Фильмы российского кинофестиваля «Маяк-2024»: оценки критиков

«Афиша Daily» и afisha.ru
Setters Media
«Комендант кинокрепости»
«Кинопоиск»
«Сеанс»
«7Дней» и Setters Media
«Сеанс»
РБК Life
«Коммерсантъ»
«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова
Москвичка Айко возвращается в родной Казахстан на похороны отца, которого запомнила как тирана, но у других родственников о нем иное мнение
«Белый пароход», реж. Инга Шепелева
Руководительница детского хора против нового директора якутской музыкальной школы
«Агния», реж. Павла Стратулат
Сказка о печнице (Евгения Громова) на Крайнем Севере
«На этой земле», реж. Рената Джало
Снятый в ч/б дебют ученицы Алексея Учителя про «русского Икара» и потерявшую сестру-близняшку девушку
«Вечная зима», реж. Николай Ларионов
В Магнитогорске середины нулевых родители (Александр Рыбак и Юлия Марченко) по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном
«Пепел и доломит», реж. Тома Селиванова
Кинорежиссерка Дина и немецкий музыкант Йохан колесят по России
«Кончится лето», реж. Владимир Мункуев и Максим Арбугаев
Юра Борисов тянет Макара Хлебникова на дно
«Джекпот», реж. Александр Хант
Работнику фастфуда банкомат выдает (случайно, разумеется) два миллиона рублей
«Кинопленка № 8», реж. Илья Хотиненко
Магический нуар про работницу видеопроката в 1990-е