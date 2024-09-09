Итоги 81-го Венецианского кинофестиваля

Сближение поп-культуры и фестивального движения, которое произошло в Венеции в 2019 году благодаря победе «Джокера», в этот раз не случилось, несмотря на то что в конкурсе «Мостры»Итальянцы называют Венецианский фестиваль Mostra, что означает «выставка». был сиквел «Джокера» — «Безумие на двоих». Кинокомикс Тодда Филлипса, гремучая смесь судебной драмы и мюзикла, пролетел мимо всех наград и вызывал полярные отзывы у критиков, что, впрочем, не помешает ему собрать 100–150 млн долларов в первый уик-энд только в США — уж очень эта ожидаемая премьера.

Победу же в Венеции праздновал фестивальный завсегдатай и заслуженный испанский режиссер Педро Альмодовар, чья «Комната по соседству» про двух подруг и эвтаназию получила главный приз — «Золотого льва». Удивительно, но Альмодовар — лауреат «Оскара», «Сезара» и BAFTA — до этого никогда не побеждал на фестивалях большой тройки (Берлин, Канны, Венеция), так что можно сказать, что хоть и запоздало, но награда нашла героя. Не сомневаемся в том, что Альмодовар снял хорошее кино, но не из фестивального пузыря такое решение смотрится скучным, предсказуемым и, чего уж там, компромиссным — большому автору дали по заслугам, хотя у него уже есть «Золотой лев-2019» за вклад в мировой кинематограф.

Куда более интригующе выглядят обладатели Гран-при и специального приза жюри: «Горная невеста» Мауры Дельперо и «Апрель» Деи Кулумбегашвили. Фильм Дельперо — документалистки, не так давно дебютировавшей в игровом кино, — все называют «Маленькими женщинами», словно снятыми Терренсом Маликом (интересное сочетание!). Кстати, оператором «Невесты» (в оригинале называющейся «Vermiglio» по месту действия) выступил Михаил Кричман, много работавший с Андреем Звягинцевым. Большие фестивали не так часто зажигают новые имена, так что запомним Дельперо — возможно, она еще нас удивит.

Что касается «Апреля» Кулумбегашвили, который критики провозгласили самым радикальным и провокационным фильмом Венеции-2024, то он рассказывает про аборты в грузинской глуши. Три года назад на «Мостре» уже побеждал фильм на схожую тему — «Событие» Одри Диван, — но, говорят, «Апрель» сделан не в пример натуралистичнее. И что шокированные зрители вереницей тянулись из зала во время показа. Как и «Джокер: Безумие на двоих», «Апрель» разделил критиков, оказавшись тем джокером в колоде венецианского конкурса, которого никто не ждал.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру ушел молодому дарованию Брейди Корбету за «Бруталиста». Многие пророчили ему даже победу, ведь со своей третьей картиной Корбет («Детство лидера», «Вокс люкс») прошел тест на звание «большого автора». 70-миллиметровая пленка«Бруталист» снят в редком формате VistaVision — то есть на горизонтально (!) заряженную в камеру 35-миллиметровую кинопленку, однако для показа был напечатан на стандартной 70-миллиметровой пленке. — есть, трех с половиной часовой хронометраж — есть, масштабные темы — есть. Зачет сдан! Однако хорошист Корбет со своим монументальным эпосом про художника, которого поимел заказчик, выглядит приветом из какой‑то другой эпохи, когда именно такое кино считалось образцом «хорошего вкуса». Хотя, как замечает Джон Сибрук в книге «Nowbrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры», «вкус — это [всего лишь] идеология того, кто этот вкус формирует, замаскированная под беспристрастное суждение».

Остальные награды распределилась следующим образом. «Золотой Озеллы» за лучший сценарий удостоились Мурило Хаузер и Эйтор Лорега, работавшие над фильмом Вальтера Саллеса «Я все еще здесь» про репрессии в Бразилии. Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Венсан Линдон, сыгравший нетоксичного батю в «Тихом сыне». Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Николь Кидман, которая сексуально раскрепощается и лакает молоко с пола в «Плохой девочке». Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе досталась Полю Киршеру за роль в фильме «И дети после них» про подростков, первую любовь и лихие девяностые — да, французских кинематографистов эта тема не отпускает, также как и российских.