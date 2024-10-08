Синефил года или эксперт по качеству картинки: какой вы зритель?

Если бы у телевизора был счетчик, сколько часов просмотра у вас бы накрутилось?
Дальше!
Лучший снек в дополнение к телеку — это…
Дальше!
Приходите домой, мечтая расслабиться и зависнуть перед теликом, а пульт опять куда‑то исчез. Было?
Дальше!
Скуф, альтушка, сигма, квадроберы. Вам о чем‑то говорят эти слова?
Дальше!
Какой Человек-паук лучше?
Дальше!
Вы оказались во вселенной того кино, которое чаще всего видели на экране. Что будет вашей главной проблемой?
Дальше!
В битве за этот вопрос пали многие. «Дом Дракона» или «Кольца власти»?
Дальше!