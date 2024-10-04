Кинофестивали Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2024»: оценки критиков Евгений Ткачев Сегодня в 13:00

С 5 по 10 октября в Геленджике пройдет второй фестиваль актуального российского кино «Маяк-2024», на котором критики первыми увидят новые фильмы Максима Арбугаева, Владимира Мункуева, Александра Ханта, Ильи Хотиненко и «Анору» Шона Бейкера (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться ежедневно.

Евгений Ткачев «Афиша Daily» и afisha.ru @ghostwood РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ @rkvt_2020 кино про тебя @kinoprotebya Егор Москвитин Setters Media @oembox Тимур Алиев «Комендант кинокрепости» @textortexel Ольга Белик «Кинопоиск» @kinokotik Ная Гусева «Сеанс» @nayawatching Иван Афанасьев «7Дней» и Setters Media @goodcinemafromivan Павел Пугачев «Сеанс» @meandorsonwelles Милана Стояновска РБК Life @unwrittenreview Юлия Шагельман «Коммерсантъ» «Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова Москвичка Айко возвращается в родной Казахстан на похороны отца, которого запомнила как тирана, но у других родственников о нем иное мнение © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «Белый пароход», реж. Инга Шепелева Руководительница детского хора против нового директора якутской музыкальной школы © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «Агния», реж. Павла Стратулат Сказка о печнице (Евгения Громова) на Крайнем Севере © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «На этой земле», реж. Рената Джало Снятый в ч/б дебют ученицы Алексея Учителя про «русского Икара» и потерявшую сестру-близняшку девушку © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «Вечная зима», реж. Николай Ларионов В Магнитогорске середины нулевых родители (Александр Рыбак и Юлия Марченко) по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном © «Централ Партнершип» «Пепел и доломит», реж. Тома Селиванова Кинорежиссерка Дина и немецкий музыкант Йохан колесят по России © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев Юра Борисов тянет Макара Хлебникова на дно © «Вольга» «Джекпот», реж. Александр Хант Работнику фастфуда банкомат выдает (случайно, разумеется) два миллиона рублей © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» «Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко Магический нуар про работницу видеопроката в 1990-е © Предоставлено фестивалем «Маяк-2024» Подробности по теме Фильмы Венецианского кинофестиваля-2024: оценки российских кинокритиков