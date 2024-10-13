Ужасающий топ: не бойтесь, это просто 8 интригующих хорроров с фестиваля Beyond Fest 2024

«Жребий» («Salem’s Lot»), реж. Гэри Доберман

© Warner Bros. Pictures

Каждый год Beyond Fest для фильма открытия выбирает большое студийное кино. Два года назад от «Улыбки» Паркера Финна стало всем страшней. Прошлый смотр стартовал с сайфай-эпика «Создатель» Гарета Эдвардса. Теперь такая участь выпала «Жребию» — многострадальной экранизации одноименного хоррор-романа Стивена Кинга, которая прошла через все круги производственного ада.

История про писателя, обнаружившего в родном городке эпидемию вампирского вируса, могла бы стать чем‑то наподобие «Омена. Первое знамение» — без преувеличения выдающегося приквела известной франшизы, или же «Квартиры 7А» — скучной, но в меру талантливой, безопасной стриминговой кальки «Ребенка Розмари». Но на деле перед нами затянувшийся эпизод «Ужастиков» Р.Л.Стайна. Отчасти детская страшилка, отчасти — брутальный боди-хоррор, отчасти — осенний роман, который внутри фильма пишет герой Льюиса Пуллмана и который хочется читать под пледом с крепким черным чаем. Слышите шорох опадающих листьев?

Все бы ничего, если бы это складывалось в цельный Хэллоуин-набор. Но в «Жребии» не осталось места вкусным конфетам — только чудовищному монтажу, средней руки актерским работам и невнятной тональности. Да и зачем нужна новая экранизация «Жребия», если по этой теме все уже было отлично сказано в «Полуночной мессе» Майка Флэнагана?

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«Тишина. Тсс-версия» («Hush — Shush Cut»), реж. Майк Флэнаган

© Blum House

В 2016 году Майк Флэнаган, тогда еще только-только заявивший о себе «Окулусом» и «Сомнией», решил поупражняться в одном из самых сложных жанров — хорроре про домашнее вторжение. Вместе с актрисой и своей партнершей Кейт Сигел он написал «Тишину» — короткий, впечатляющий и почти идеальный триллер про слабослышащую писательницу, в гости к которой заявляется злодей в маске. Изначально Флэнаган хотел сделать фильм черно-белым, но не вышло. Спустя почти десять лет, когда права на ленту истекли у Netflix, мы получили флэнаган-кат.

Но дело не ограничилось только приглушенными цветами. Для новой «Тишины» Флэнаган также попросил пересобрать звук. На домашнем тест-просмотре копии саунд-дизайнер по ошибке оставил только одну свежую дорожку, выключив написанный братьями Ньютон саундтрек. Сидевшим в зале продюсерам, да и самому Флэнагану это случайное музыкальное решение показалось странным, затем — интересным, а к финалу показа — едва ли не гениальным.

Так появилась более брутальная, словно проворачивающая нож в животе «Тсс-версия». Она станет доступной в сети уже в следующем месяце, почти сразу после мировой премьеры на Beyond Fest.

«Важно, что внутри» («It’s What’s Inside»), реж. Грег Джардин

© Netflix

Если бы у зумерского худанита «Тела, тела, тела» был так себе кастинг-директор, а у хоррора «Два, три, демон, приди!» не было бы такой мастерской режиссуры, то получился бы как раз «Важно, что внутри». В этой научно-фантастической кринж-комедии группа однокурсников собирается на ночную вечеринку — аккурат перед свадьбой одного из них.

Как принято в подобных сюжетах, на пати не мог не появиться нерд-неудачник. Именно он предлагает присутствующим поиграть в его собственную версию «Мафии» — с уникальным аппаратом, позволяющим перенести твое сознание в тело друга. Задача: угадать, кто есть кто. Только, помимо аппарата, у мальчика из Кремниевой долины есть еще пара тайных замыслов.

Дебютант Грег Джардин долгое время работал над промороликами для Netflix — это наложило отпечаток на его режиссуру. Он всячески старается быть стильным и изобретательным выпендрежником. Однако дальше попыток старания не уходят: цветовая палитра не вытекает из истории, из‑за скачущей интонации жанр не всегда проглядывается. Но главное, чего не хватает «Важно, что внутри», — это химии между персонажами. Каждый из актеров талантлив сам по себе (хотя от мысли об усредненности лиц артистов трудно избавиться), но ансамбль не складывается. При этом сценарий и оптика, которые выбрал Джардин, вызывают уважение — тут тебе и «Улика» (и, соответственно, герметичные детективы Райана Джонсона), и концепт, достойный лучших серий «Сумеречной зоны».

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«Ночная сучка» («Nightbitch»), реж. Мариель Хеллер

© Searchlight Pictures

Сюжет, в котором Эми Адамс пускается во все тяжкие, давно стал отдельным жанром: от «Больших глаз» Тима Бертона до адаптации бестселлера «Женщина в окне». Но вервульф-драмеди даже для такой самоотверженной актрисы — ступень выше. В этой очередной экранизации очередного книжного хита (сама Адамс значится еще и продюсеркой) замученная мамочка звереет прямо на глазах, по ночам превращаясь в собаку. А что еще остается делать, когда на творчество нет сил, чтобы отвезти сынишку на все кружки, нужен маховик времени, а муж не только пропадает в бесконечных командировках, но и, кажется, забыл о твоем существовании?

«Ночная сучка» — смелый микс из большой голливудской комедии, странноватого боди-хоррора и уверенного феминистского высказывания. Успех фильма широким, вероятно, не будет: как выйти за рамки аудитории тех самых мам, не очень понятно. Но пропускать картину точно не стоит. Когда еще вы услышите из уст одинокой волчицы Эми Адамс заявление: «Зови меня ночной сучкой!»

«Ночная сучка» выйдет в мировой (но не российский) прокат 6 декабря.

«Джимми и Стиггс» («Jimmy and Stiggs»), реж. Джо Бегос

© Beyond Fest

Его новинка «Джимми и Стиггс» по задумке должна была стать быстрым локдаун-фильмом. Запертый дома Бегос хотел выпустить пар, но без помощи zoom-конференций. В итоге сюжет оформился в трип про двух корешей, ставших свидетелями вторжения инопланетян. Бегос всегда снимает на пленку, а еще он фанат практических эффектов. Из‑за этого работа над «Джимми и Стиггсом» растянулась на год. Это забавное, полное нецензурной брани, кровавое месиво. История о дружбе, которая может дать трещину, если зациклишься на себе и своих демонах. Пожалуй, самая необязательная, но и самая веселая из работ Бегоса.

«Ужасающий-3» («Terrifier 3»), реж. Дэмиен Леоне

© Cineverse

25 тысяч проданных билетов превращаются в залы, наполненные самой, наверное, отзывчивой публикой на планете. Зрители Beyond Fest любят кричать, аплодировать и смеяться в голос. Сеанс «Бруталиста» — жемчужина программы, но уж точно не вершина коллективного переживания, за которым стоят очереди в один из четырех старейших кинотеатров Лос-Анджелеса. Тем ценнее приходить на показы пусть и неудачно спроектированных, но диких фильмов-аттракционов.

Перед премьерой третьего «Ужасающего» сооснователь фестиваля и директор по маркетингу компании Neon Кристиан Паркс поблагодарил мамочку, которая привела своего девятилетнего сына посмотреть, как клоун Арт будет рубить людей, а также предупредил, что многим фильм может показаться невыносимым, и напоследок попросил сотрудницу кинотеатра вынести ведро для рвоты. Пусть некоторые критики считают триквел про приключения культового злодея лучшим, назвать происходящее на экране фильмом язык не поворачивается.

Каждая сцена убийства захватывает, заставляет отметить смелость авторов и вызывает желание потянуться за блевательницей. Но хотелось бы, чтобы больше ничего в «Ужасающем» не было: ни диалогов уровня минус первого драфта, ни актерской игры, которой сложно поверить хоть на минуту, ни откровенной претензии на культовый статус (в финале и вовсе выглядывает пародия на Сэма Рейми). Если оригинал увлекал замыслом, уже упомянутым клоуном Артом и слабоумием с отвагой, то к третьей части затянувшийся цирк не вызывает ничего, кроме скуки. Даже в зале с благодарными зрителями Beyond Fest.

В российском прокате «Ужасающий-3» идет с 10 октября.

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«Пила: Внерейтинговая версия» («Saw (Unrated)»), реж. Джеймс Ван

© Lionsgate

Помимо премьер, фестиваль славится своими ретроспективами и реюнионами авторов, иногда годами не видевших друг друга. Например, Сэм Рейми показывает тут друг за другом «Человека тьмы», «Быстрого и мертвого» и «Затащи меня в ад» с 35-мм пленки и травит байки о том, как студия Universal хотела его уничтожить за авторский монтаж. Аль Пачино поднимается на сцену обсудить «Лицо со шрамом». Сандра Баллок, Киану Ривз и режиссер Ян де Бонт пересматривают «Скорость» в честь тридцатилетия фильма. Одним из таких хайлайтов двенадцатого фестиваля стало воссоединение создателей оригинальной «Пилы» и показ внерейтинговой версии слешера. И если отсутствие возрастной маркировки на этой копии скорее маркетинговый ход (изменений практических никаких), то сама панель перед показом — событие уникальное.

Достаточно упомянуть цитаты, звучавшие со сцены голливудского кинотеатра The Egyptian: «Джон Крамер — моральный компас поколения нулевых», «Без (сценариста) Ли Уоннелла не было бы (режиссера) Джеймса Вана», «Мы травмировали психику сотни детей по всему миру». Или увидеть тысячу человек, которые, словно в судебном зале, встают поприветствовать актера Тобина Белла и послушать историю о том, как он сам отказался от дублера и настоял на том, чтобы все съемки пролежать на полу в крови.

«Облако» («Cloud»), реж. Киеси Куросава

© Nikkatsu Corporation

Живой гений Киеси Куросава успел оставить след на карте японского хоррора (чего только стоит его «Пульс», сцены из которого режиссеры крадут по сей день), криминального триллера (вспомним шедевральное «Исцеление») и азиатской драмы с «Токийской сонатой», завоевавшей признание на фестивалях класса А. В 2024-м Куросава успел выпустить целых три фильма: французский ремейк его же «Тропы змеи», 45-минутный NFT-хоррор «Chime» и «Облако», которое, вполне вероятно, займет почетное место в списки его лучших лент .

В этом экшн-триллере молодой реселлер из Токио сталкивается с группой обманутых покупателей. И если завязка взята как будто из очередного фильма Юрия Быкова или сериала нулевых, то смотрится картина не хуже лучших образцов жанра. Напряжение, которое создает маэстро, чувствуешь коленками. От поворотов сюжета у некоторых зрителей может отвиснуть челюсть. А символизм, напитавший финал, не отпускает часами после просмотра. У фестиваля есть традиция: режиссер фильма закрытия стреляет в зрителей из забавной (и громкой) Beyond-пушки. «Облако» Киеси Куросавы оглушает не меньше.

Бонус: Beyond Shorts

Кадр из короткометражного фильма «Желтый»

В этом году на Beyond Fest прислали рекордное количество короткометражных заявок (больше тысячи), из которых было выбрано всего 39 жанровых лент. Они были сформированы в четыре тематических блока: страх перед технологиями, балансирование между сексом и спазмом, абьюзивные отношения с едой и боль от изоляции. Блоки Beyond Fest отличает грамотное, уникальное кураторство, а также внимание к будущим игрокам жанрового кино со стороны индустрии. Так что не пропустите следующие тайтлы.