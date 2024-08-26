9 лучших российских фильмов, которые мы посмотрели на кинофестивале «Короче-2024»

Чем примечателен

Ромком от сценаристки «Поехавшей» Светланы Штебы, снятый на стыке мелодрамы про исправившегося чиновника («2 дня», «Культурная комедия») и роуд-муви. Рецепт проверенный: парочка обаятельных героев, несколько курьезных ситуаций, вспыхнувшая страсть, расставание, воссоединение. Разве что сеттинг не совсем затертый: заброшенные библиотеки, сельские фестивали и прочая региональная культурка. Символично, что главная героиня везет баяны в музыкальную школу. «Втроем» — это тоже такой романтический «баян», который мы видели и слышали миллион раз, но поскольку актеры симпатичные и играют неплохо, то можно послушать и в миллион первый. Только это кино органичнее смотрелось бы на стриминге, а не на кинофестивале.