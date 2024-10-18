Гид по «Посланию к человеку-2024»: что смотреть на петербургском кинофестивале

Снятый на 35-мм пленку сатирический байопик про молодого Дональда Трампа, которого играет Себастьян Стэн. Датско-иранский режиссер Али Аббаси не демонизирует экс-президента США, но и комплиментарным этот фильм никак не назовешь. В прокате — с 31 октября.
Сюрреалистическая комедия Мэттью Рэнкина (автора ошеломительного «Двадцатого века», в котором действие происходит между Тегераном и Виннипегом, а связующим звеном между героями окажется индейка. У канадского абсурдиста Гая Маддина появился достойный преемник.
Новый экспериментальный фильм флагмана румынской волны Кристи Пую («Сьераневада», «Мальмкрог»), состоящий из четырех историй, три из которых переплетаются между собой. Фильм посвящен выживанию, даром что снимался он во время пандемии ковида.
Свежая документальная работа Вима Вендерса, чей фильм про уборщика туалетов недавно номинировался на «Оскар». В центре этой картины — портрет художника и скульптора Ансельма Кифера, которого интересует цикличность истории. Фильм снят в формате 3D и разрешении 6K.
Давно ничего не снимавший Бакур Бакурадзе («Шультес», «Охотник») вернулся с саморефлексивной лентой про режиссера (сам Бакурадзе) и его друга детства (Леван Гоголадзе, соавтор сценария), которых судьба снова свела вместе. Бессобытийная и такая же чилловая, как и Грузия, картина.
Диковинное кино из Непала про девушку, которая отправляется на поиски пропавшего мужа в компании со вторым супругом (да, там разрешено многоженство). Путешествие для главной героини, как водится в таких историях, обернется самопознанием — для зрителей, возможно, тоже.
Горячая премьера прямо с кинофестиваля в Геленджике. Лауреат «Маяка-2024» — криминальная драма про двух братьев (Юра Борисов и Макар Хлебников), которые пускаются во все тяжкие. Аналогий с балабановскими «Братьями» не избежать. В прокате — с 27 февраля 2025 года.
Каннский хит (Гран-при жюри) про двух медсестер из Мумбаи, которые в компании общей подруги отправляются в путешествие в деревню Ратнагари на берегу океана. Игровой дебют индийской документалистки Паял Кападии — поэтическое и одновременно политическое кино.
Снятый по рассказу Борхеса и Касареса фильм классика «новой аргентинской волны» Уго Сантьяго, в котором рассказывается о вымышленном городе Аквилея. Ему угрожает вторжение захватчиков, поэтому группа обычных горожан встает на его защиту.
Бывшая официантка из стрип-клуба, мечтающая о карьере Клариссы Старлинг из «Молчания ягнят», заводит детективный подкаст, чтобы расследовать странную гибель девушки на трассе. Подкаст становится популярным, а перед ведущей встают этические дилеммы жанра тру-крайм.
Окончив школу, 17-летняя Жюльет отправляется в летний лагерь. У нее с собой смартфон, несколько камней, колода карт таро и маятник для гипноза. Сама себя она называет «современной ведьмой» и между плаванием и пляжными вечеринками занимается ведовскими делами.
Аркадий возвращается в родную деревню, а тут начинается черт знает что. Лауреат фестиваля «Зеркало» и недавнего «Хоррор Феста» — виртуознейший фильм ужасов Евгения Николаева, в котором «Носферату» встречает «Вия» в якутском околотке. Не тот хоррор назвали «Собиратель душ».
«Хоррормейкер, отшельник и мифолог» (удобная формулировка киножурнала «Сеанс»), режиссер Бен Риверс возвращается к своему любимому герою — современному аскету Джейку Уилльямсу, который живет в местечке под названием Боганклох, спрятанном в лесных массивах в горах Шотландии.
Полнометражный дебют режиссерского дуэта Лианы и Рено, в котором рассказывается про брата и сестру, в полнолуние прибывших в Бейрут. Теперь их ждут непростые ночи в проклятом городе. Темная, темная сказка про то, как оказаться в плену у собственной родины.
Предыдущим фильмом Грэма Свона был выдающийся антихоррор «Мир полон тайн». Его новая картина — тревожная драма, в которой где‑то на Среднем Западе на исходе 1930-х бывшая писательница-вундеркинд и ее муж вступают в любовные отношения с изуродованной ожогами служанкой.
После того как машина Элеонор ломается где‑то посреди Бретани, она снимает бунгало в кемпинге с видом на озеро, в котором, по легендам, живет чудовище. Удостоившаяся спецприза и приза молодежного жюри на кинофестивале в Локарно драма Элеоноры Сантаньян с ней же в главной роли.
Гипнотетический детектив Лауры Ситареллы, который так и подмывает сравнить с «Твин Пиксом», если бы это сопоставление не стало наносным. Двое мужчин, влюбленных в одну и ту же женщину, отправляются на ее поиски. Лучший фильм 2023 года по версии киножурнала Cahiers du Cinéma.
Док-портрет и фильм-концерт про великого сатирика. Воспоминания звезд, репетиции концертов и редкие кадры. А еще монологи Михаила Михайловича в прочтении Юрия Стоянова, Глеба Калюжного, Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и многих других.
75-летний палестинец-бедуин, художник Башир Абу Рабия работал над спецэффектами к третьему «Рэмбо», а теперь он возвращается в пустыню Негев, ставшую локацией для съемок боевиков и военных тренировок. В ее песках еще можно найти настоящие и бутафорские боеприпасы.
«Киберглаз» — программа, посвященная симбиозу кино и искусственного интеллекта. В этой картине можно увидеть Ленинград 1976 года, сгенерированный ИИ. Празднование дня рождения Джона Леннона в СССР, высадка советской станции на Луне и другие чудеса.
Новый фильм Алексея Федорченко — документальный альманах, снятый в Москве, Перми, Грозном и Вроцлаве (Польша) и рассказывающий о том, что у людей буквально происходит под ногами. Среди операторов — Алишер Хамидходжаев («Новый Берлин»).
Скульптор и аниматор Le Gentil Garçon, работающий в различных медиа, возвращается с историей про путешествие красного шара. Он парит по экрану в круглом стопмоушн-фильме по книге «Паломар» Итало Кальвино.
Портовый город Вальпараисо окружен лесными пожарами, но это не страшно, ведь есть «Помп Франс» — команда волонтеров-пожарных, бросающая вызов надвигающемуся пламени. Вскоре этим огнеборцам, однако, предстоит изменить свой уклад и взять к себе женщин.
Метафизический вестерн (словно Херцог снял «Мертвеца» Джармуша), в котором аргентинский режиссер Лисандро Алонсо использует формат изображения 4:3 (или 1.33:1), при этом скруглив края кадра таким образом, как это делалось, например, на старой фотографии и в фильмах немой эпохи.
Самая экспериментальная секция фестиваля — только для стойких киноманов. В этом году она приросла двумя проектами: лабораторией нейросетевого фильма имени Дзиги Вертова «Киберглаз» и программой российских экспериментальных фильмов «Футурум».
Документальное расширение игрового сериала «Комбинация». Нам расскажут, как создаются музыкальные хиты в России. Для этого история отечественной поп-музыки будет разделена на пятилетки.
Фильм о фильме, выходящий параллельно материнскому сериалу. Из него можно, например, узнать, кто из актеров исполнял трюки самостоятельно, чем опасна булава в косе, как стать богатыркой и почему снимать современную Москву ничуть не проще, чем сказочное Белогорье.
А этот проект документально расширяет еще не вышедший сериал «Мамонты» Ивана Соснина про борьбу с кибераферистами. В центре расследования — телефонные мошенники. Какие схемы они используют и почему так ловко манипулируют людьми? Отвечают спецы по кибербезопастности.
Сериал, дестигматизирующий людей с ментальными расстройствами. Среди героев есть и медийные лица. Ранее первую серию уже показали на фестивале Original + Doc, где она получила сразу два приза.
Тревел-сериал про добытчиков соли в индийской провинции, которые решают, что заслуживают большего, поэтому решаются на побег. Яркий пример того, что стриминги все чаще и чаще связывают свой документальный контент с темой путешествий.