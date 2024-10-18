Гид по «Посланию к человеку-2024»: что смотреть на петербургском кинофестивале

«Кемпинг у озера»

После того как машина Элеонор ломается где‑то посреди Бретани, она снимает бунгало в кемпинге с видом на озеро, в котором, по легендам, живет чудовище. Удостоившаяся спецприза и приза молодежного жюри на кинофестивале в Локарно драма Элеоноры Сантаньян с ней же в главной роли.