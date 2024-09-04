8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в сентябре

Поход в кино на новый фильм — все еще надежнейшее развлечение в городе. Особенно когда там показывают сенсационный каннский боди-хоррор «Субстанция», а также свеженькие версии «Хеллбоя» (в ритме постхоррора) и «Графа Монте-Кристо». А для самых бесстрашных зрителей — китайский неонуар и якутская «Чума».

«Черный пес» С 5 сентября

Грустное мужское кино: бывший зэк, трюкач-мотоциклист возвращается в родной городок где‑то в пустыне Гоби. Влюбляется в циркачку. Скрывается от мстительного бандюка. Устраивается отловщиком диких собак накануне Олимпиады-2008 и в процессе заводит трогательную дружбу с черной дворнягой.

«Черный пес» — минималистичный фестивальный суперхит ( приз «Особый взгляд» в Каннах, главный приз «Зеркала» в Иванове ), который режиссер китайских блокбастеров Гуань Ху («Восемь сотен») поставил в перерыве между военно-патриотическими госзаказами. Собственно, и здесь «минимализм» состоит только в непримечательности широкоформатных провинциальных пейзажей, а эмоциональные ставки, судя по всему, вполне соответствуют стандартам большого зрительского кино.

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«Планета Джанет» С 5 сентября

11-летняя девочка с грустными глазами за очками просит забрать ее из летнего лагеря просто потому, что у нее нет друзей. Остаток лета девочка проводит с мамой (Джулианна Николсон). Проблема в том, что мама, несмотря на номинальную общительность, по степени социальной адаптации недалеко ушла от дочери. Американская глубинка, теплое пленочное начало.

«Планета Джанет» — режиссерский дебют драматургини Энни Бэйкер, лауреатки Пулитцеровской премии. И, в общем, кино, обладающее всеми признаками будущей инди-классики: за продакшен отвечает студия A24, американская критика в восторге, позади впечатляющее фестивальное турне («Теллурайд», Берлинале). Впрочем, для подлинного статуса классики нужны не все эти скучные пункты в резюме, а способность фильма после первого просмотра задерживаться в голове чутких зрителей на всю их оставшуюся жизнь — это предстоит проверить уже в прокате.

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«Ненасытные люди» С 12 сентября

Два копа-лопуха (бывалый — Джозеф Гордон-Левитт, салага — Химеш Пател) приезжают на вызов женщины, сообщившей об ограблении, но вместо того, чтобы помочь, случайно и нелепо убивают ее. После чего решают, чего уж мелочиться, самим ее и ограбить.

«Ненасытные люди» — бесстыдное упражнение в жанре «Коэны-лайт»: комедийный триллер с утрированным до степени слэпстика насилием, на которых когда‑то поднялись братья. Где‑то на втором плане даже мелькает коэновский любимчик Тим Блейк Нельсон — у режиссера Потси Понсироли он ранее солировал в «Старом Генри». С одной стороны, даже дома на такое вторичное развлечение не всегда есть силы (вспомним хотя бы невыносимый сольный выход самого Итана Коэна), с другой — американские критики оценили фильм неплохо (ровно наравне с последним Коэном), да и когда в последний раз вы наблюдали на большом экране Джозефа Гордона-Левитта?

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«Субстанция» С 19 сентября

Карикатурный продюсер-мизогин (Деннис Куэйд) увольняет ведущую передачи про аэробику, обладающую лицом Деми Мур, по причине старения последней. Ведущая не придумывает ничего лучше, чем выписать из даркнета стремные уколы, после которых от нее отпочковывается ее омоложенная версия, обладающая — шокирующий твист — лицом Маргарет Куолли.

Одна из главных сенсаций последних Канн (приз за лучший сценарий) — нарочито неправдоподобная боди-хоррор-страшилка, высмеивающая культ женской красоты. «Субстанция» — фестивальное кино с нарочитым месседжем, идущее два с половиной часа, но при этом почти гарантированно эффектное жанровое зрелище: мы все помним кровавый и лихой (пускай и глуповатый) дебют режиссерки Корали Фаржа «Месть».

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«Хеллбой: Проклятие Горбуна» С 19 сентября

Полудемон в завязке, новоиспеченный сотрудник Бюро паранормальных исследований и обороны по имени Хеллбой прибывает в богом забытую деревню в Аппалачах, чтобы сразиться с ведьмами и проклятым горбуном.

После многочисленных ребутов, кадровых замен и перекупок авторских прав бюджет четвертого фильма о Хеллбое заметно усох. Теперь это что‑то вроде клаустрофобного постхоррора с хижиной в лесу. Не спешите ставить крест на франшизе: за постановку отвечает Брайан Тейлор, икона жанрового кино категории «Б» — в соавторстве с Марком Невелдайном он когда‑то поставил дилогию «Адреналин», сольно — один из ярких камбэк-хорроров Николаса Кейджа «Мама и папа».

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«Граф Монте-Кристо» С 19 сентября

Посреди длинного несправедливого срока за измену родине мужчина (Пьер Нинэ) бежит из тюрьмы, чтобы отомстить всем обидчикам. Франция, эпоха бонапартизма.

Свеженькая лощеная экранизация, пожалуй, самого классического приключенческого романа из всех, побившего, вполне вероятно, рекорд по числу экранизаций. Как ни удивительно, но дорогое зрительское кино покорило не только французских зрителей, но и кинокритиков, и даже дирекцию Канн, где состоялась премьера. С такими вводными — вполне возможно, что это и есть главная экранизация на годы вперед.

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«Чума» С 19 сентября

Притча о токсичной маскулинности в якутской глубинке: между семьей, состоящей из отца и сына, и такой же неполной семьей из дома напротив завязывается жесткий и неразрешимый, как морской узел, конфликт.

Седьмая только за 2020-е работа якутского многостаночника Дмитрия Давыдова («Пугало», «Молодость»). Едва ли на монохромное, статичное кино с горловым саундтреком повалит массовая аудитория, но это редкий локальный автор, который стабильно поставляет в кино бескомпромиссное авторское видение. Иногда стоит выбраться в кинотеатр на дичь, которую ни в какой другой стране на большом экране не посмотришь (разве что на фестивале — скажем, на GoEast в Висбадене «Чума» взяла приз кинокритиков ФИПРЕССИ).

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«Мой Марчелло» С 26 сентября

Популярная актриса Кьяра Мастроянни зачем‑то наклеивает усы, надевает шляпу и начинает притворяться своим великим отцом-актером Марчелло. По очереди докучает матери — великой актрисе Катрин Денев, затем со своим перформансом доходит до выдающихся артистов Фабриса Лукини и Николь Гарсия. В конце концов, не выходя из образа, оказывается на ток-шоу французского ТВ.

«Мой Марчелло» — явно кино для внутрисемейного пользования, изощренная открытка к столетнему юбилею любимого папы, ушедшего почти тридцать лет назад. Понятно, что зрителей, которые не в курсе, о ком речь, такое кино вообще не зацепит, да и критики в Каннах остались равнодушны. Но все-таки стоит признать, что, по меркам юбилейного кино о любимых великих, концепция тут предложена на удивление игривая. И благодаря тем редким ракурсам, где на лице Кьяры вот-вот да и проступит Марчелло, в картине есть смысл.