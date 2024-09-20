Совок, секс и роботы: чего ждать от экранизации видеоигры Atomic Heart?

19 сентября на презентации нового сезона «Кинопоиск» анонсировал экранизацию видеоигры Atomic Heart от российской студии Mundfish. Рассказываем, почему это важное событие для отечественной игро- и киноиндустрии, а также разбираемся, чем была хороша, плоха и кринжова Atomic Heart.

О том, что «Кинопоиск» готовит экранизацию Atomic Heart, многие догадались задолго до анонса. Постер с тизером «Секретного проекта» и анимированными промороликами в соцсетях слишком явно отсылал к эстетике игры, а запущенная после в твиттере скрытая рекламная кампания лишь подтвердила догадки.

Секрет Полишинеля в итоге подтвердился коротким роликом (почему‑то даже без звука) и крайне скупым на конкретику описанием: съемки Atomic Heart начнутся в следующем году, а сейчас идет работа над сценарием. Его, кстати, пишет Роман Кантор, ранее работавший над хайповыми «Серебряными коньками» и «Мастером и Маргаритой» Михаила Локшина, а также сериалом «Эпидемия». Курировать процесс будут создатели игры из студии Mundfish.

Интересно, что на страничке Atomic Heart на «Кинопоиске» не уточняется, какая именно будет экранизация: полнометражный фильм или сериал. Возможно, точный ответ не знают и сами шоураннеры проекта.

© Mundfish

А что вообще такое Atomic Heart?

Говоря протокольным языком, это экшн от первого лица в стиле ретрофутуризма. Основанная в 2017 году российская студия Mundfish дебютировала амбициозным шутером с заделом на целую франшизу. В 90% случаев подобные авантюры у новичков заканчиваются сокрушительным провалом (вспомним истории The Day Before и «Смуты»), но Atomic Heart не только получилась нормальной игрой, но и стала хитом.

Разработчики не раскрывали точных цифр, но еще весной 2023 года стало известно, что продажи игры превзошли ожидания ее создателей — а это значит, что нас ждут не только два дополнения, но и полноценный сиквел.

Понять «Кинопоиск» можно: сюжет и эстетика Atomic Heart так и просятся на киноэкран — альтернативный СССР, где повсюду роботы и прочие чудеса прогресса, глобальная угроза, которая низвергает этот чудный мир в техно-апокалипсис и удалой протагонист Сергей Нечаев с боевыми навыками и быдловатым юморком. Согласитесь, звучит как минимум на 8 баллов из 10?

© Mundfish

Нельзя не отметить и значимость анонса для российской кино- и игровой индустрии. В отличие от сказок, видеоигры у нас в стране практически никогда не экранизировали (на таком высоком уровне уж точно), так что успех Atomic Heart может стать вдохновляющей мотивацией для всех — и для разработчиков, и для продюсеров. На Западе давно поняли, что в адаптациях игр есть потенциал, а теперь, спустя десятилетия, это осознали и у нас.

Чем хороша Atomic Heart?

В первую очередь уже упомянутой эстетикой. Еще во время самых первых анонсов игры ее визуал подавали как киллер-фичу проекта. Это и сочетание знакомых ностальгических образов с чем‑то футуристическим, и солнечный антураж «комфортного СССР», где жить хорошо и жизнь хороша, и креативный подход к саундтреку. Для него разработчики подготовили дикие техно-ремиксы культовых советских песен. «Арлекино», «Трава у дома» и «Комарово» зазвучали совершенно по-новому. Над саундом поработал сам Мик Гордон — композитор, озвучивший, например, новые части Doom.

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Сюжетно игра не поражала, но и не огорчала. Несмотря на то, что сценаристы явно вдохновлялись серией Bioshock (на это указывают даже пасхалки), у них получилось рассказать достаточно внятную историю. Роботы и гаджеты на самом деле несут не благо, а ужас. Гениальные ученые, которые должны вести пролетариев в светлое завтра, преследуют личные цели. Майор Нечаев, ранее безоговорочно веривший своему начальнику, перед лицом хаоса снимает розовые очки и становится совершенно другим человеком, из пса режима превращаясь в его противника.

© Mundfish

Эстетику и любовно проработанное окружение точно стоит перенести в экранизацию, а хорошие актеры на главных ролях лишь усилят эффект — в самой игре озвучка порой оставляла желать лучшего.

Чем плоха Atomic Heart?

Стоит только начать разбирать Atomic Heart на составные части, как становится понятно, что Mundfish все-таки не удалось побороть проклятие дебютного проекта: на каждый плюс игры находится один, а то и несколько минусов.

Во-первых, душная боевая система, которая даже на легком уровне сложности не дает кайфовать от процесса шинковки роботов. Патронов вечно не хватает, противники слишком проворны, а ближний бой представляет собой тупое закликивание. Если это была попытка сделать глубокую механику сражений, то она не удалась.

© Mundfish

Во-вторых, не менее душные головоломки с лазерами, которых в игре преступно много. Здесь, видимо, разработчики смотрели в сторону Half-Life, где загадки тоже разбавляли экшн-сегменты, но в случае Atomic Heart это выглядит не как способ разнообразить геймплей, а как его искусственное затягивание. Головоломки с лазерами просто неинтересные: вместо того чтобы думать, как правильно протянуть луч из точки А в точку Б, игроки рандомно нажимают кнопки, пока загадка сама себя не решит.

В-третьих, сексуально озабоченный робот-холодильник Элеонора Mundfish. Как разовый прикол это сработало бы нормально, но Элеонора — важный персонаж игры, и, даже несмотря на то что ее чувственная активность сюжетно объяснена, разработчики перестарались. В итоге почти каждое взаимодействие с Элеонорой — кринж уровня школьной шутки над словом «многочлен». Иначе говоря, в экранизации Atomic Heart эту героиню не хотелось бы видеть.

Четвертая заметная неудача Mundfish — сам протагонист, майор Нечаев. Его постарались сделать не просто олицетворением игрока, а личностью, но, увы, вся она упакована в страдания по погибшей жене и ругательную фразу «******* пироги!». За пределами этих двух характеристик мы о герое практически ничего не знаем, поэтому в полной мере проникнуться терзаниями Нечаева под конец игры не получается.

К счастью, в экранизации это легко можно исправить — достаточно взять на роль майора фактурного актера, который сможет и роботу в рыло двинуть, и убедительно погрустить. Могу предложить Дениса Шведова — будет как минимум любопытно посмотреть на его взаимодействие с балериной Анитой Пудиковой, которая подарила свои формы и движения Близняшкам из игры. Ее ведь позовут повторить их и в экранизации, да?

© Mundfish

Выводы

Сейчас экранизация Atomic Heart находится в самой любопытной точке: о проекте, по сути, ничего не известно, но каждый в воображении может нарисовать себе адаптацию мечты. Воздушные замки начнут рушиться по мере того, как идея начнет обрастать конкретикой, и что получится в итоге, мы узнаем нескоро — не факт, что даже в 2026 году.