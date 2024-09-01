14 сериалов осени, которые и правда стоит ждать: от «Пингвина» до «Дюны: Пророчество»

Кто в титрах

Сериал «Все совпадения неслучайны», снятый по почти одноименному роману, — авторский проект пятикратного лауреата «Оскара» Альфонсо Куарона, написавшего и поставившего все семь серий в коллаборации с великими кинооператорами Брюно Дельбоннелем и Эммануэлем Любецки. Критика из Венеции, где показали все серии, передает, что новаторского шедевра уровня «Дитя человеческого» и «Гравитации» от сериала можно не ждать. Но даже если он оправдает вес заявленных имен процентов на двадцать — это уже будет жанровое развлечение, которое не стоит пропускать.