7 лучших фильмов фестиваля в Торонто: от хоррора Содерберга до мелодрамы с Гарфилдом и Пью

В Торонто закончился 49-й TIFF — масштабный смотр как самых нашумевших премьер европейских кинофестивалей, так и будущих соискателей «Оскара», впервые заявляющих о себе именно здесь. Наш человек из Торонто Сергей Степанов рассказывает о некоторых фестивальных хитах и сюрпризах.

Специфика международного кинофестиваля в Торонто в его массовости: это сотни фильмов, тысяча киносеансов, и даже обладателя фестивального гран-при — People’s Choice Award — определяют не авторитетные жюри (хотя такие в Торонто тоже естьВ программе авторского кино Platform («Платформа»), которую ввели в 2015 году, взяв в качестве ориентира каннский «Особый взгляд». В этом году жюри в составе Атома Эгояна, Джейн Шенбрун и Хо Чжин Хо присудило приз мюзиклу про эвтаназию «Будет пыль» («Polvo serán») Карлоса Маркеса-Марсета.), а зрители. Также важно: программа TIFF — что‑то вроде greatest hits фестивального сезона, поэтому громкие премьеры в Торонто устраивают не только совсем новым фильмам, но и картинам, официально дебютировавшим на «Сандэнсе», в Каннах или Венеции. Так, второе и третье места в голосовании зрителей заняли каннские «Эмилия Перес» и «Анора», а за самые длинные очереди на пресс-показы были в ответе венецианские «Квир» и «Бруталист». О выигравшей приз зрительских симпатий «Жизни Чака» мы уже рассказывали. А вот еще 7 хороших фильмов, впервые показанных в Торонто или оставшихся без должного внимания где‑то еще.

«Присутствие», реж. Стивен Содерберг «Presence»

© Neon

Содерберг на красную ковровую дорожку Торонто выходил дважды. Сначала — как один из героев серии «В разговоре с…»: это там он признался, что уже давно пишет книгу о создании спилберговских «Челюстей». Затем — по случаю фестивальной премьеры «Присутствия», впервые представленного в начале года на «Сандэнсе» и выходящего в российский прокат в январе. Новый фильм Содерберга не принесет ему второйСвой первый «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» он выиграл за «Траффик», при этом в том же 2001 году был номинирован еще и за «Эрин Брокович» (уникальный случай двойной режиссерской номинации), а с тех пор ни разу. «Оскар», но если кто‑то вправе писать книги о режиссуре, то, конечно, он. Попробовав себя в жанре бюджетного психологического триллера («Не в себе», «Кими»), классик явно вошел во вкус и в «Присутствии» заглядывает на территорию хоррора.

Это компактное (85 минут) кино о доме с привидением, но, как всегда у Содерберга, есть нюанс: снято оно от лица привидения. Люси Лю и Крис Салливан играют родителей, купивших проклятый дом. У них двое детей-подростков, но интерес призрака вызывает в первую очередь девочка (Каллина Лян). В менее умелых руках сверхъестественное и социальный комментарий показались бы мезальянсом, но Содербергу хватает и режиссерской сноровки, чтобы держать зрителя в напряжении, и интеллекта, чтобы твисты «Присутствия» не выглядели надуманными .

«Присутствие» выйдет в российский прокат 16 января 2025 года.

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«Суровая правда», реж. Майк Ли «Hard Truths»

© Thin Man Films

Реюнион британского режиссера и актрисы Марианны Жан-Батист после фильма «Тайны и ложь» (1996), заработавшего им обоим номинации на «Оскар» (а Майку Ли — еще и Золотую пальмовую ветвь). С «Суровой правдой» Ли вернулся в зону комфорта: сняв пару исторических драм («Уильям Тернер» и «Петерлоо»), классик «реализма кухонной мойки» снова на кухне. Жан-Батист играет полярную противоположность Поппи из «Беззаботной»: адресатом ее праведного гнева и будничного раздражения может оказаться кто угодно — от кассирши в супермаркете до сына и мужа. Подобная степень мизантропии — представьте себе Роя Кента из «Теда Лассо» на стероидах — обычно идет комедиям, и местами это правда очень смешно. Но когда дело доходит до ключевой сцены на — где же еще — кухне, «Суровая правда» искусно меняет интонацию. Предпочитая вопросам и ответам намеки и наблюдения, Ли продолжает создавать интересных, сложных героинь, пока его артистки (в данном случае — Жан-Батист) демонстрируют актерский tour de forceОт французского «проявление силы» — используется для описания высшего проявления таланта..

«Конклав», реж. Эдвард Бергер «Conclave»

© Focus Features

Потенциальный фаворит оскаровской гонки — неожиданно увлекательный триллер об интригах в Ватикане. Предыдущая книжная адаптация в исполнении Бергера, «На Западном фронте без перемен», заработала четыре «Оскара», но даже она меркнет в сравнении с «Конклавом» по роману Роберта Харриса (чьи книги «Призрак» и «Офицер и шпион» экранизировал Роман Полански). «Конклав» начинается как богатая на нюансы производственная драма с Рэйфом Файнсом в роли ответственного за выборы нового понтифика кардинала Лоуренса, но в итоге оказывается на порядок бодрее и изобретательнее, чем можно было ожидать.

Актерский ансамбль вообще на высоте: помимо Файнса на награды могут претендовать Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини и Серджо Кастеллитто в роли ватиканского Трампа. Сценарий Питера Строана («Шпион, выйди вон!») наполнен злободневным юмором и очевидными параллелями с другими — из американских новостей — выборами. Совершенный по форме фильм, в котором, в частности, воссоздана Сикстинская капелла, напрашивается на россыпь технических номинаций (как минимум за музыку, монтаж, декорации и операторскую работу). С эффектом от программного монолога кардинала Лоуренса (Файнс) и финального сюжетного поворота тоже не поспорить.

«Конклай» выйдет в российский прокат 21 ноября.

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«Оценка», реж. Флер Фортюн «The Assessment»

© Prime Video

Тему материнства и родительского опыта, с которой на троечку справилась «Ночная сучка», куда убедительнее раскрывает полнометражный дебют француженки Фортюн, до этого снимавшей клипы M83, Дрейку и Трэвису Скотту. Подобно еще одной заметной премьере фестиваля, «Концу света» Джошуа Оппенхаймера, «Оценка» рассказывает о буднях элит, переживших апокалипсис. Но если про семью из «Конца света» понятно приблизительно все и сразу, то здешняя пара (Элизабет Олсен и Химеш Пател) поначалу вызывает симпатию. Да, они живы (а многие другие — нет), но они ходят на работу, их отношения кажутся нежными и искренними — если кому‑то в этом обществе и стоит разрешить иметь детей, то почему бы не им? Решение на этот счет принимает оценщица (Алисия Викандер) — постапокалиптическая бюрократка с бесстрастным фасадом и безжалостными методами, проверяющая потенциальных родителей не только на готовность воспитывать ребенка. Лучший и самый красивый сайфай-триллер с Алисией Викандер со времен «Из машины».

«Как кремень», реж. Рейчел Моррисон «The Fire Inside»

© Amazon MGM Studios

Несмотря на принадлежность к кондовому жанру боксерской драмы, смог удивить и режиссерский дебют Рейчел Моррисон — первой женщины, номинированной на «Оскар» за операторскую работу (до сих пор не верится, что эта веха случилась всего лишь шесть лет назад — благодаря фильму «Ферма „Мадбаунд“»). «Как кремень» снят по сценарию Барри Дженкинса (лауреат сценарного «Оскара» за «Лунный свет»), поэтому до типичной жанровой кульминации — победы на Олимпиаде наперекор обстоятельствам — байопик Кларессы Шилдс добирается на середине. Тут-то и начинается самое интересное: Кларесса родом из несчастногоВ 2014–2019 годах во Флинте продолжались массовые отравления свинцом из водопроводной воды. Власти долгое время не предпринимали нужных действий, поэтому от отравлений пострадали до сотни тысяч человек, в том числе порядка десяти тысяч детей. Есть погибшие. города Флинта, штат Мичиган, которому чихать на олимпийское золото. «Как кремень» вполне может сделать звезду из вчерашней дебютантки Райан Дестини, но ничуть не меньшая удача фильма — кастинг Брайана Тайри Генри («Атланта»), заменившего антиваксера Айс Кьюба в роли многострадального тренера Шилдс.

«Преломление света», реж. Рунар Рунарссон «Ljósbrot»

© Jour2Fête

Сразу два фильма привез в Торонто исландец Рунарссон, сделавший себе имя короткометражками (например, номинированной на «Оскар» «Последней фермой»), а в 2010-е успешно переключившийся на полный метр. Его новый фильм открывал каннский «Особый взгляд», но заслуживает лишнего упоминания: открыточный Рейкьявик — от концертного зала «Харпа» до главной исландской церкви — тут предстает в качестве декораций для большой трагедии с участием нескольких подростков. Их танец под ездившую на «Евровидение» песню техно-группы Hatari — один из самых эмоциональных нидл-дропов этого года. Ну и вообще похоже, что Рунарссон знает толк в музыке: саундтрек к показанной перед «Преломлением света» душераздирающей короткометражке «О» сочинил клавишник Sigur Rós Кьяртан Свейнссон, а в «Свете» трижды играет композиция «Odi et Amo» покойного Йохана Йоханнссона.

«Время жить», реж. Джон Краули «We Live in Time»

© StudioCanal

Одним из самых противоречивых фильмов Торонто-2024 стала беззастенчивая слезодавилка ирландца Краули, в чьем «Мальчике А» когда‑то дебютировал молодой Эндрю Гарфилд. С тех пор Краули снял прекрасный «Бруклин» и ужасного «Щегла», а Гарфилд сыграл Человека-паука и стал актером редкого калибра, которому может сойти с рук мелодрама типа этой, уже в трейлере палящей из всех орудий: беременность, рак, романтика при свечах и смех сквозь слезы. К счастью, пару Гарфилду составляет Флоренс Пью, и на протяжении без малого двух часов эти двое демонстрируют такую экранную химию, за которую можно простить примерно все. Что до фильма, то его союз грустного (местами — невыносимо) и смешного (порой — очень) и впрямь не для всех, но дефицит идей «Время жить» компенсирует переизбытком чувств и оригинальной, презирающей хронологию описываемых событий структурой. В общем, не удивляйтесь, если из этого романа Гарфилда и Пью получится «Дневник памяти» 2020-х.

«Время жить» выйдет в российский прокат 31 октября.