Кинофестивали

Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2024»: оценки критиков

Сегодня в 13:00
С 5 по 10 октября в Геленджике пройдет второй фестиваль актуального российского кино «Маяк-2024», на котором критики первыми увидят новые фильмы Максима Арбугаева, Владимира Мункуева, Александра Ханта, Ильи Хотиненко и «Анору» Шона Бейкера (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.
Евгений Ткачев

«Афиша Daily» и afisha.ru

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РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ

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кино про тебя

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Егор Москвитин

Setters Media

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Тимур Алиев

«Комендант кинокрепости»

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Ольга Белик

«Кинопоиск»

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Ная Гусева

«Сеанс»

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Иван Афанасьев

«7Дней» и Setters Media

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Павел Пугачев

«Сеанс»

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Милана Стояновска

РБК Life

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Юлия Шагельман

«Коммерсантъ»

«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова

Москвичка Айко возвращается в родной Казахстан на похороны отца, которого запомнила как тирана, но у других родственников о нем иное мнение

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«Белый пароход», реж. Инга Шепелева

Руководительница детского хора против нового директора якутской музыкальной школы

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«Агния», реж. Павла Стратулат

Сказка о печнице (Евгения Громова) на Крайнем Севере

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«На этой земле», реж. Рената Джало

Снятый в ч/б дебют ученицы Алексея Учителя про «русского Икара» и потерявшую сестру-близняшку девушку

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«Вечная зима», реж. Николай Ларионов

В Магнитогорске середины нулевых родители (Александр Рыбак и Юлия Марченко) по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном

© «Централ Партнершип»

«Пепел и доломит», реж. Тома Селиванова

Кинорежиссерка Дина и немецкий музыкант Йохан колесят по России

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев

Юра Борисов тянет Макара Хлебникова на дно

© «Вольга»

«Джекпот», реж. Александр Хант

Работнику фастфуда банкомат выдает (случайно, разумеется) два миллиона рублей

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»

«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко

Магический нуар про работницу видеопроката в 1990-е

© Предоставлено фестивалем «Маяк-2024»
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Фильмы Венецианского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков
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