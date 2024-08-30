© Warner Bros.

За

Анна Стрельчук @kinoavantgarde

На поздних этапах творчества анимация у Тима Бертона получается несравненно лучше, чем игровое кино. Она более проницательная и личная, лишена пафоса и претенциозности. «Труп невесты» наполнен утонченной погребальной эстетикой и эльгрековскимиДоменикос Теотокопулос, более известный как Эль Греко, — испанский живописец, скульптор и архитектор греческого происхождения, один из крупнейших мастеров позднего Испанского Ренессанса. Считается предтечей экспрессионизма и кубизма. силуэтами, а «Франкенвини» трогательно рассказывает о хрупкости жизни и потребности в другом, как о внутренней силе. «Битлджус Битлджус» отчасти перенимает непосредственный тон анимации. Это чистая некроэстетика. Типично бертоновский декаданс, который первый «Битлджус» когда‑то и породил. Торжественное разложение, распад аристократического габитусаУсвоенная с детства картина мира и нормы поведения, которые мы неосознанно проносим с собой через всю жизнь.. Зрелище без заумной морали и двойного дна. СкерцоЧасть симфонии, сонаты, квартета или самостоятельная музыкальная пьеса в живом, стремительном темпе, с острохарактерными ритмическими и гармоническими оборотами, в трехдольном размере., шутливый этюд, эстетизированный до предела видеоклипа, большая траурная процессия, плач, ликование, вечный процесс умирания и перерождения.

Сказочник Бертон — один из немногих современных голливудских режиссеров, который активно работает с темой траура, обычно вытесняемой из западной культуры. Траур в ней предстает чем‑то неприемлемым, почти стыдным, а чувство потери — скорее неудобным препятствием, чем важным элементом самопознания. Так что неудивительно, что фильм начинается с траурного пассажа — неожиданной смерти патриарха семейки Дитц Чарльза (Джеффри Джонс), «отца, мужа, бердвотчера», как написано на его могиле.

В отчаянии пребывает его вдова Дилия (Кэтрин О’Хара) — современная художница, которая с теплой грустью вспоминает о супруге как о «похотливом мастере на все руки» и в память о нем окутывает дом скорбным саваном. В неменьшей растерянности находится и ее падчерица Лидия (Вайнона Райдер, играющая ту же роль, что и в первом фильме). Лидия — медиум и ведущая телешоу, посвященного общению с призраками в проклятых жилищах. Ее дочь Астрид в исполнении Дженны Ортеги, не выходящей из образа Уэнсдэй Аддамс, независима, остра на язык и сверхрациональна, а значит скептически относится к паранормальным способностям матери. Еще она скучает по отцу, погибшему при неизвестных обстоятельствах в Амазонии, и эта тоска — движущая сила ее персонажа.

© Warner Bros.

Астрид символизирует уже закрепившееся за актрисой амплуа sad girl«Печальная девушка» с английского., интеллектуальной школьницы (скажем, в фильме она три раза перечитывала «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского). К слову, сходство с героиней нашумевшего сериала неслучайно. Авторы сценария «Битлджуса Битлджуса» Альфред Гоф и Майлз Миллар («Тайны Смолвиля», «В пустыне смерти») вместе с Бертоном шоураннили «Уэнсдэй». А Дженна Ортега умело практикует придуманный для Уэнсдэй «акулий взгляд» и ее антисоциальные и феминистские высказывания, пока вдруг не знакомится с загадочным юношей (Артур Конти), с которым у нее в финале расцветает любовь во времена холеры.

Наконец, дополняют семейный портрет смазливый и назойливый возлюбленный Лидии (Джастин Теру) и, конечно, Битлджус (Майкл Китон) — осовремененное и изрядно упрощенное прочтение гетевского Мефистофеля, часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Его мертвую бывшую невесту с говорящим именем ДелоресИмя Делорес созвучно имени Долорес, которое на испанском означает «боль, скорбь». играет Моника Беллуччи — нынешняя партнерша Бертона. Делорес может высасывать души и таким образом убивать даже отошедших на тот свет обитателей преисподней. Она жаждет отомстить Битлджусу за былые обиды.

Бертон обожает властных готичных и коварных брюнеток, а Беллуччи идеально вписывается в подобный архетип. В итоге эта небольшая, но запоминающаяся роль с эффектным появлением героини — одна из сильнейших сторон фильма. А еще в картине есть персонаж Уиллема Дефо — детектив и нереализовавшийся актер, походящий на персонажей нуарных фильмов, джалло и палп-фикшна; Дэнни ДеВито в микроскопической роли и камео червя из «Дюны». По количеству звезд «Битлджус Битлджус» напоминает кинокапустиники Уэса Андерсона.

Смерть тяжела, но жизнь еще сложнее, прожить ее — не поле перейти. Новый Тим Бертон, может, и не залечит все душевные раны, но как минимум заглушит их.

6 / 10 Оценка

Анны Стрельчук

© Warner Bros.

Против

Денис Виленкин @denisvilenkin

Лидия Дитц (Вайнона Райдер), ребенком чуть не выскочившая замуж за афериста с того света Битлджуса (Майкл Китон), все никак не может проработать свою травму. Вместо того, чтобы попытаться не думать о призраках, могилах и покойниках, она все сильнее подкармливает внутренних демонов и ведет идиотскую телепередачу «Ghost House»«Дом призраков» с английского., где люди жалуются на барабашек в подвале. С подвалами и чердаками Лидия особо не дружит: ей все еще мерещится Битлджус, с которым у нее отношения примерно как у Лори Строуд с маньяком Майком Майерсом в «Хеллоуине» — абьюз, стокгольмский синдром и полный lovehate«Любовь, переходящая в ненависть» с английского..

Родственники у Лидии тоже не в порядке. Мать (Кэтрин О’Хара) тяжело переживает смерть мужа (который был съеден акулой по неосторожности) и ищет утешение в видеоарте и перформансах. Дочь Лидии Астрид (Дженна Ортега) растет альтушкой из влажных снов фанатов эмокора и по-подростковому не очень идет на контакт. Тем временем в подземном царстве, где в своем офисе заседает биоэкзорцистБиоэкзорцистом его называют потому, что он изгоняет людей, а не духов. Битлджус (Майкл Китон), объявляется его бывшая жена Делорес, вытягивающая души мертвецов, словно через соломинку.

Начинается «Битлджус Битлджус» бодро, с ностальгического пролета камеры над домами (ровно как в первом фильме) под энергичные зловещие мотивы от композитора Дэнни Эльфмана. На Хеллоуин такое кино можно включать фоном, пока вы вырезаете из тыквы физиономию Джека-фонаря или развешиваете бумажную гирлянду с привидениями. Сиквел «Битлджуса» способен создать праздничное настроение, как тематический плейлист на YouTube. В остальных случаях вопросов не избежать.

© Warner Bros.

Поскольку у современных зрителей финал первого «Битлджуса», в котором герой Китона силком тащил ребенка на свадебный алтарь, справедливо вызывает негодование (в этом можно убедиться в отзывах на Letterboxd), Лидии выписана уже упомянутая травма. Окружающие тоже относятся к Битлджусу как к сексуальному преступнику, которому запрещено приближаться к детским площадкам. Бертон понимает, что общественная оптика изменилась и ей надо соответствовать. Но соответствовать значит быть современным.

У Бертона это выходит через пень-колоду. Достается всему: неожиданно смешная пенсионерская шутка про texting diarrhea«СМС-диарея» с английского. сожительствует со злободневной репризой про внутреннего ребенка, а для закрепления эффекта из пуза двух разных героев вылезает омерзительный младенец, похожий на куклу из «Кроваво-красного» Дарио Ардженто, и озорничает. Но самое неудачное, что есть в этом потоке комикования, — классное камео Уиллема Дефо оказывается омрачено непостижимо глупой находкой. Дефо (вновь с дефектным лицом, как год назад в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса) играет актера, погибшего на съемочной площадке от разрыва боевой гранаты. Хотя бы из уважения к трагедии на съемочной площадке, когда Алек Болдуин (исполнитель одной из главных ролей в оригинальном «Битлджусе») случайно застрелил операторку Галину Хатчисон, от этого прикола можно было отказаться.

© Warner Bros.

Из пересказа сюжета может сложиться впечатление, что дед такой вылез из склепа и «глядите-ка, сейчас будет вампирский засос под видом макабрического капустника». Так оно и есть. И хотя шоураннеры «Уэнсдэй» Альфред Гоф и Майлз Миллар вместе с автором сценария «Мрачных теней» Сэтом Грэмом-Смитом как раз придерживаются задачи «осовременить Бертона», но скорее ее проваливают.

К примеру, Битлджус, фигурирующий в названии аж дважды, всего лишь выполняет роль сюжетного мостика и балагура, злодея в ремиссии, к которому приходят за помощью по очереди все главные женские персонажи. Дух времени тут, так сказать, и не пролетал. А одновременно развивающиеся сюжетные арки сразу трех злодеев в итоге больше напоминают видеорекап самых ярких эпизодов очередного богатого восьмисерийного готического сериала, чем кино на час сорок. Завершаются эти злодейские линии так же стремительно и беззаботно, как в каком‑нибудь выпуске «Treehouse of Horror» в «Симпсонах».

Меж тем, Бертон давно не был так изобретателен и даже вдохновенен в приемах. Тут и черно-белые кадры на итальянском, и анимация, и soul trainИгра слов на английском: soul train — это и «поезд душ», и «поезд, в котором играют музыку соул». в подземном царстве, где мертвецы танцуют под фанк, и, в конце концов, Моника Беллуччи, фланирующая в кадре и источающая флюиды Евы Грин. Не совсем понятно, зачем и кому все это было нужно, но отрицать тот факт, что Бертон, кажется, счастлив, было бы по-мертвецки хладнокровно.

«Битлджус Битлджус» выйдет в мировой, но не в российский прокат 5 сентября.

4 / 10 Оценка

Дениса Виленкина