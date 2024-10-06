На канале Adult Swim начал выходить черно-белый аниме-сериал «Спираль» по культовой хоррор-манге Дзюндзи Ито. Никита Лаврецкий составил гид по творчеству автора: как Ито стал королем хоррор-манги, какие его работы стоит прочитать в первую очередь и почему все попытки его экранизировать до «Спирали» были неудачами.

Как Дзюндзи Ито стал королем хоррор-манги?

Дзюндзи Ито на выставке Lucca Comics and Games в ноябре 2018 года в Лукке, Италия. © Tony Anna Mingardi/Awakening/Getty Images

Дзюндзи Ито — 61 год, и он самый часто переводимый, экранизируемый и имитируемый автор хоррор-комиксов из Японии. История его успеха закономерна, если не сказать банальна. В раннем детстве узнал от старших сестер о творчестве Кадзуо Умэдзу, в школе зачитал собрание сочинений этого хоррор-мангаки до дыр, пытался срисовывать у него и сам, но прагматически решил поступать в училище на зубного техника. Несколько лет работал ассистентом стоматолога, параллельно участвуя в открытых конкурсах для художников манги. Выстрелил с рассказом «Томиэ», который в 1986 году победил в конкурсе журнала хоррор-манги для девочек «Еженедельный Хеллоуин», редактором-основателем которого годом ранее стал сам Умэдзу (он же работал в жюри конкурса). Томиэ — роковая соблазнительница, размножающаяся почкованием, — стала визитной карточкой Ито и появилась еще в нескольких десятках рассказов. В последний раз в 2024 году — в майском номере журнала «Нэмуки+» (фактически ребрендинга «Еженедельного Хеллоуина» после 1995 года).

Трудоголик Ито всегда избегал рисков и потому не знал неудач — шутка ли, за сорок лет публикаций даже не рассорился со своим первым издательством. С работы зубным техником он уволился только на четвертый год регулярных публикаций в журнале — одновременно с выходом первых книжек-сборников. При этом основной художественный метод за сорок лет не изменил: все рассказы Ито базируются на джампскейрах. За будничным сетапом на несколько страниц с мелкими панелями и рассуждающими о каком‑нибудь таинственном происшествии героями всякий раз, как часы, следует большой, отвратительный, шокирующе детально прорисованный рисунок-скример. В том, что касается изобразительной техники (оригинальная «Томиэ» 23-летнего зубного техника была нарисована более по-любительски, чем дебюты иных мангак старшего школьного возраста), психологизма повествования (чаще всего откровенно абсурдистского) и разнообразия героев (ввиду ЦА журналов это обычно все же героини, все они на одно — милое — лицо), Дзюндзи Ито в лучшем случае крепкий хорошист. Зато в вопросах тайминга своих фирменных скримеров он мастер: чудовищные страницы и развороты даже в сотый раз способны быть более неожиданными, шокирующими и отвратительными, чем можно было бы ожидать.

Не последняя причина культа вокруг Дзюндзи Ито — его персональная харизма. В отличие от большинства конкурентов, он моложавый, экстравертный и очень открыт западному миру. Как и в случае с Хидэо Кодзимой, невозможно поверить, что Ито за 60: мангака и геймдизайнер родились с разницей в три недели и сотрудничали на проектах Silent Hills (для игры, которая так и не вышла, Ито должен был рисовать концепт-арты) и Death Stranding (Ито «сыграл» Инженера). Дзюндзи Ито выступает в соцсетях своих западных дистрибьюторов с реакциями на котов подписчиков и низкобюджетным косплеем обложек своих комиксов. Фанаты автора не отстают и делают с его участием мемы — Ито, кстати, на них тоже делал реакцию.

1 / 4 Абсолютно точный мем, противопоставляющий характеры Дзюндзи Ито и знаменитого аниме-режиссера Хаяо Миядзаки. Весельчак Дзюндзи рисует монстров (на картинке — героиня рассказа «Модель»), а сыч Хаяо — восхитительные сказки. «Сегодня все мечты человечества так или иначе прокляты», — заявлял Миядзаки в великом документальном фильме «Царство грез и безумия» про студию Ghibli. 2 / 4 «Привет, меня зовут Дзюндзи Ито и я автор хоррор манги» — «Это было очень страшно». Непридуманный момент из ролика «Дзюндзи Ито реагирует на аниме-котов». 3 / 4 Мем, отсылающий к сюжету манги (а также фильма и аниме) «Спираль»: «Я показал тебе мою спираль, ответь, пожалуйста». 4 / 4 Мем, который поймут люди, знакомые с сюжетом рассказа Дзюндзи Ито «Загадка Амигарского ущелья»: роль щелей в скале, манящих людей, теперь играет огромная коробка с премьеры фильма «Барби» («Это моя коробка! Она была создана для меня!»). Памятное фото с премьеры Ито сделал во время поездки на Comic Con в Сан-Диего в 2023 году.

Что обязательно стоит прочитать у Дзюндзи Ито? «Стон сливной трубы» С 2019 года екатеринбургское издательство «Фабрика комиксов» продолжает проект по изданию всех сочинений Дзюндзи Ито, изначально напечатанных издательством «Асахи Сонорама» в журналах «Еженедельный Хеллоуин» и «Нэмуки». Всего вышло 18 книг и более ста коротких (и не совсем) историй, включая два 400-страничных тома про Томиэ. Увы, как и в случае с любыми собраниями сочинений (а не сборниками лучшего), в этих томах оказываются хорошо заметны и самоповторы, и провисания, и откровенный мусор — немудрено, ведь Ито рисовал хоррор-рассказы для ежемесячного журнала на протяжении десятилетий, пускай и делал перерывы по несколько лет (о них — ниже). Неожиданное исключение из правила — восьмой сборник «Стон сливной трубы», на сто процентов хитовый и выступающий в качестве отличной точки входа для новых читателей. Это шесть больших историй (и пара бонусов), которые пугают и чернейшим образом смешат с неправдоподобным изяществом и интенсивностью, — про харизматичного школьного экстрасенса, сельских вампиров, воздушные шары — убийцы, управляющего за нити собственной семьей кукольника, а также оммаж «Психо» (заглавный рассказ сборника) и предсказанный сюжет «Субстанции» (здесь — «Эликсир»).

«Соити» Из знаковых героев Ито, появляющихся во многих его рассказах из года в год, наш любимый — не суккубица Томиэ, а кринжовый школьник-виккан Соити. Вообще черный юмор — недооцененная сторона творчества Ито, и Соити — однозначно самый угарный его герой, солирующий в самых уморительных историях. Их фишка в том, что никогда нельзя понять точно, где заканчиваются жестокие пранки Соити и начинается кровавая месть; какие из его асоциальных выходок — троллинг, а какие — реальный черный ритуал. Есть подозрение, что Дзюндзи Ито тоже любит Соити больше, чем Томиэ: на его аватаре в твиттере красуется именно Соити!

«Спираль» После первых десяти лет придумывания хоррор-рассказов для девочек (на тот момент набралось больше 80 историй, публиковавшихся более-менее ежемесячно) Дзюндзи Ито находился на грани почти полного исписания. Все виды хоррор-персонажей, сеттингов, сетапов, скримеров уже, казалось бы, были испробованы и не раз. Но стоило лишь немного освежить формат и сменить целевую аудиторию — как результат получился ошеломительным. Изданный в 1998–1999 годах в мужском журнале для аудитории 18+ комикс «Спираль» стал первым длинным романом Ито (на 600, а не 30, как обычно, страниц). В качестве завязки Ито взял на вооружение максимально абстрактную и абсурдную концепцию ( главный злодей — не вампир и не оборотень, а геометрическая фигура, сводящая людей с ума без видимой причины ), и довел ее до мозговыносящей кульминации, которую невозможно развидеть, — в кои-то веки во все тяжкие пускаться не мешало ни возрастное, ни страничное ограничение. Увы, на русском «Спираль» не выпущена — с издательством «Сегакукан» «Фабрика комиксов» пока что не сотрудничает.

«Венера в слепой зоне» Существует также и сборник рассказов, изданных изначально издательством «Сёгакукан» (а потому еще не изданных на русском). Для «Сёгакукана» и их журналов Дзюндзи Ито никогда не рисовал рассказы регулярно (только романы), поэтому «Венера в слепой зоне» — сборник очень добротный и ни капли не вымученный. Это десять историй, придуманных (а в некоторых случаях — адаптированных из прозы Эдогавы Рампо и Роберта Хиченса) на дистанции в двадцать лет. Самое главное — в этом сборнике можно найти однозначно лучшую короткую историю Дзюндзи Ито по мнению вообще всех читателей, до нее добравшихся. Речь, разумеется, о «Загадке Амигарского ущелья» — парадоксальной и глубоко экзистенциальной истории об обсессивных мыслях и вреде от просмотра новостей. Чем меньше подробностей о сюжете вы знаете, тем мощнее он ударит вас по дых.

«Фантомная зона» Первый сборник рассказов Дзюндзи Ито, изданный в 2020-е, фактически после семилетнего перерыва, во время которого автор работал над повестью «Сенсор» и манга-адаптацией романа Осаму Дадзая «Исповедь „неполноценного“ человека». И первый, нарисованный изначально не для печатного журнала, а для онлайн-платформы (Line Manga). Это очень чувствуется: еще никогда рассказы Ито так не дышали — тут он позволяет себе много подряд идущих крупных иллюстраций и целые страницы без текста. Вкупе с выбранной религиозно-духовной тематикой, проходящей нитью через все истории, — крайне эффектное чтиво (зрелище?).

«Кошачий дневник Дзюндзи Ито: Ён и Му» А теперь кое‑что совершенно иное — комикс Дзюндзи Ито, выступающий вообще не в жанре хоррора. Ито — убежденный кошатник, поэтому в один неминуемый момент он нарисовал целую автобиографическую гэг-мангу про любимых питомцев. Конечно, это в первую очередь чтение для уже преданных фанатов, но то, как остроумно этот автор адаптирует приемы вроде скримеров и гротескных детализированных панелей для описания быта жизни с котами, дорогого стоит вообще по любым стандартам.

Что происходит с экранизациями Дзюндзи Ито?

По произведениям Дзюндзи Ито выпущено 19 полнометражных фильмов (восемь из них — про Томиэ), все они японские, почти все низкобюджетные. А также полнометражное аниме по манге «Рыба», два аниме-альманаха и нынешняя экранизация «Спирали» от Adult Swim. Самое важное, что нужно знать про экранизации Ито, — тот факт, что до сегодняшнего дня ни одну из них язык не поворачивался назвать однозначно удачной. Тем не менее некоторые из них все-таки заслуживают внимания.

Главные фильмы и аниме по Дзюндзи Ито © Daiei Studios «Томиэ» (1998) Скучная и нестрашная экранизация «Томиэ», в которой заглавная героиня появляется на втором часу. В очень редкие моменты слоубернер Атару Оикавы может напомнить творчество Киеси Куросавы на минималках , при этом проблема затянутости, которая делает фильм бесполезным, типична для экранизаций Дзюндзи Ито. Он никогда не был адептом долгих рассусоливаний, нагнетаний и драмы, и вместо этого дарил читателям эффектные джампскейры с первых страниц. С другой стороны, нельзя без оговорок назвать бесполезным фильм, породивший аж семь сиквелов (пускай и изданных во многих случаях сразу на домашнем видео).

© Lighthouse Pictures «Спираль» (2000) Стильная и атмосферная адаптация «Спирали» клипмейкером Хигучинским (японцем, родившимся в Украине!), которая, опять же, катастрофически долго запрягает. Фишка «Спирали», сделавшая ее моментальной классикой, была как раз в противоположном подходе. Ито, явно скучавший от своих собственных сюжетов, с порога, без особого нагнетания саспенса, показывал такие умопомрачительные и извращенные скримеры, которые иные авторы припасли бы для кульминации. Благодаря такому темпу он и смог привести действие к дикой и поражающей воображение развязке, до которой конкуренты никогда бы не добрались. Хигучинский откатывает это достижение, адаптируя от силы треть истории и делая заходные образы Ито своими финальными, — фактически первый в манге скример с участием отца главного героя и стиральной машины режиссер умудряется откладывать так долго, что в итоге делает флешбэком накануне титров.

© Geneon Universal Entertainment «Томио» (2011) Если никто не может годами снять хорошую экранизацию по Дзюндзи Ито, то, может, это под силу лишь самому художнику? Как бы не так! В 2011 году студия Geneon Universal Entertainment предоставила трем мангакам возможность поставить полнометражные фильмы по их собственным работам. Одним из этих фильмов стал «Томио» (не путать с «Томиэ») по рассказу Ито, опубликованному, как ни странно, лишь тремя годами позже в сборнике «Осколки ужаса». Поначалу кажется, что Ито-режиссер понимает, что делает: история стартует реально стремительно и шокирующе. Речь идет о парне, которому гадалка отрезала голову заколдованным волосом в свитере, и теперь тот вынужден придавливать ее к шее, убеждая врачей в правдивости своих слов. Увы, к кульминации короткого рассказа Ито добирается примерно за 20 минут, после чего вынужден долго и медленно распрягать, погрязая в мучительных мелодраматических флешбэках. Очень жаль, ведь завязка тут и правда крайне эффектная и кинематографичная — при желании можно даже увидеть параллели с лучшим сериалом 2024 года «Проклятие».

© Aniplex «Рыба» (2012) «Рыба» — манга-роман Дзюндзи Ито, нарисованный вскоре после «Спирали» и демонстрирующий аналогичный подход к выбору до чертиков тупой завязки ( рыбы на металлических ножках выходят на сушу и убивают людей ) и доведению ее до сумасшедшей кульминации вопреки здравому смыслу. Полнометражное аниме по его мотивам вышло добротным и диким (у незнакомых с творчеством автора зрителей глаза с первой секунды полезут на лоб и сделают за час с небольшим пару оборотов вокруг орбит). Но все-таки нужно сделать оговорку, что даже полный абсурд у Ито всегда преподносился с восхитительной серьезностью и в строгих готических красках. А в аниме он принимает черты треш-шапито «Акульего торнадо» (вышедшего, к слову, позже). Тем не менее это, кажется, самая удачная попытка экранизация Дзюндзи Ито до 2024 года.

© «Netflix» «Дзюндзи Ито: Коллекция» (2018) и «Дзюндзи Ито: Маньяк» (2023) В 2018 году казалось, что сбылась мечта фанатов Дзюндзи Ито: по его хоррор-рассказам наконец-то начал выходить полноценный аниме-сериал «Коллекция», ожививший самые классические сюжеты из богатой библиографии. Увы, быстро выяснилось, что эта уважительная адаптация категорически проигрывает оригиналу буквально во всех возможных отношениях: нарисовано не стильно, раскрашено аляповато, движения топорные, и самое главное — фирменный тайминг скримеров в четырех случаях из пяти исполнен мимо нот. В 2023 году та же команда (Studio Deen, режиссер Синобу Тагасира) сняли еще один альманах с подзаголовком «Маньяк», на сей раз для Netflix (то есть потенциально самой широкой аудитории в карьере Ито). Никакой работы над ошибками не было проделано и близко — зрителей, которые таким образом познакомятся с творчеством мастера и будут плеваться, можно понять и пожалеть.

Почему аниме «Спираль» — лучшая экранизации Дзюндзи Ито на сегодняшний день (с оговорками)

© Adult Swim

В 2019 году за Дзюндзи Ито взялся американский канал Adult Swim (принадлежит студии-мейджору Warner), который решил, во-первых, снова экранизировать главный хит мангаки «Спираль», а, во-вторых, исправить ошибки предыдущих экранизаций — как игровых, так и анимационных. Решено было адаптировать первоисточник целиком и близко к тексту, а в визуале сохранить неразбавленный авторский стиль. Для съемок четырехсерийного черно-белого аниме был приглашен режиссер-экспериментатор Хироси Нагахама, уже известный своими радикальными адаптациями других первоисточников (он снял ультрареалистическое аниме «Цветы зла» по кавайной манге и успел поработать с самим Стэном Ли над супергероикой с заторможенными боями, будто из театра кабуки или дома престарелых).

Нагахама заявил, что впервые в истории собирается снять аниме, каждый кадр которого будет в точности воспроизводить стиль и степень детализации рисунков художника оригинальной манги, после чего извинялся и переносил дату премьеры мини-сериала пять лет подряд. И вот оно свершилось — «Спираль» закрутилась у нас перед глазами. Оправдались ли сумасшедшие ожидания фанатов?

© Adult Swim

Увы, после двух серий можно однозначно сказать, что амбициозный формалистский проект Нагахамы потерпел крах. Если в пилотном эпизоде качество анимации было действительно солидным — статисты, окружение, детали одежды героев тревожно дрожали и колыхались — то вторая серия выглядит так, будто бюджет был урезан в разы. В целом такое падение качества — норма для аниме индустрии, но тут все-таки ожидалось нечто, выходящее за норму. Да, монохром, как ни крути, выглядит в сто раз стильнее нетфликсовской экранизации Ито, но, глядя на подтормаживающих в кадре плоских, будто вырезанных из картона, героев, невольно задумываешься, почему бы просто не прочитать старательно прорисованную мангу, где объем и динамика додумываются без всяких дополнительных усилий.

С другой стороны, наконец-то экранная версия «Спирали» добралась до самой мякоти первоисточника — второй эпизод включает в себя и учителя, приползшего на урок с панцирем улитки на спине, и лавкрафтовский маяк, испепеляющий заживо любопытствующих жителей городка, проклятого спиралями. Прошлая экранизация заканчивалась лишь переломанными ради желания стать спиралью костями и ни до чего такого не успевала дойти, не говоря уже о дичи, которая ждет нас в двух последних эпизодах. Полный пересказ сюжета — чем не отдельный жирный плюс экранизации для нечитающих зрителей?