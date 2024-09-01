Сериалы

14 сериалов осени, которые и правда стоит ждать: от «Пингвина» до «Дюны: Пророчество»

1 сентября 2024 в 20:00
Выбрали главные сериалы этой осени. Среди них — новые потенциальные хиты от авторов «Йеллоустоуна» и «Баскетс», спин-оффы «Бэтмена» и «Дюны», черно-белое аниме по Дзюндзи Ито и новые авторские проекты Зака Снайдера и Альфонсо Куарона. В конце статьи — список-напоминание с датами ожидаемых возвращений («Медленные лошади»! «Укрытие»! «Аркейн»!).

«Учитель английского» («English Teacher»)

2 сентября, FX/Hulu

© Hulu
Жанр

Школьный ситком, изображающий школьников гадкими и глупыми, а не такими, какими бы они сами хотели себя видеть, насмотревшись «Эйфории».

О чем

Старательный и милый школьный учитель из Остина, штат Техас, пробирается сквозь минное поле из проблем, потребностей и чересчур современных этических взглядов своих учеников.

Кто в титрах

Создатель и звезда сериала — комик Брайан Джордан Альварес, известный по веб-сериалам и тикток-скетчам. Исполнительный продюсер и режиссер половины сезона — Джонатан Крайсел, ранее поставивший все сорок серий крайне недооцененной телепоэмы об одноэтажной Америке «Баскетс».

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«Моя гениальная подруга» («My Brilliant Friend»), финальный сезон

9 сентября, HBO

© HBO
Жанр

Самое умное, психологичное и формалистское телемыло в истории.

О чем

К четвертому сезону этой саги о взрослении героини достигают среднего возраста и сталкиваются с такими проблемами, как развод, измена и пропажа ребенка при загадочных обстоятельствах.

Кто в титрах

Режиссерскую эстафету в финальном, слегка расширенном сезоне (будет десять серий, а не восемь, как обычно) перенимает Лаура Биспури — участница конкурсных программ Берлинского и Венецианского кинофестивалей. За сценарий адаптации все еще отвечает сама Элена Ферранте — авторка оригинальных романов из цикла «Неаполитанский квартет».

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«Это все Агата» («Agatha All Along»)

18 сентября, Disney+

© Disney+
Жанр

Кэмповый ведьминский шабаш, зачем‑то притворяющийся респектабельным спин-оффом супергеройской саги «Марвел».

О чем

После событий сериала «ВандаВижен» (2021) ведьма Агата (Кэтрин Хан) потеряла свои злодейские суперспособности. Чтобы их вернуть, героиня собирает новый ковен из ведьм, которых играют наша саркастичная любимица Обри Плаза, бродвейская легенда Патти ЛюПон и другие.

Кто в титрах

Шоураннерка — все еще Жак Шеффер, ранее придумавшая и «ВандаВижен». Увы, на пост режиссера всех серий не вернулся Мэтт Шэкман, нынче занятый съемками «Фантастической четверки» (2025). Его место заняли сама Шеффер и телеремесленницы Гянджа Монтейру (в резюме — две серии «Уэнсдэй») и Рейчел Голдберг (по серии «Американских богов» и «Плаща и Кинжала»).

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«Пингвин» («The Penguin»)

19 сентября, HBO

© HBO
Жанр

Утрированный до степени гротеска кинокомикс а-ля «Город грехов», зачем‑то притворяющийся респектабельной гангстерской драмой от канала HBO (в духе «Клана Сопрано»).

О чем

Прозванный за хромую походку Пингвином бандит (Колин Фаррелл под слоем пластического грима) проходит путь от гопника первого левела до босса мафии.

Кто в титрах

Мэтт Ривз не принимал участия в съемках спин-оффа своего «Бэтмена»: он сейчас готовит полноценный сиквел с Робертом Паттинсоном. Вместо него над сериалом работают шоураннерка Лорен ЛеФранк (написала по несколько серий «Агентов „Щ.И.Т.“» и «Импульса») и саспенсовый режиссер средней руки Крейг Цобель («Охота», «Мейр из Исттауна»).

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«Сумерки богов» («Twilight of the Gods»)

19 сентября, Netflix

© Netflix
Жанр

Эпическое темное фэнтези с кровью и сексом, заключенное в оболочку милого мультика.

О чем

Дочь гигантов, воительница Сигрид мстит богам Асгарда после собственной кровавой свадьбы.

Кто в титрах

Создатель сериала и постановщик двух серий — Зак Снайдер, не обращавшийся к анимации со времен «Легенд ночных стражей» (2010). За анимацию отвечает французская студия Xilam («Я потеряла свое тело»), среди остальных режиссеров — ветеран анимации DC Джей Олива («Бэтмен: Возрождение легенды», «Лига справедливости: Парадокс источника конфликта»). Хочется верить, что долгостроем мультсериал, анонсированный еще в 2019 году, стал из‑за перфекционизма авторов.

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«Пенелопа» («Penelope»)

24 сентября, Netflix

© Netflix
Жанр

Подростковая драма, выступающая в качестве противоядия эксцессам «Эйфории» (недаром здесь играет главный скромняга из этого сериала Остин Абрамс).

О чем

16-летняя девушка (Меган Стотт) интересуется не тусовками и отношениями, а лесными походами.

Кто в титрах

Сценарист — крестный отец мамблкора Марк Дюпласс, ранее написавший самое тихое разговорное драмеди в истории канала HBO «Единство». Шоураннерка и режиссерка — Мел Эслин (ранее написала в соавторстве с Дюплассом сценарий фильма «Биосфера»). Премьера «Пенелопы», разумеется, уже состоялась на фестивале «Сандэнс».

«Спираль» («Uzumaki»)

28 сентября, Adult Swim

© Adult Swim
Жанр

Невероятно изящно нарисованное хоррор-аниме: каждый кадр — готовая готическая гравюра для музея, даром что аниме полностью монохромное.

О чем

Люди из обычного японского городка становятся помешанными на спиралях вплоть до членовредительства: кто‑то вырезает спираль из собственного внутреннего уха, кто‑то ломает все свои кости, чтобы самому стать спиралью.

Кто в титрах

Этот миник на четыре серии был анонсирован еще в 2019 году, после чего и сам режиссер Хироси Нагахама («Знаток муси», «Цветы зла») помешался на своей «Спирали». Дата релиза переносилась годами, ведь Нагахама поставил перед собой беспрецедентную формалистскую задачу — сделать так, чтобы каждый кадр мультфильма стилем и степенью детализации в точности повторял рисунки из оригинальной манги Дзюндзи Ито.

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«Дандадан» («Dandadan»)

4 октября, Crunchyroll

© GKIDS
Жанр

Паранормальное школьное аниме а-ля «Моб Психо 100», изящно балансирующее между пародией на жанр и по серьезке зрелищным боевиком.

О чем

Обычный японский школьник, увлекающийся НЛО, объединяет усилия с одноклассницей, одержимой охотой на привидений, чтобы противостоять и инопланетянам, и призракам, и нарастающему романтическому напряжению между друг другом.

Кто в титрах

«Дандадан» — пожалуй, самый мейнстримный выход студии Science Saru, основанной великим Масааки Юасой. С одной стороны, жанр и первоисточник — откровенно попсовые, с другой — на месте очень динамичная анимация, которую то и дело бросает в поп-арт и психоделику. Постановщик — фактический дебютант Фуга Ямасиро, ранее снимавший лишь отдельные эпизоды «Блюза машины времени о четырех с половиной татами» и «Руки прочь от кинокружка!».

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«Чайная чашка» («Teacup»)

10 октября, Peacock

© Peacock
Жанр

Психологический хоррор в условиях провинциальной изоляции.

О чем

Жители ранчо в глубинке Джорджии (их играют Ивонн Страховски, Скотт Спидман и другие) противостоят кровожадному инопланетному пришельцу.

Кто в титрах

«Чайная чашка» снята по непритязательному жанровому чтиву «Кусака» Роберта МакКаммона. При этом за экранизацию отвечает комбо из далеко не последних хоррормейкеров современности: Джона Хайамса («Больной»), Э.Л.Каца («Азраэль») и Хлои Окуно («Наблюдающий»).

«Все совпадения неслучайны» («Disclaimer»)

11 октября, Apple TV+

© Apple TV+
Жанр

Психологический триллер из жизни интеллектуалов, смахивающий либо на хороший, но затянутый фильм Вуди Аллена, либо просто на телемыло с претензиями.

О чем

Знаменитая на весь мир репортерка (Кейт Бланшетт), живущая замужем за адвокатом (Саша Барон Коэн), читает книгу неизвестного ей автора и в ужасе обнаруживает, что главная героиня, за исключением имени, списана с нее, а сама книга раскрывает ее самые мрачные секреты. Оказывается, за публикацией книги стоит мстительный вдовец-профессор (Кевин Клайн).

Кто в титрах

Сериал «Все совпадения неслучайны», снятый по почти одноименному роману, — авторский проект пятикратного лауреата «Оскара» Альфонсо Куарона, написавшего и поставившего все семь серий в коллаборации с великими кинооператорами Брюно Дельбоннелем и Эммануэлем Любецки. Критика из Венеции, где показали все серии, передает, что новаторского шедевра уровня «Дитя человеческого» и «Гравитации» от сериала можно не ждать. Но даже если он оправдает вес заявленных имен процентов на двадцать — это уже будет жанровое развлечение, которое не стоит пропускать.

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«Подобный дракону: Якудза» («Like a Dragon: Yakuza»)

24 октября, Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video
Жанр

Якудза-боевик, рассказанный сквозь призму цветастой видеоигры-первоисточника, то есть похожий не на аутентичные бэхи Сэйдзюна Судзуки и постмодернистские криминальные мелодрамы Такеши Китано, а на ряженые косплей-спектакли Сиона Соно.

О чем

Прозванный за тату на всю спину Драконом бандит (Рема Такэути из «Наездника в маске») проходит путь от гопника первого левела до босса якудза.

Кто в титрах

Режиссеры — Масахару Такэ («Любовь за 100 иен», «Обнаженный режиссер») и Кэнго Такимото («Учитель в маске»), снявшие по три серии из шести. Первые эпизоды, где действие происходит в 1995 году, выйдут 24 октября, а трехсерийный финал, разворачивающийся в 2005-м, — 31 октября.

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«День Шакала» («The Day of the Jackal»)

7 ноября, Sky Atlantic/Peacock

© Peacock
Жанр

Классический шпионский триллер, механически перенесенный в современный политический сеттинг.

О чем

Бравая офицерка MI6 (Лашана Линч, уже игравшая агентку 007 в последнем «Бонде»), пытается остановить неуловимого киллера, мастера перевоплощений по прозвищу Шакал (после «Доброго медбрата» Эдди Редмейн, видимо, решил играть только злодеев — ему идет). В оригинальном романе и экранизации 1973 года Шакал покушался на Шарля Де Голля, в версии с Брюсом Уиллисом — на американскую первую леди. Кого будет пытаться убить Редмейн, не сообщается.

Кто в титрах

Шоураннер — Ронан Беннетт («Главарь»), среди режиссеров — увы, сплошь британские телеремесленники, самый примечательный из которых, Брайан Кирк, может похвастаться лишь парой эпизодов из первых сезонов «Лютера» и «Игры престолов» да полнометражным боевиком «21 мост» с Чедвиком Боузманом.

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«Землевладелец» («Landman»)

17 ноября, Paramount+

© Paramount+
Жанр

Современная криминальная драма в ритме то ли классического вестерна, то ли размашистой мыльной оперы.

О чем

На фоне техасских нефтяных скважин кипят страсти с участием миллиардеров (Джон Хэмм и Деми Мур), их кризисного менеджера (Билли Боб Торнтон), местных работяг, шерифов и бандитов.

Кто в титрах

«Землевладелец» — свежая работа Тейлора Шеридана, построившего целую сериальную империю на основе неовестерна «Йеллоустоун» и его многочисленных спин-оффов. Новый сериал, снятый по документальному подкасту про нефтяную индустрию, к этой вселенной, впрочем, не относится, поэтому вызывает усиленный интерес.

«Дюна: Пророчество» («Dune: Prophecy»)

Ноябрь, HBO

© HBO
Жанр

Жанровый оксюморон: спин-офф величественной космооперы, разворачивающийся на невпечатляющих задворках вселенной. Многочисленные сериалы по «Звездным войнам» из‑за аналогичного внутреннего противоречия вызывают все меньший зрительский интерес, но вселенная «Дюны» Дени Вильнева все еще достаточно свежая, чтобы даже задворки интриговали.

О чем

За десять тысяч лет до событий фильма «Дюна» сестры Валя и Тула Харконнен (Эмили Уотсон и Оливия Уильямс) основывают ведьминский орден «Бене Гессерит». Это экранизация романа «Орден сестер Дюны», который в 2012 году выпустили Брайан Герберт (сын Фрэнка) и Кевин Джей Андерсон.

Кто в титрах

Шоураннерка — Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»), половину сезона поставила Анна Ферстер («Другой мир: Войны крови»). Дени Вильнев в титрах не заявлен вовсе, даже в качестве исполнительного продюсера: ему, как и режиссеру «Чернобыля» Юхану Ренку, в какой‑то момент пришлось покинуть этот проект. Всему виной публикации, последовавшие за анонсом сериала и требовавшие найма большего числа женщин для рассказа этой истории. Ну посмотрим, что получится, когда в кои-то веки мечты отдельных зрителей оказались исполнены с пугающей точностью.

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