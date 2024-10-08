Голова из ящика

Синефил года или эксперт по качеству картинки: какой вы зритель?

Сегодня в 10:00
С началом эпохи смарт-ТВ все больше зрителей стали включать на большом экране видеоблоги, собираться на работу под музыкальные клипы и смотреть параллельно несколько сериалов в онлайн-кинотеатрах. А как используете свой телевизор вы? Вместе со SberDevices предлагаем выяснить, к какому типу зрителей вы относитесь.
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Если бы у телевизора был счетчик, сколько часов просмотра у вас бы накрутилось?
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Лучший снек в дополнение к телеку — это…
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Приходите домой, мечтая расслабиться и зависнуть перед теликом, а пульт опять куда‑то исчез. Было?
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Скуф, альтушка, сигма, квадроберы. Вам о чем‑то говорят эти слова?
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Какой Человек-паук лучше?
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Вы оказались во вселенной того кино, которое чаще всего видели на экране. Что будет вашей главной проблемой?
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В битве за этот вопрос пали многие. «Дом Дракона» или «Кольца власти»?
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