Сказочная Русь на марвеловских щах: зачем смотреть сериал «Последний богатырь: Наследие»?

На фестивале российских сериалов «Новый сезон» в Сочи показали первые две серии «Последнего богатыря: Наследие» — амбициозного продолжения популярных сказочных блокбастеров, которое выйдет на стриминге Start уже 27 сентября. Василий Говердовский вспоминает, что было в кинотрилогии, и рассказывает, каким получился сериал.

Что было в предыдущих частях

Аферист Иван (Виктор Хориняк) выдает себя за белого мага Светозара и неплохо на этом живет. По крайней мере, пока не переходит дорогу состоятельному бизнесмену, рассказав его жене о якобы интрижках супруга на стороне. Спасаясь от телохранителей разъяренного мужчины, Иван случайно попадает в сказочный мир Белогорья. Там выясняется, что Иван — сын Ильи Муромца. Он заводит дружбу с Бабой-ягой (Елена Яковлева), Водяным (Сергей Бурунов) и Кощеем (Константин Лавроненко), находит возлюбленную Василису (Мила Сивацкая), добывает меч-кладенец и побеждает обратившегося в злодеи Добрыню Никитича.

Впрочем, главной злодейкой трилогии«Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы». оказывается домработница Ивана Галина (Елена Валюшкина). На самом деле она — могущественная колдунья и вдобавок мать Ивана, которую когда‑то в Белогорье поразила Тьма. Ее источник — Черное озеро, найденное давным-давно Кощеем. В попытке спасти Белогорье и своих друзей от Галины Иван перемещается в прошлое, чтобы отговорить Кощея впускать в себя Тьму. Решение непростое, ведь тогда временная линия Ивана сотрется. Но богатырь все равно идет на последний подвиг.

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Стоп, а о чем тогда сериал?

Иван все еще один из главных персонажей, вот только в начале сериала это другой Иван — тот, что никогда не покидал Белогорья. Кое‑что в этой альтернативной вселенной остается неизменным: Иван все так же дружен с ягой, Водяным и Колобком (Гарик Харламов), а его возлюбленной осталась Василиса (чуть более взрослую версию героини играет Александра Урсуляк). Вместе с тем Иван стал правителем, а еще у него две дочери — неуклюжая силачка Марья (Арина Рожкова) и горе-колдунья Софья (Эвелина Мазурина).

Кажется, будто в этом таймлайне у всех все сказочно хорошо. Не считать же серьезной проблемой безответную влюбленность Марьи в Финиста — Ясного сокола (Кирилл Зайцев, готовящийся к сольному фильму в богатыриане). Однако колдун Белогор (Владислав Ветров) и его коллега Северин (Александр Устюгов) уверены, что Белогорью грозит опасность, и вместе создают оружие магической силы — венец, способный противостоять злу. Вот только помешавшийся Северин решает забрать венец себе и запускает цепь событий, отправляющих героев в путешествие: Марью и ее волшебную команду — по Белогорью, а Софью — в наш мир, где она должна найти знакомую нам по фильмам версию Ивана.

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Ладно, и каким получился сериал?

Есть хорошая и плохая новость. Хорошая — «Наследие» вышло не хуже фильмов. Можно вывести Disney из России (студия занималась созданием и прокатом всех трех частей «Богатыря»), но не влияние мышиной корпорации на отечественных кинематографистов. Дело не только в заигрывании с марвеловской идеей мультивселенной. Как и Disney, создатели не поскупились на блокбастерный бюджет для сериала, так что выглядит «Наследие» в первых двух эпизодах как минимум не хуже полнометражных предшественников.

Интонация у сериала узнаваемая, несмотря на то что «Наследие» вместо Дмитрия Дьяченко снял постановщик «Вампиров средней полосы» Антон Маслов. Это все то же комедийное приключенческое кино для всей семьи, заигрывающее со стилистикой славянского фэнтези и переосмысляющее сказочные тропы под собственные нужды. Например, во втором эпизоде запоминающийся выход есть у Соловья-разбойника в исполнении Александра Лыкова. Обойдемся без спойлеров, но в сериале его роль слегка интереснее, чем обычно бывает у промежуточного антагониста.

Другая удачная ротация — смена главных героев. Хориняк в сериале задвинут на второй план, что логично: у него за плечами и так целая трилогия. Инициативу на этот раз перехватили девчонки. Гендерная инверсия слегка освежает формулу «Богатыря», к тому же и Рожкова, и Мазурина очень славные.

Плохая же новость состоит в том, что «Наследие» не прыгает выше планки, установленной фильмами. Если оставить за скобками сценарий, то в плане исполнения сериалу так же далеко до, скажем, «Колец власти», как «Кольцам власти» — до «Властелина Колец» Питера Джексона. Особенно остро это чувствуется на вдохновленной Заком Снайдером экшн-сцене в финале первого эпизода, даже милой в своей старательной аляповатости. У оставшейся на прежнем уровне графики есть свои подводные камни: Колобок и Избушка на курьих ножках все еще двигаются так, словно у них нет никакого веса.

Потенциально история могла только выиграть от увеличившегося хронометража: больший масштаб, герои сложнее, а сюжет амбициознее. Но пока кажется, что это не тот случай. Завязка тривиальная и немного сбивчивая: не очень понятно, почему Северин вдруг превращается из просто сурового дядьки в психопата. Две часовые серии кажутся немного растянутыми. Там, где раньше экспозиция могла занять минут десять, на нее уходит большая часть первого эпизода.

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Персонажи, включая новичков, все так же существуют в рамках узнаваемых архетипов. Например, Софья — типичная диснеевская принцесса: ее склоняют заняться кашеварством и другими «женскими делами», но ей хочется большего. Сложность характеров отдана в жертву их количества. Что, пожалуй, логично для семейной истории, но пока не ясно, будет ли эта простота работать на длинной дистанции из восьми эпизодов.

Еще вопросы возникают к линии Софьи в современной Москве, по большей части состоящей из несвежих приколов про чужака в нашей реальности. Мало того что самые прижимистые продюсеры, желавшие как можно меньше тратиться на создание волшебных миров, отработали эту тему еще в 1980-е на волне популярности фэнтези-кино (см. например, «Властелинов Вселенной» с Дольфом Лундгреном На молодую версию которого похож исполнитель роли Финиста Кирилл Зайцев.), так то же самое мы видели и в рамках богатырианы в третьей части под названием «Посланник Тьмы».

Что ж, по крайней мере, во второй серии есть смешная сцена, в которой народная артистка РФ Татьяна Догилева в образе волшебного Зеркальца переругивается с умной колонкой.

Несмотря на все шероховатости, «Наследие» все же не лишено прежнего непритязательного обаяния. Франшиза и прежде не то чтобы дотягивалась до звезд, но ее сказочного очарования хватило на пять с половиной миллиардов рублей общих сборов. Едва ли зрителей разочарует то, что им приготовили в «Наследии». Вопрос лишь один: как сильно в случае «Богатыря» пересекаются аудитории кинотеатров и стриминговых сервисов? Ответ узнаем совсем скоро.