9 лучших российских фильмов, которые мы посмотрели на кинофестивале «Короче-2024»

Лучшие полнометражные фильмы
«Чистый лист», реж. Полина Кондратьева
Семейная драма.
Студентку Риту (Полина Цыганова), увлекающуюся музыкой и написанием песен, отчисляют из колледжа, и она устраивается сиделкой к девушке с ДЦП Саше (Зинаида Ястржембская) — дочери своей бывшей преподавательницы математики (Елена Лядова), с которой они живут на одной лестничной клетке. Это становится началом прекрасной дружбы.
Самый многообещающий российский дебют за последнее время. Главная героиня разрывается между отцом (Дмитрий Куличков), который уже все за нее решил, друзьями-закладчиками (Влад Коноплев и Анастасия Пучкина), которые тянут ее на дно наркобизнеса, и эрзац-семьей в лице преподавательницы и ее дочери с инвалидностью. Эта разыгранная как по нотам драма с чеховскими мотивами (протагонистка, подобно трем сестрам, хочет уехать в Москву) в финале складывается в светло-печальную симфонию, которая растопит даже самое черствое сердце.
Дата выхода в прокат пока неизвестна.
Лучший фильм, спецприз «За яркий актерский дебют» Зинаиде Ястржембской.
«Жар-птица», реж. Роман Михайлов
Сновидческий майндфак.
Театральная танцовщица и актриса Саша (Александра Киселева) вместе со сводным братом-документалистом Лешей (Илларион Маров) летит в Индию, чтобы отыскать мать, пропавшую в секте много лет назад. На улицах Варанаси девушка встречает давно живущих в Индии россиян (Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Чингиз Гараев, рэпер Хаски), потихоньку теряет связь с реальностью и сама, по сути, оказывается в секте.
Картины Романа Михайлова так плотно сцеплены друг с другом, что можно уже говорить о метавселенной фильмов этого режиссера — в частности, о варанасивском «Михайловерсе». «Жар-птицу» и «Надо снимать фильмы о любви» (фильм о съемках «Жар-птицы») лучше всего смотреть дуплетом. Одна лента плавно перетекает в другую, подобно сну во сне. Как и другие метаконструкторы Михайлова, «Жар-птица» имеет три слоя (документальный, сновидческий и ритуальный) и повествует о том, из какого сора порой рождается настоящее кино. Эта спонтанная и артовая дилогия требует, пожалуй, максимальной концентрации от зрителей, но подключавшимся к ней людям способна подарить огромное удовольствие.
Дата выхода в прокат пока неизвестна.
«Втроем», реж. Александра Сарана
Комедийное роуд-муви.
Уйдя от жениха, помощница министра культуры Пермского края Даша (Ирина Старшенбаум) решает развеяться и поехать по рабочим делам в область. Однако накануне так напивается в баре, что просыпается в автомобиле вместе с неким Сергеем (Сергей Кузнецов), который вызвался быть ее водителем. Третий в их компании — это Дашин фикус.
Ромком от сценаристки «Поехавшей» Светланы Штебы, снятый на стыке мелодрамы про исправившегося чиновника («2 дня», «Культурная комедия») и роуд-муви. Рецепт проверенный: парочка обаятельных героев, несколько курьезных ситуаций, вспыхнувшая страсть, расставание, воссоединение. Разве что сеттинг не совсем затертый: заброшенные библиотеки, сельские фестивали и прочая региональная культурка. Символично, что главная героиня везет баяны в музыкальную школу. «Втроем» — это тоже такой романтический «баян», который мы видели и слышали миллион раз, но поскольку актеры симпатичные и играют неплохо, то можно послушать и в миллион первый. Только это кино органичнее смотрелось бы на стриминге, а не на кинофестивале.
В прокате в ноябре 2024 года.
Лучшие короткометражки
Приз за лучший фильм
Самый оригинальный и креативно оформленный фильм короткометражного конкурса. «Пролетая над гнездом кукушки» на михалойвских вайбах, даром что это как раз экранизация рассказа Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам» про трех чудиков (рэпер Антон MC, Евгений Перевалов и Илья Борисов) из психиатрической больницы, которые поверили в чудо, а блаженным, как известно, море по колено. В наличии имеются анимированная летающая тарелка, говорящая в супе рыба и другие абсурдные детали.
Саша (Антон Филиппенко) находит у себя под дверью устройство, нажав на кнопку которого можно получить невероятный оргазм. В конце концов, он забывает про свою девушку Таню (Настасья Самбурская), которая однажды решает его навестить. Фантастически смешная короткометражка, в которой есть рассуждения об этичности использования запретных гаджетов, как в «Странных днях» Кэтрин Бигелоу; устройство, меняющее восприятие реальности, как в «Чужих среди нас» Джона Карпентера, и невероятная драка за него на лестничном пролете, как во «Взрывной блондинке» Дэвида Лейтча. Не фильм, а чистый оргазм!
Диплом жюри
Отсидевший парень начинает жить с сорокалетней женщиной, которую играет Анна Уколова из доброго сериала «Юг». Только вот «Уроды» — совершенно не доброе кино, а лютая дичь, в котором цитируется «Зеленый слоник», «Новый Гулливер» встречает треш-хорроры Чарльза Бенда («Повелитель кукол» и «Демонические игрушки»), а в финале издевательства ради звучит музыка из «Сказки странствий» Александра Митты. Еще есть сцена пенетрации, как во «Входе в пустоту» Гаспара Ноэ, а маленькие (в экзистенциальном смысле) люди натурально превращаются в уменьшенных до крошечных размеров лилипутов. Ужас, ужас.
Лучшая режиссура
Не видящий берегов популярный бильярдист Тарас (Матвей Полевой) однажды спускается с небес на землю, когда его запихивают в контейнер мусоровоза. Парень звонит в службу спасения, где вызов принимает беременная сотрудница Настя (Софья Корсакова), которая не знает, что делать с ребенком. Тем временем водители мусоровоза (Александр Баширов и Святослав Рогожан) везут Тараса на свалку. Самый жуткий фильм конкурса, который вызывает нарастающую тревогу, а в финале и вовсе дает под дых, когда выясняется, что это реальная история. Треш.
Лучший сценарий
Даша (Даша Котрелева) и Васса (Васса Бокова) приходят на день рождение своей подруги Жени (Женя Кузнецова), однако празднование омрачается тем, что Вассу бросил парень. Тогда подружки решают свести ее со своим знакомым (Даниил Пугаев), который недавно расстался с девушкой. Как пошутил режиссер Сергей Малкин, получая приз за лучший сценарий: «Как такового сценария у нас не было». «Последний фильм о любви» — квазидокументальная драма с легко узнаваемыми ситуациями и импровизирующими актерами. Смешная, милая и страшно обаятельная картина.
Студент журфака МГУ Максим Кузнецов (Владислав Тирон), заручившись поддержкой девушки-программистки (Ясмина Омерович) и знакомого оператора (Влад Коноплев), берется ответить на будоражащий всех вопрос: куда при стирке девается второй носок? Короткометражное шок-расследование, в котором вчерашний Эраст Фандорин Владислав Тирон интервьюирует прохожих (например, Дмитрия Нагиева) и пытается раскрыть масштабный заговор. Есть фильмы, а есть фильмы, меняющие жизнь. После мокьюментари Ивана Петухова («Сестры») вы никогда больше не будете смотреть на свою стиралку прежними глазами.