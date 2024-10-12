«Брат» по-якутски, Лантимос по-русски и синефильская дичь: самые интересные фильмы «Маяка»

«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев

Гран-при: лучший фильм

© Фестиваль «Маяк»

Отмотав срок в тюрьме, в родной поселок в Якутии возвращается Кеша (Юрий Борисов). Там его встречают младший брат Тима (Макар Хлебников), пожилой отец (Дмитрий Поднозов) и недобрые взгляды местных жителей. Никто не хочет брать на работу бывшего урку, но, благодаря связям бати, Кеше удается устроиться в золотодобывающую артель. Впрочем, ненадолго: Кешу обвиняют в воровстве самородка и увольняют. Тем временем Тима поступает в университет в Новосибирске, но не на бюджет, а на контракт. Нужны деньги, поэтому герой Борисова решает обнести сейф с неучтенными золотыми слитками хозяина артели (Александр Мосин из последних балабановских фильмов).

«Кончится лето» Мункуева и Арбугаева не избежать сравнений с «Братом» Алексея БалабановаКстати, Балабанов в Якутии снимал «Реку», а в «Кочегаре» поставил рассказ «Хайлак» польского этнографа Вацлава Серошевского про беглого русского, проникшего в якутскую семью. Интересно, что Мункуев тоже экранизировал этот рассказ в «Нууччи».. Снова в центре повествования два брата: младший и старший — причем старший, как и Виктор Сухороков, лысый. Снова один брат втягивает другого в свои криминальные делишки. Снова цепь насилия приводит к кровавой развязке. Но все же это наносное сравнение. Балабанов снимал про опаленного войной юношу, которого изголодавшиеся по положительным персонажам зрители приняли за народного героя, хотя по факту он был одиноким мстителем. У Мункуева и Арбугаева все иначе. Вместо Питера — последний (якутский) фронтир, вместо размеренной криминальной драмы — бешеный роуд-муви напополам с боевиком, вместо «Наутилуса Помпилиуса» — Виктор Цой.

Как и нашумевший «Ребел-Ридж» Джереми Солнье, «Кончится лето» — современный вестерн, точнее истерн. Кино с яростным (первая половина двухчасового фильма просто не дает перевести дыхание) монтажом и остросоциальным комментарием, от смелости которого начинает покалывать в пояснице. Да что там, от «Кончится лето» захватывает дух, так же, как от лучших работ Сэма Пекинпа, Уолтера Хилла и других умных жанровых режиссеров, которые возвели экшн в жанр высокого искусства. Впрочем, Мункуеву («Нуучча») жанр интересен постольку-поскольку (он хочет, чтобы следующая его картина не была похожа на предыдущую), поэтому он не стремится его деконструировать. Из‑за этого фильм грешит предсказуемостью — вряд ли вас удивит финал при всех прочих достоинствах ленты.

Собственно, единственное, что, быть может, мешает «Кончится лето» превратиться из просто хорошего кино в великое (как тот же «Ребел-Ридж»), это то, что его авторы не пытаются перепридумать жанр, а остаются в его конвенциях. Плюс вторая половина фильма (когда градус напряжения спадает) получилась чуть слабее первой. Но все же, несмотря на все шероховатости и несовершенства, «Кончится лето» было на голову выше всех остальных конкурсантов этого «Маяка», поэтому совершенно неудивительно, что триллеру Мункуева и Арбугаева дали главный приз. Не каждое кино так палит в зрителей из двустволки — и так здорово разгоняет кровь в жилах.

В прокате с 27 февраля 2025 года.

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«Агния», реж. Павла Стратулат

Лучший сценарий (Павла Стратулат) и лучшая женская роль (Евгения Громова)

© Фестиваль «Маяк»

На Крайнем Севере в неотапливаемом городе в холоднющей квартире живет с маленьким сыном мастерица на все руки Агния (Евгения Громова), которая ловит рыбу в проруби. Но тут ей попадается «рыба» покрупнее. Кандидат на пост главы местной администрации Борис (Сергей Гилев), против которого активисты устроили крестовый поход, нанимает Агнию, чтобы она выложила печь в его приусадебной избе. В усадьбе, словно две птички в клетке, также проживают трофейная супруга Бориса Настя (Александра Виноградова) и его дочка Василиса (Александра Бабаскина), упражняющаяся в стрельбе по мишеням и мечтающая съездить на охоту, чтобы подстрелить лося. Агния быстро берет над ними шефство, а затем перевозит туда и сына.

История про бедняков, проникших в особняк богачей, отдает каннскими «Паразитами», но интонационно «Агния» все-таки ближе к Йоргосу Лантимосу с его гротескным абсурдом, только тут вместо «Убийства священного оленя» происходит убийство священного лося. Как и «Фрау» Любови Мульменко (которая в прошлом году тоже взяла приз за лучший сценарий на «Маяке»), « Агния» пронизана сказочными вайбами . Главная героиня — потомственная печница (которая просит называть себя «печник»), в предвыборной проруби она вылавливает «золотую рыбку» и, словно работник Балда на службе у попа, собирает волшебную печку, как в «По щучьему велению». Еще в персонаже Гилева можно увидеть Серого Волка, раз героиня Громовой носит красную шапочку, но от этой аллюзии сквозит таким неприкрытым эротическим подтекстом (даром, что Агния ближе к финалу выберется из своей шубьей скорлупы и оголит грудь), что мы, пожалуй, на этом остановимся, иначе придется перейти на аналогии 18+.

Вообще, если бы все новые российские фильмы-сказки были бы похожи на «Агнию» и «Фрау», нас бы ждали интересные времена. Чаще всего подобным картинам не хватает какого‑то интересного стиля, который как раз есть в фильме Павлы Стратулат — ученицы Юрия Арабова и Павла Лунгина, тоже ушедшего в сказочное кино. Так что не случайно, что имя Агния созвучно слову «огонь» — у Стратулат был самый оригинальный и огненный сценарий на «Маяке», а также туз в рукаве: актриса Громова, которая своими сдвинутыми бровями может любому абсурду придать убедительность.

Дата релиза пока неизвестна.

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«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко

© Фестиваль «Маяк»

Начало 1990-х. Марию (Кристина Асмус) — владелицу небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре «Луч» — кошмарят бандиты во главе с трикстерным джокером по имени Егор (Даниил Воробьев), а тут еще у нее в кинозале странным образом пропадает маленький сын (Валентин Мендельсон). Теперь женщине в компании киномеханика (Олег Гаркуша), сторожа (Сейдулла Молдаханов) и укравшего общак бандоса (Семен Литвинов) предстоит отыскать ребенка и выяснить, как с его исчезновением связана кинопленка № 8.

Авторам не всегда хватает фантазии, а финалу — какого‑то запоминающегося психоделического трипа в духе работ Паноса Косматоса («По ту сторону черной радуги», «Мэнди»). Синефилия — это практически языческая религия, которая требует подношения темного богу кинематографа. Это, например, хорошо понимает Николас Виндинг Рефн, который в своих аудиовизуальных экспериментах («Неоновый демон», «Слишком стар, чтобы умереть молодым», «Ковбой из Копенгагена»), заходит настолько далеко, насколько это возможно. Создатели же «Кинопленки № 8» останавливаются на полпути, а с таким подходом не обретешь подлинного величия. Но все же настолько дикое и потенциально культовое у нас выходит не так часто, поэтому с ним непременно стоит ознакомиться — хотя бы просто из любопытства.

В прокате в конце ноября.