сиквела не стала чрезмерной, а, стало быть, и карикатурной. До «Чикаго» второму «Джокеру» так же далеко, как Артуру Флеку пешком из Готэма до Бродвея. Это не мюзикл, а скорее фильм с элементами мюзикла и Леди Гагой в качестве тяжелой музыкальной артиллерии.

© Warner Bros.

Поскольку обиженным фанатам надо кого‑то винить, досталось и Гаге. Поклонники считают, что она не подходит на роль Харлин Квинзель (в фильме ее героиню чаще зовут Ли) и что она плохая актриса. Последняя претензия звучит особенно смешно (ахахаха!), потому что Гага в картине демонстрирует отличную актерскую технику. Уже по ремейку «Звезда родилась» было понятно, что она — талантливая драматическая актриса, а в «Безумии на двоих» певица ничем не уступает Хоакину Фениксу, хотя роль у нее второплановая и, скажем прямо, менее выигрышная.

Гага играет то ли женщину, то ли видение, в которую влюбляется Джокер, ждущий в психиатрической лечебнице «Аркхэм» судебных слушаний, почище трибунала в Гааге (ахахаха!). Если бы Ли не видели окружающие, можно было бы вообще предположить, что она — часть расщепленного сознания героя.

Ожившая manic pixie dream girl«Маниакальная девушка-мечта» с английского., наподобие Маргариты из «Мастера и Маргариты», ведь Ли тоже пытается вытащить любимого из дурдома, но, в отличие от героини Булгакова, держит фигу в кармане.

Ли оказывается самой преданной фанаткой Джокера (именно Джокера, а не Артура). Она смотрела телефильм про него целых двадцать раз. Такой метакомментарий дает Филлипсу возможность поиронизировать (ахахаха!) над недалекими поклонниками «Джокера», которые увидели в оригинальном фильме в первую очередь призыв к анархии, а не возможность поразмышлять на тему того, что произойдет, если власти предержащие и дальше будут не замечать «маленьких людей», наподобие Артура. В финале первой части режиссер показывал, что снобизм и недалекость элиты может привести к бунту — бессмысленному и беспощадному. А в конце «Безумия на двоих» идет дальше и демонстрирует, какого джинна из бутылки выпустил Артур.

После взрыва здания суда, в котором Флека признали виновным в убийстве шести человек (включая мать), главный герой, подобно Дейлу Куперу в финале второго сезона «Твин Пикса», улепетывает от своих доппельгангеров — размалеванных клоунов, не понимающих, почему они вызывают ужас у Артура. Это буквально злой потрет его радикальных фанатов: всяких правых и инцелов, увидевших в Джокере нового мессию. Ахахаха!

© Warner Bros.

Многие обвиняют «Безумие на двоих» во вторичности. Однако вторичной была как раз первая часть — по отношению к «Королю комедии», «Таксисту», «Бэтмену». В сиквеле можно уловить вайбы уже упомянутой «Танцующей в темноте», провального мюзикла «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Мартина СкорсезеКак тонко подметил коллега, кинокритик Павел Воронков: «Тодд Филлипс продолжает дотошно косплеить Мартина Скорсезе. Тот после „Джокера“ (то есть „Таксиста“) за страшные по тем временам деньги снял экспериментальный мюзикл „Джокер: Безумие на двоих“ (то есть „Нью-Йорк, Нью-Йорк“), на главные роли взял снова Хоакина Феникса (то есть Роберта Де Ниро) и квир-икону Леди Гагу (то есть Лайзу Миннелли). Кино точно так же ругали за несобранность, и в прокате оно тоже, конечно, провалилось. Ну, хочется верить, до депрессии, зависимости и больнички дело не дойдет». и даже «Пролетая над гнездом кукушки» (Джек Николсон такой же яркий адепт «школы представления»Одна из технологий системы Станиславского. Искусство представления основано на том, что в процессе длительных репетиций актер испытывает подлинные переживания, которые автоматически создают форму проявления этих переживаний, но на самом спектакле актер эти чувства не испытывает, а только воспроизводит форму, готовый внешний рисунок роли., как и Феникс, даром что он тоже играл Джокера). Но в продолжении нет центрального заимствования, на котором строилось бы повествование, поэтому оно выглядит несравненно оригинальнее. Плюс в сиквеле гораздо меньше драматургии лестничных пролетов, чем в первой части.

В «Джокере» бесконечные проходы Артура Флека по лестницам должны были показать возвышение и падение главного героя. В «Безумии на двоих» Артур хоть и обреченно поднимается по лестнице, но в итоге отказывается взбираться на собственную Голгофу. Отказывается от роли мессии, которой его наделила толпа (неслучайно в фильме постоянно звучит госпел «When the Saints Go Marching In»«Когда святые маршируют» с английского.).

В душераздирающем финале персонаж Хоакина Феникса перед присяжными отрекается от Джокера, а Филлипс развенчивает, а затем и вовсе убивает своего героя, чтобы первая часть не превратилась в его апологию. Смелый ход, отдающий венским акционизмом, но могло ли быть иначе, ведь режиссер в глубине души панк, не чурающийся концептуальных провокаций (ахахаха!). Такой же тролль, как Триер и Алексей Балабанов (при этом заметим, что последнему не хватило-таки духа деконструировать Данилу Багрова).

© Warner Bros.

Совершенно неудивителен низкий рейтингУ первого фильма на «Кинопоиске» и IMDb стоит 8,0 и 8,4, а у второго — 5,9 и 5,3. «Безумия на двоих» на киношных сайтах. Хоть люди и шли на «Джокера», но явно не были готовы с размаху получить заточкой под ребра. Собственно, главная ошибка студии Warner Bros. в том, что она подумала, что зрители мультиплексов во второй раз проглотят артхаусную бомбу. Не проглотили, так как она оказалась еще радикальнее первой. Право слово, жаль, ведь получается, что теперь супергеройский блокбастер с рейтингом R способен собрать миллиард, только если он будет, как «Дэдпул и Росомаха», правильно щекотать ностальгические рецепторы аудитории.

После такого мрачного финала уже очевидно, что триквела у «Джокера» не будет. Немного обидно — я бы с удовольствием посмотрел продолжение «Безумия на двоих» в духе, скажем, скорсезевской абсурдитской трагикомедии «После работы». После побега из зала суда Артур мог бы шариться по злачным окраинам Готэма, попадать в ситуации одна нелепее другой и в конце концов вернуться к исходной точке (ахахаха!). Но это был бы уже, наверное, too much, поэтому не будем требовать невозможного.

Нет сомнений в том, что «Безумие на двоих» с годами ждет переоценка. Так часто происходит со всякими контекстуальными провалами и хитами.

За примером далеко ходить не надо. В 1984 году фанаты комиксов сожрали с потрохами экранизацию «Супергерл», заявив, что она не true, в отличие от эталонного «Супермена» с Кристофером Ривом. Однако спустя 40 лет этот контекст стерся из коллективной памяти, а между фильмами невозможно уловить принципиальной разницы (ахахаха!). Поэтому есть веские основания предполагать, что еще через 40 лет никто не увидит разницы между первым и вторым «Джокером». А пока можно констатировать, что пранк Тодда Филипса, Хоакина Феникса и Леди Гаги удался: никто не готов воспринимать «Безумие на двоих» всерьез (ахахаха!). Шутка ли, ведь мы, по сути, четыре с половиной часа смотрели пролог ориджина про настоящего Джокера. Ну правда, а кем еще может оказаться аркхэмский психопат, в финале убивающий Артура и делающий себе «улыбку Глазго»? Ахахаха!