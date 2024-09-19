Мстители дисишного толка: какими получились новый «Хеллбой» и «Граф Монте-Кристо»

В российский прокат выходит четвертая экранизация «Хеллбоя» и сорок четвертая — «Графа Монте-Кристо». Обе не лишены жутких моментов. Евгений Ткачев рассказывает, какими получились супергеройский хоррор про красного черта с револьвером и приключенческий экшн про узника замка Иф.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» («Hellboy: The Crooked Man»), реж. Брайан Тейлор

© «КарроПрокат»

Герои блокбастеров нулевых возвращаются. Но если «Кольца власти» на «Амазоне» залиты золотом с ног до головы, то новый «Хеллбой», снятый Брайаном Тейлором за копейки в болгарских лесах, — просто образец пуританской бережливости. Даже у вышедшей в 2019 году экранизации Нила Маршалла бюджет«Хеллбой» Нила Маршалла стоил 50 млн долларов, «Хеллбой: Герой из пекла» Гильермо дель Торо — 66 млн долларов, а бюджет «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» Брайана Тейлора оценивают в 20–25 млн долларов был посолиднее, что уж говорить об отмечающей в этом году двадцатилетие великой постановке Гильермо дель Торо, благодаря которой черт с револьвером впервые появился на большом экране. Но, может, оно и к лучшему. Большие деньги только вредят фантазии, а уж хоррору, коим является «Проклятие Горбуна», они точно не нужны.

Формально фильм Тейлора — приквел. Хеллбой — молод (так и хочется сказать «зелен», если бы он не был красен, как помидор), играет его Джек Кеси из сериала «Штамм» Гильермо дель Торо), а действие разворачивается в 1959 году в горах Аппалачи, штат Вирджиния. По сюжету агенты Бюро исследований паранормальных явлений и обороны — оперативник Хеллбой и его напарница-парапсихолог Бобби Джо Сонг (Аделина Рудольф из нетфликсовской «Обители зла») — перевозят в товарном вагоне тоннельного паука, «одного из самых смертоносных арахнидов в мире» (если бы события происходили в мире Джона Р.Р.Толкина, можно было бы предположить, что это отпрыск ШелобВ легендариуме Джона Р.Р.Толкина гигантская паучиха.).

Однако пауку удается сбежать, а Хеллбой и Бобби отправляются на его поиски по сельской местности, где натыкаются на деревенских жителей, пострадавших от происков ведьмы. Также они знакомятся с вернувшимся в эти края странником Томом Ферреллом (Джефферсон Уайт), который вызывается им помочь, и слепым священником (Джозеф Марселл, уже игравший батюшку в «Последнем пришествии дьявола»), который дает им приют в покосившейся церкви. Вместе им предстоит противостоять не только ковену ведьм, но и их хозяину — сущему дьяволу Джеремайи Виткинсу по прозвищу Горбун (Мартин Бассиндейл).

Взяв за основу одноименный комикс Майка Миньолы, Тейлор с хоррор-писателем и автором нескольких романов про Хеллбоя Кристофером Голденом и самим Миньолой его несколько перелопатил (заметим, что лопата играет важную роль в сюжете). Во-первых, в фильме появился пролог с пауком, отсутствующий в комиксе. Во-вторых, создатели картины придумали для Хеллбоя любовный интерес. Только теперь это не поджигательница Лиз Шерман , а отсутствующая в комиксах азиатка Бобби Джо Сонг, которая в сельской Америке 1950-х, по резонному замечанию Хеллбоя, привлекает больше внимания, чем красный черт.

© «КарроПрокат»

Благодаря Бобби авторы фильма убили сразу двух зайцев. С одной стороны, в картине появилась сильная женщина — несмотря на то что в комиксе «Горбун» (2008) была положительная ведьма Кора Фишер (в фильме ее играет Ханна Маргетсон), от других колдуний, в частности, от Эффи Колб (Лиа МакНамара), несло легким мизогинистским душком, хотя уже десять лет, как вышла реабилитировавшая ведьмочек «Практическая магия» (1998). С другой — в экранизации появилась героиня, за которую будут переживать и те, кто читал книжку, ведь с Бобби может случиться что угодно. Собственно, переписанный и увеличенный третий акт комикса дает для этого веские основания.

Сразу предупредим: фанаты «Хеллбоя», выросшие на фильмах дель Торо, могут быть разочарованы. Тейлор не такой визионер, плюс он собирал свой фильм из того, что у него было под рукой (а было у него явно немного). Однако совершенно не приходится сомневаться в том, что «Хеллбой» — абсолютно его материал. Режиссер, прославившийся снятыми в соавторстве с Марком Невелдайном отбитыми боевиками «Адреналин», «Геймер» и «Призрачный гонщик-2» и сольно — кровавым хоррором «Безумные родители» с Николасом Кейджем и Сельмой БлэрИграла Лиз Шерман в «Хеллбое» у дель Торо., отлично чувствует персонажей Миньолы и макабрическую интонацию его комиксов. Вместе с тем Тейлор привнес немало своего. И речь не только о его легко узнаваемом визуальном почерке: нижние ракурсы и эпилептическая камера, от которой «бьет по глазам адреналин».

Достаточно ли всего этого, чтобы возродить франшизу? Вряд ли. Фильмы про Хеллбоя никогда не были особо прибыльными, а экранизация Нила Маршалла и вовсе провалилась в прокате. Вот и «Проклятие Горбуна» аутентичнее смотрелось бы на хоррор-стриминге Shudder, чем в кинотеатрах. Но сам факт, что картину про последнего богатыря из преисподней можно увидеть на больших экранах, да еще и в официальном прокате в России, вызывает какую‑то неподдельную нежность. Значит, и для таких героев из пекла еще осталось место. И, значит, тысяча чертей, еще не все потеряно.

6 / 10 Оценка

Евгения Ткачева

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«Граф Монте-Кристо» («Le Comte de Monte-Cristo»), реж. Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт

© «Атмосфера кино»

В этом году 70 лет исполняется «Графу Монте-Кристо» (1954) с Жаном Маре, который в Советском Союзе вышел только в 1961-м и стал одним из хитов местного, не избалованного громкими зарубежными премьерами проката — в кинотеатрах его посмотрели свыше 30 млн зрителей! Несмотря на то что современный российский прокат тоже не избалован громкими зарубежными премьерами, такие сумасшедшие цифры, разумеется, не светят новой постановке главного (после «Трех мушкетеров») приключенческого романа Александра Дюма-отца, написанного (о чем часто забывают) в соавторстве с Огюстом Маке. Однако на определенную долю внимания она наверняка может рассчитывать.

Над свежим «Графом Монте-Кристо» работал тот же сценарный дуэт Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта, что и над недавней дилогиейФильм Мартена Бурболона состоял из двух частей: «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». «Три мушкетера», только теперь они еще стали и режиссерами фильма. Авторы не стали делить «Графа» на два фильма, как «Мушкетеров» (возможно, из‑за того, что сборы и оценки «Миледи» оказались существенно ниже, чем у «Д’Артаньяна»).

В итоге титанический трехчасовой хронометраж нового «Монте-Кристо» выглядит по-настоящему супергеройским. Не только потому, что такой тайминг долгое время был свойственен кинокомиксам «Марвел» и DC, но и потому, что в новой, осовремененной экранизации главный герой — оклеветанный мореплаватель Эдмон Дантес в исполнении Пьера Нине — предстает вигилантом практически дисишного толка. Аристократ днем, таинственный мститель ночью. Он выныривает из тени, подобно Бэтмену. У него есть загородное имение, пещера, свои Робин (бастард Андреа Кавальканти, сыгранный Жюльеном Де Сен-Жаном) и Бэтгерл (дочь преданного паши Гайда, сыгранная Анамарией Вартоломеи). Только нет комичного дворецкого. Бульварным романам Дюма американская супергероика, конечно, обязана многим.

Несмотря на многочисленные отступления от романа, сюжет «Монте-Кристо» в целом остался тем же. Вернувшегося из плавания Дантеса в еще более сложной, чем в книжке, связи с опальным императором Наполеоном Бонапартом уличает прокурор Вильфор (Лоран Лафитт). А лучший друг Эдмона Фернан (Бастьен Буйон) пишет на него донос, потому что ему нестерпима мысль, что Дантес женится на его кузине Мерседес (Анаис Демустье), в которую он тоже влюблен. Главного героя бросают в тюрьму в замке Иф, где он готовится проститься с жизнью, пока не знакомится с роющим туннель к свободе другим заключенным — аббатом Фариа (Пьерфранческо Фавино). Тот рассказывает ему про сокровища тамплиеров на острове Монтекристо, которые очень пригодятся Дантесу, когда он под видом итальянского графа решит отомстить обидчикам.

© «Атмосфера кино»

Как и в «Мушкетерах», в новом «Графе» была усилена фем-репрезентация. Гайда, по сути, выступает моральным камертоном, а не дождавшаяся Дантеса Мерседес явно заслуживает того, чтобы ее выслушали. Еще появилась новая героиня — сестра Вильфора, шпионка Анжель (Адель Симфаль), которую в начале фильма во время кораблекрушения спасает Дантес. Именно она оказывается связана с бонапартистами (в романе это был отец Вильфора). Именно она, а не управляющий дома Вильфора, рассказывает Монте-Кристо про Андреа Кавальканти — бастарда своего брата. Сокращение персонажей можно объяснить тем, что в полнометражном фильме физически не уместится столько же героев, сколько в густонаселенной книге Дюма.

Как и марвеловские блокбастеры, «Монте-Кристо» ощутимо проседает в середине, когда Дантес начинает менять маски, словно Фантомас (кстати, Андре Юнебель, режиссер трилогии «Фантомас»«Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотланд-Ярда». с Жаном Маре, тоже в свое время экранизировал роман Дюма). Тут бы впору заскучать, но картину спасает совершенно крышесносный эпизод в духе готического хоррора «Поворот винта», когда поздним вечером Монте-Кристо в своем имении рассказывает гостям про скелет младенца в сундуке, найденный на заднем дворе (таким образом Вильфор хотел избавиться от нежеланного сына Андреа, поэтому прокурор бледнеет первым). Ну а в финальной трети начинается такой экшн, что фильм досматривается уже на одном дыхании.

Новый «Граф Монте-Кристо» не шедевр, но это очень качественная экранизация, сделанная не только с уважением к оригиналу, но и не боящаяся с ним полемизировать. Как известно, роман Дюма был основан на реальном случае оклеветанного сапожника из Нима по имени Франсуа Пико. В жизни все закончилось безжалостной местью с большим количеством трупов. Французский писатель сгладил острые углы этой уголовщины, а создатели свежей экранизации сделали историю еще милосерднее — очевидно, чтобы не приумножать и так огромное количество ненависти в мире.

7 / 10 Оценка

Евгения Ткачева