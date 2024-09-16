«Новый сезон» российских сериалов: 10 громких премьер, которые мы ждем

В Сочи прошел третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором показали первые серии будущих российских сериалов. Василий Говердовский отобрал лучшие тайтлы.

«Аутсорс», реж. Душан Глигоров

Победитель в номинации «Самый ожидаемый сериал»

© Okko

1996 год, Петропавловск-Камчатский. В местную тюрьму строгого режима переводится новый сотрудник Константин Волков (Иван Янковский). На фоне цинизма своих коллег (Эльдар Калимулин и Данил Стеклов) он кажется образцом гуманизма и порядочности: говорит правильные вещи, помогает сослуживцам и даже проявляет сочувствие к страдающему от желудочных колик осужденному маньяку. Но когда на горизонте начинает маячить возможность подзаработать на казни приговоренных к смерти заключенных, Волков проявляет пугающую предприимчивость.

Победитель «Нового сезона-2024» и главный сериальный сюрприз фестиваля. Режиссер Душан Глигоров («Трасса») и сценаристка Анна Козлова («Кеша должен умереть») прыгнули выше головы и выдали балабановского накала историю о крахе законности и новой «справедливости», в которой человеческие жизни превращены в экономический ресурс . Постоянный оператор Глигорова Батыр Моргачев снимает сериал в 4:3Популярное соотношение сторон экрана в кинематографе. и с четкими геометрическими линиями, но вместо уютной винтажности Уэса Андерсона «Аутсорс» излучает удушающую клаустрофобию вечной провинциальной мерзлоты. Впрочем, еще страшнее, что главная клетка находится в головах героев, каждый из которых несвободен по-своему. Смягчает хтонь удачные вкрапления черного юмора: какой еще сериал умудрится сразу напугать и рассмешить сценой смертной казни.

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«Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев и Любовь Львова

© Start

Середина 1990-х. У водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) трое сыновей от трех разных отцов. Старший Петя (Слава Копейкин) мечтает петь оперные арии и скрывает от матери, что состоит в ОПГ под руководством демонического авторитета Михалыча (Тимофей Трибунцев). Средний Руслан (Макар Хлебников) хочет стать художником, но пока рисует киноафиши и дружит с молодым ментом Витей (Кузьма Котрелев). Младший Руслан (Хетаг Хинчагов) прогуливает школу и пытается подзаработать, впаривая дешевое китайское барахло. Всех явно ждет что‑то нехорошее.

Из‑за ряда схожих элементов так и тянет сравнить «Детей перемен» со «Словом пацана», но, к сожалению или к счастью, сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой совсем не похож на мегахит Жоры Крыжовникова. Нет ничего общего у него и с пока что самой популярной работой режиссерского дуэта — детективным триллером «Фишер». Если «Дети перемен» что‑то и напоминают, так это другой сериал Тарамаева и Львовой — «Черную весну». В первую очередь это попытка создать свой особый, осязаемый художественный мир с очень условной привязкой к эпохе. Авторы вновь обращаются к мозаичной структуре сценария, выстраивающей историю не с помощью драматургических актов, а через ряд ярких сцен (в отличие от «Фишера», «Черная весна» и «Дети перемен» были лично написаны Тарамаевым и Львовой). Из‑за этого решения сериал пока производит впечатление классического слоубернера. Приведет ли это легкое пламя к взрыву или же погаснет по пути — покажут финальные серии. Первые два эпизода настраивают скорее на оптимистичный лад.

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«Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский

© Premier

У провинциального журналиста Юры (Тимофей Трибунцев) все не слава богу. С дочерью-подростком (Варвара Володина) отношения натянутые, жена (Светлана Колпакова), кажется, ему изменяет, а попытки избавиться от алкоголизма остаются попытками. Вдобавок он начинает страдать от эпилептических припадков с необычным эффектом: ему приходят видения будущих убийств. Благодаря стечению обстоятельств Юра сталкивается с гопником Ширмиком (Рузиль Минекаев), который становится партнером журналиста в расследовании смертей.

Хтоническая атмосфера провинции кого‑то наверняка наведет на сравнение «Подслушано в Рыбинске» с «Фарго», но чисто интонационно тут напрашивается аналогия с другим зарубежным телехитом — «Убийствами в одном здании». Сериал Петра Тодоровского («Полет», «Здоровый человек») настолько же уморительный комедийный детектив, чье очарование держится на удачном актерском составе. Пускай Трибунцев подзастрял в образе пьющего интеллигента — кто мы такие, чтобы жаловаться. В конце концов, он самое близкое, что у нас сегодня есть к Евгению Леонову: органичный в образе простого мужика и так же свободно лавирующий между драмой и комедией.

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«Между нами химия», реж. Карина Чувикова

Победитель в номинациях «Открытие „Нового сезона“» (Карина Чувикова) и «Героиня „Нового сезона“» (Саша Бортич)

© Wink

Таксистка Таня (Саша Бортич) после смерти мужа в одиночку воспитывает двух детей (Мирон Проворов и Людмила Юлова). Во время одной из поездок она теряет сознание, а чуть позже выясняется, что у девушки рак. Оставить детей ей некому, так что Таня в порыве отчаяния пытается найти себе мужа. Ситуация осложняется патологической неловкостью Тани в амурных делах. Помочь с поисками вызывается ее врач-онколог (режиссер «Балета» Евгений Сангаджиев).

Еще один приятный сюрприз «Нового сезона» (постановщицу и сценаристку сериала Карину Чувикову не просто так наградили на фестивале спецпризом «Открытие „Нового сезона“»). Синопсис настраивал на мелодраматическую слезодавилку, на деле же слезы у вас будут литься в перерывах между смехом, потому что у Чувиковой и ее коллег-сценаристок Евгении Хрипковой и Юлии Гулян вышла в одинаковой мере трогательная и уморительная трагикомедия. Бортич в главной роли — большая удача, потому что актриса прекрасно чувствует эту качельную интонацию сериала. Не просто так ей дали приз «Нового сезона» за лучшую женскую роль! От себя же хочется дать отдельную грамоту сериалу просто за то, насколько плотно он написан: за две 25-минутные серии тут происходит больше, чем в иных часовых эпизодах.

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«Танго на осколках», реж. Сергей Сенцов

© Kion

Суровая бизнесвумен Нора (Юлия Снигирь) просыпается посреди ночи от эсэмэски с просьбой приехать на незнакомый адрес. В квартире она обнаруживает труп своего мужа (Денис Шведов). Мало того что у него была любовница, так еще он втайне ходил на уроки танго. Желая разобраться в чувствах и произошедшем, Нора записывается в ту же студию танца.

Представляя на фестивале «Танго на осколках», режиссер Сергей Сенцов («1703», «Престиж») сказал, что сериал построен на крупных планах, потому что его главный аттракцион — лица артистов. Это правда, ведь пока что «Танго» выглядит актерским бенефисом Снигирь. Актриса в отличной форме, особенно это становится заметно во второй серии, когда броня ее жесткой героини начинает трещать в неожиданных местах. В другой жизни «Танго на осколках» мог стать очередной эфирной мелодрамой, тут же авторы попытались придать изящества формуле. Сериал замечательно снят, здорово разыгран, неплохо написан и не чурается странностей: герой Шведова, несмотря на свою смерть, постоянно является героине не то в виде призрака, не то в качестве проекции психики Норы.

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Особые упоминания © Kion «Первый номер», реж. Клим Козинский (Kion) Победитель в номинации «Герой „Нового сезона“» (Евгений Цыганов) Евгений Цыганов мейк бумажный глянец грейт эгейн. Заметно автобиографический сериал Сергея Минаева, жутко самовлюбленный и бумерский. Но при этом симпатично сделанный и увлекательный — при условии, что вам вообще интересна изнанка московских медиа.

© «Иви» «Чужие деньги», реж. Игорь Твердохлебов (Иви) Еще одна минаевщина фестиваля, на этот раз вариация «Принца и нищего» в жанре криминального триллера. Сразу два Максима Матвеева, бойкие диалоги, твисты, хрюкающий Гоша Куценко. Но сериал мог быть и динамичнее, а режиссер Игорь Твердохлебов — не так увлекаться зумами: иногда они выглядят непреднамеренно комично.

© Okko «Урок», реж. Сергей Филатов (Okko) В «Уроке» есть два сериала. Тот, что про Юру Борисову в роли рэпера-учителя, — замечательный. Тот, что подростковая драма, — довольно унылый.

© Start «Последний богатырь: Наследие», реж. Антон Маслов (Start, с 27 сентября) Специальный приз «Нового сезона» Тот же самый «Последний богатырь» со всеми его плюсами и минусами — но в формате сериала.