11 мощных фильмов, которые стоят цены билета в кино в октябре-2024

Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Особенно когда там показывают каннскую сенсацию «Анора» с Марком Эйдельштейном, комедию в духе «Наследников» о молодом Трампе, очень красивое аниме и сразу две хайповые драмы от студии A24. А еще на дворе октябрь, и для фанатов хорроров есть три топовые жуткие новинки.

«Другой человек» С 3 октября

Страдающий от одиночества и неуверенности в себе актер-неудачник с доброкачественной опухолью на все лицо соглашается на экспериментальную операцию и превращается в человека с лицом голливудского красавчика Себастьяна Стэна. Он радуется жизни ровно до того момента, как очень уверенный в себе актер с еще более безобразной опухолью (Адам Пирсон в образе более-менее самого себя) угоняет роль, которую герой был рожден сыграть.

Хит последнего «Сандэнса» и Берлинале (Стэн выиграл Серебряного медведя за лучшую роль), горькая ироническая комедия, которую мог бы снять Вуди Аллен, если бы в кои-то веки напрягся придумать необычный ракурс для своих классических наблюдений о человеческой природе. Режиссер Аарон Шимберг («Связанные по жизни») снимает, пожалуй, с тяжеловатой рукой (этот фильм готовился шесть лет и включает в себя элементы триллера), но по меркам остальной насупленной продукции студии A24 это, конечно, чистейшее комедийное развлечение, которое нельзя пропускать.

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«Кот-призрак Андзу» С 3 октября

Японская младшеклассница во время школьных каникул в деревне, как это водится, знакомится с большим пушистым призраком — пукающим котом по имени Андзу. Их красочные паранормальные приключения в конце концов оборачиваются спуском в ад через туалетный портал и спасением оттуда покойной матери девочки.

Абсолютно волшебно нарисованное аниме: минималистичные фигуры героев всех форм и размеров двигаются восхитительно рвано и живо на фоне упоительных пасторалей. Дебютирующую в полном метре режиссерку Ёко Куно вы можете знать по вирусной рекламе «Макдональдса» по мотивам «Ведьминой службы доставки», а также в качестве главной аниматорки ротоскопированного аниме «Хана и Алиса: Дело об убийстве» Сюндзи Иваи. «Кот-призрак Андзу» тоже снят в этой технике (хотя и невозможно поверить, что это обрисованные живые актеры), поэтому постановщице в качестве соавтора помогает игровой режиссер Нобухиро Ямасита («Линда, Линда, Линда»).

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«Тихое место: Азраэль» С 3 октября

Девушка по имени Азраэль («королева крика» Самара Уивинг) пытается сбежать от немых сектантов, которые готовятся принести ее в жертву злому божеству.

Средненький жанровый постановщик Э.Л.Кац («Мелкие преступления», «Дешевый трепет») объединил усилия со сценаристом Саймоном Барреттом («Тебе конец!», «Гость»), вооружился эстонским лесом в качестве универсальной декорации и, если верить критикам, выдал хит. Хотя поджанр женского хоррор-боевика с минимумом диалогов после «Добычи», «Тебя никто не спасет» и «Из тьмы» свежим уже не назвать.

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«Королевство» С 3 октября

Улетная вечеринка подростков-детдомовцев по случаю собственного совершеннолетия оборачивается жестокой осадой коттеджа полицейскими. Россия, наши дни.

Искрящийся и трясущийся режиссерский дебют Татьяны Рахмановой критики успели сравнить с фильмами Ларса фон Триера, но, пожалуй, прагматик Триер никогда не оказывался на одном уровне отчаяния со своими наивными героями. А вот в случае с «Королевством» (не путать с триеровским сериалом!) чувствуется неподдельная конгениальность автора и персонажей: в прокат картину в качестве своего первого релиза выпустит компания K24 Films, намеревающаяся конкурировать со студией A24, фильмы которой продолжают показывать в России. Без негатива, душераздирающая мечтательность уровня детдомовцев, отбивающихся от полицейских!

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«Ужасающий 3» С 10 октября

Клоун с кровавым зубами одергивает шторку душевой кабины и делает бензопилой по любовникам «вжих-вжих-вжих». А также еще несколько дюжин вариаций этой сцены.

Бессмысленная и беспощадная грайндхаус-эпопея «Ужасающий» — редкий пример полностью авторской слэшер-франшизы, которая к тому же от сиквела к сиквелу выглядит все лучше и лучше. К третьей части Дэмиен Леоне окончательно заменил пластиковую цифровую картинку изящным зерном «под пленку», а Дэвид Ховард Торнтон настолько вжился в роль клоуна Арта, что теперь легко входит в высшие эшелоны икон жанра. Американские критики в восторге и называют триквел «шедевром» режиссера — под этот Хеллоуин конкурентов у него явно не будет.

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«Сидони в Японии» С 10 октября

Французская писательница (Изабель Юппер) красиво грустит на фоне открыточной Страны восходящего солнца и по очереди засматривается на своего красивого издателя (Цуёси Ихара) и не менее красивого призрака мертвого мужа (Аугуст Диль). Сюжета, в сущности, нет. Минусы будут?

«Трудности перевода» Софии Копполы не дают покоя кинематографистам — в недавнем опросе этот фильм вошел в топ-10 обожаемых режиссерами фильмов XXI века. Вот и вариации сюжета «меланхоличный гайдзин проводит время в непостижимой азиатской стране» выходят на экраны с впечатляющей регулярностью — в этом году мы уже видели Юппер в аналогичной роли в «Нуждах путешественника». Да, избито, да, пошло, но внешне так симпатично, что сопротивляться бесполезно.

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«Анора» С 17 октября

Сын русского олигарха по имени Ваня (Марк Эйдельштейн) в романтическом порыве женится на секс-работнице с псевдонимом Анора (Майки Мэдисон). Разобраться в ситуации призван гопник-охранник (Юра Борисов) на службе у отца Вани (Алексей Серебряков). Вначале все это весело, но в конце до тошноты грустно.

Со стороны может показаться, что Золотая пальмовая ветвь, доставшаяся фильму с таким отчетливым «русским следом», — некий триумф отечественного кинематографа и чуть ли не чей‑то политический жест. Но на самом деле все русские тут лишь пешки, служащие замыслу до мозга костей американского поэта Шона Бейкера, в очередной раз свободной ручной камерой воспевающий внутреннюю свободу маргинализированных соотечественников. Для него нет особой разницы между русскоговорящей американской узбечкой Анорой и, скажем, литовской стриптизершей и техасской порноактрисой из двух прошлых фильмов. Но, с другой стороны, все-таки есть очень приятная ирония в том, что сегодня кино с Марком Эйдельштейном в главной роли — фронтраннер на ближайших «Оскарах», а байопик Боба Дилана с Тимоти Шаламе (американским Эйдельштейном) — пока что андердог.

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«Спи» С 17 октября

Новоиспеченная жена обнаруживает, что ее муж по ночам ходит к холодильнику. Но не из‑за голода, а из‑за лунатизма, во время которого в него будто вселяется кто‑то другой. Жена не на шутку пугается и обращается к психиатру.

«Спи» — захваленный критиками корейский психологический триллер из параллельной секции прошлогодних Канн. Особенно любопытным его делает трагическое обстоятельство релиза: сыгравший главную роль актер Ли Сон Гюн («Паразиты») покончил с собой спустя несколько недель после выхода фильма в корейский прокат — сообщается, что он сильно переживал из‑за открытого в отношении него дела о хранении наркотиков. «Спи» — не самая последняя его роль, но скорее всего последняя душераздирающая.

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«Охотница за временем» С 24 октября

Англичанка средних лет (Элис Лоу) проживает много жизней — в накрахмаленном рококошном парике, с семидесятнической химзавивкой и футуристическими тату на лице — с одним и тем же восхитительно невдупляющим видом. Дело в том, что в каждую временную эпоху она умудряется влюбиться в мужчину (Ник Фрост), который намеревается ее убить.

«Охотница за временем» — второй, после «Премести», фильм второстепенной легенды британской телекомедии Элис Лоу, которую вы можете знать по ролям в сериалах «Обитель тьмы Гарта Маренги», «Это Джинси» и «Ужасные истории». Неиссякаемое комедийное чутье Лоу подтверждает тот простой факт, что «Охотница за временем» выходит в прокат вскоре после главнейшего арт-хита года «Предчувствие» и при этом представляет из себя идеально точный пародийный парафраз его сюжета.

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«Время жить» С 31 октября

Мама и папа рассказывают дочери, как познакомились; муж держит за руку жену, пока та умирает от рака; парень и девушка знакомятся в больнице после того, как последняя сбила первого, — все это не совсем история с началом и концом, а скорее крещендо эпизодов из одной семейной жизни, сыгранных в произвольном порядке с целью максимизировать эмоциональный отклик.

Да, «Время жить» от студии A24 — кино в бесстыдном жанре слезодавилки, зато с ярчайшими молодыми звездами в главных ролях. Есть ли вообще сейчас в Голливуде артисты, способные сравняться в плане эмоционального диапазона с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом? В чем в чем, а в блестящем кастинге мелодрам режиссер Джон Краули («Бруклин» с Сиршой Ронан и Эмори Коэном) толк знает.

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«Ученик. Восхождение Трампа» С 31 октября

Молодой наследник бизнес-империи по фамилии Трамп (снова Себастьян Стэн) учится всему, что приведет его потом в кресло американского президента, у скользкого юриста (Джереми Стронг). Главное из этих знаний и умений — самоуверенное в абсурдной степени ворочание языком. Высотный Нью-Йорк, зашумленные видеопленочные 1970-е.

«Ученик» — преднамеренно скандальный фильм, которые американцы по традиции снимают в год выборов, а европейцы чествуют на фестивалях (впрочем, в отличие от «Фаренгейта 9/11», в Каннах он ничего не выиграл). Сам Трамп повелся на провокацию (сообщается, что в кадре он применяет насилие к жене Иване, на роль которой гениальным образом приглашена Мария Бакалова из «Бората-2») и через юристов настаивает на отмене проката. Выгодней всего это кино, однако, смотрится не как предвыборная агитация, а как ремикс «Наследников» — за вайбы великого сериала отвечает не только Стронг, но и безликий режиссер-космополит Али Аббаси («Убийца „Священный паук“», «Одни из нас»), впервые взявший на вооружение постдокументальную камеру и смешливую интонацию.