Рассказываем про четыре новых комедийных сериала из Великобритании, которые мы посмотрели. Среди них — «Каос» от создателя «Конца ***го мира» с Джеффом Голдблумом в роли бога Зевса, «Людвиг» с Дэвидом Митчеллом в роли сыщика-самозванца, второй сезон «Алмы ненормальной» и «Страна мифов», в которой комик Чарли Купер изучает английские легенды.

«Каос» «Kaos»

© Netflix

Похожий на русского олигарха всемогущий греческий бог Зевс (Джефф Голдблум в олимпийке и с золотыми цифровыми часами на руке) переживает кризис среднего возраста. В каждой новой морщине ему видится сбывающееся пророчество о смерти богов («Появится штрих, нарушится строй» и так далее). Раздражение бог вымещает на своем вечном то ли пленнике, то ли психоаналитике Прометее (Стивен Диллейн) и нелюбимом сыне-полубоге Дионисе — круглосуточном тусовщике. Дионис в долгу не остается и решает назло богам помочь диджею Орфею спасти свою возлюбленную Эвридику (или просто Ридди) из царства Аида (Дэвид Тьюлис).

«Каос» — обманчиво легкомысленная фэнтези-комедия, переносящая знакомые из детства легенды и мифы Древней Греции в сеттинг как бы современного Крита, в котором все говорят на чистом английском и правда верят в богов Олимпа. Художественная условность этого переноса, предполагающего кастинг не греков, но всего цвета британской сцены и экрана (за исключением, разумеется, американца Голдблума), сравнима с методом Армандо Ианнуччи, который тот практиковал, скажем, в «Смерти Сталина». Еще более явным образом сериал напоминает фэнтези Нила Геймана : и «Американских богов», и «Сыновей Ананси», и «Песочного человека». История о злословных, но несчастных богах, скрывающихся среди современных людей, настолько геймановская, что закенселенному во всех смыслах автору впору засудить шоураннера Чарли Ковелла («Конец ***го мира»). Впрочем, многое авторам здесь удается куда лучше, чем создателем любой экранизации Геймана: это очень непринужденное, стремительное зрелище, не чурающееся своей телевизионной природы и не тонущее под весом пафоса и сентиментальности.

Главная фишка «Каоса» — даже не в ироническом пересказе классических мифов (хотя даже те, кто хорошо их помнит, знают еще не все спойлеры), а в том, что это крайне увлеченный пересказ, дарящий ощущение, будто эти истории происходят реально в первый раз и все ставки настоящие. К тому же никаких скидок в вопросах немотивированной жестокости и аморальности богов авторы не делают: истории о мире, почти свободном от человеческой этики и морали, слушать, надо думать, все еще так же смешно и немного страшно, как и тысячи лет назад. И безвременную отмену шоу зрители еще долго будут припоминать «Нетфликсу».

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«Людвиг» «Ludwig»

© Colin Hutton/BBC/Big Talk Studios

Под претенциозным псевдонимом Людвиг, прописанным непременно курсивом, скрывается легендарный составитель газетных кроссвордов по имени Джон Тейлор (его играет легенда британской комедии Дэвид Митчелл из «Пип шоу» и «Уильям наш, Шекспир»). Однажды у Джона звонит кнопочный телефон (он, несмотря на далеко не пенсионный возраст, не пользуется ни смартфоном, ни интернетом), и на том конце провода звучит встревоженный голос жены его брата (ее играет Анна Максвелл-Мартин из великого ситкома «Материнство»). Дело в том, что брат-близнец Джона — Джеймс, работающий сыщиком в полиции, не вернулся домой, оставив жене лишь загадочное бумажное письмо. Для распутывания дела брат и жена не придумывают ничего лучше, чем отправить Джона под видом Джеймса на работу в участок . Там он поначалу ведет себя до смерти неловко, но вскоре начинает щелкать дела об убийствах как орешки-головоломки, параллельно собирая улики, касающиеся пропажи брата.

«Людвиг» существует в немного бестолковом пространстве между жанром и пародией на жанр: в Англии такого рода детективы принято называть «уютными». Серьезно относиться к ставкам в герметичных расследованиях, возникающих из эпизода в эпизод, не получится, да и убийца пробивается заранее чуть чаще, чем хотелось бы (особенно когда их играет очевидным образом самая популярная гостевая звезда из ансамбля). Но наблюдать за ворчаниями героя Митчелла по поводу и без, за его страхом перед принтером или лестницей-стремянкой, за неминуемо самоуверенной констатацией итогов дедукции можно бесконечно. Словом, не шибко саспенсовый и не в голос смешной сериал, но жутко, как говорится, уютный .

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«Алма ненормальная», 2-й сезон «Alma’s Not Normal»

© Expectation TV/BBC

Наша любимая провинциальная звездочка Алма, расхаживающая в кислотных синтетических шубах с самоуверенностью как минимум Леди Гаги, вернулась в родной Болтон (город-спутник Манчестера) после тура со спектаклем, в котором она играла роль дерева номер два. За время отсутствия героини ее лучшая подруга успела открыть фуд-трак в берлинском стиле со смахивающим на секс-раба официантом, мама замыслила побег из психиатрического диспансера, а бабушка заболела раком легких. Алма снова продолжит немного нелепые, но очень страстные попытки построить по кирпичикам взрослую жизнь: для начала за компанию с бабушкой попробует бросить курить, потом подпишет контракт с актерским «агентом», почему‑то работающим в подсобке пекарни , и, наконец, попросится на работу к подруге.

Звездная харизма Софи Уиллан все еще не вызывает никаких сомнений — «Бафта» за эту роль не даст соврать. Да и красочные ситкомные свары и балдежи она все еще способна выдумывать для своей героини с завидной энергичностью. Проблема в том, что ее сериал пошел по порочному пути практически всех полуавтобиографических ситкомов: несмотря на обещания клиффхэнгера первого сезона, статус кво вернулся, мирок героини закупорился и никакими блестками и мишурой в него не вернуть воздух и жизнь. Проще говоря, все, что касается провинциальной безработицы и токсичной семьи, Уиллан, как в последний раз, поведала зрителям еще три года назад, а теперь мы бы с большим любопытством посмотрели на ее путь к той самой «Бафте». Ну или хотя бы ко второплановой роли рокерши-айтишницы в вышеупомянутом «Людвиге», где она тоже снимается.

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«Страна мифов» «Myth Country»

© BBC

Чарли Купер, создатель и звезда ситкома «Эта страна» (одного из лучших британских за последние лет десять), отправляется в путешествие на колесах по английским деревням. Его цель — узнать больше о самых растиражированных легендах, современных и не очень. С местными жителями, эксцентричными энтузиастами и ведущими провинциальных подкастов он обсуждает встречи со зловещей собакой-призраком, тайну кругов на пшеничных полях и вероятность находки сокровища короля Артура с помощью металлоискателя.

Когда‑то телеканалы задавали золотой стандарт для документального, научно-популярного, краеведческого повествования: только на телевидении можно было увидеть профессионально снятый и смонтированный, а также хоть немного доказательный контент по теме. Кажется, эти времена остались далеко позади: «Страна мифов» от Би-би-си и в подметки не годится среднестатистическому ролику условного Тома Скотта с ютуба . И дело не только в содержании, но и, да, в монтаже. Врезки-скримеры со стоковым псом заставляют кринжевать, филлерные перебивки с дрона не несут никакого смысла, а 30-минутный хронометраж по ютубовским меркам кажется абсолютно затянутым. Понятно, что от развлекательного реалити-формата не было смысла ждать фольклорной диссертации, но на харизме (бесспорной) скромняги Чарли Купера шоу выезжает лишь до поры до времени. С другой стороны, в качестве фонового контента уровня ютуба это вполне смотрибельно — не всем же быть Томом Скоттом, да и он сам, увы, не выдержал и ушел на пенсию.