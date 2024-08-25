Самые эффектные камео Чужого в поп-культуре: от «Людей в черном» до «Черепашек-ниндзя»

7. Чужой проводит фаталити в видеоигре «Mortal Kombat X» (2015)

Про ксеноморфа было несколько видеоигр (самая грандиозная, пожалуй, «Alien: Isolation»), а еще он наравне с Хищником, Джейсоном Вурхизом и Кожаным лицом появился в качестве играбельного персонажа в десятой части файтинга «Смертельная битва». Надо ли говорить, что фаталити и бруталити с участием Чужого одни из самых кровавых и безжалостных в игре? Посему откроем наш рейтинг нарезкой самых лютых сцен с инопланетным монстром (строго 18+!).

6. Чужой играет в шахматы с Хищником в мультсериале «Робоцып» (2001-…) 1-й сезон, 7-я серия («Часть действия»)

Другое не менее эффектное появление ксеноморфа состоялось в мультсериале «Робоцып», который издевается над массовой культурой. В одном из его эпизодов заклятые враги Чужой и Хищник, про которых было два киношных кроссовера«Чужой против Хищника» (2004) и «Чужие против Хищника: Реквием» (2007). и несколько видеоигр, вопреки стереотипу сошлись не на поле боя, а за шахматной доской. Ждем ход королевы Чужих!

5. Чужой целует Рипли в мультсериале «Симпсоны» (1989-…) 21-й сезон, 15-я серия («Кража первого поцелуя»)

Было бы странно, если бы Чужой не появился в «Симпсонах», которые, кстати, младше его всего на десять лет. В эпизоде, когда подружка Барта Никки делает ему искусственное дыхание после того, как он свалился с крыши, мы видим нарезку поцелуев из многих культовых фильмов, сериалов и мультфильмов. Не обходится и без третьего «Чужого». В апокрифичной сцене ксеноморф целует в щечку Рипли.

4. Чужой играет Чужого в мультсериале «Люди в черном» (1997–2001) 2-й сезон, 12-я серия («Синдром системы звезд»)

В Голливуде кто‑то прямо на съемочной площадке убивает актеров-инопланетян, похожих на Хищника и Альфа. На помощь в расследовании преступлений лос-анджелесским людям в черном спешат агенты нью-йоркского подразделения Джей и Кей. Их главным подозреваемым становится списанная в утиль кинозвезда — Космический Демон (пародия на Чужого), который хочет вернуться на большие экраны.

Мультсериал «Люди в черном» был не столько сиквелом, сколько альтернативной версией известной кинофраншизы и мог позволить себе больше безумия, чем полнометражные фильмы. Так, в самой мета-мета-серии появляется Чужой, который снимается в картине про Чужого, — больший сюр себе представить сложно! В итоге ксеноморф оказывается положительным персонажем, просто не лишенным нарциссизма, как, впрочем, и все актеры. А в конце эпизода выясняется, что про людей в черном сняли кино, где их сыграли Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Если в детстве вас занимал вопрос, почему анимационные Кей и Джей не похожи на своих киношных прототипов, а агентка Эл — блондинка (хотя в фильме ее сыграла брюнетка Линда Фиорентино), то ответ надо было искать в двенадцатой серии второго сезона.

3. Ксеноморфы-угонщики против землян в мультфильме «Десантник Степочкин-2: Степочкин и лунный десант» (2008) Тимура Курбаналиева

Уже в начале мультфильмаЧто это за мультфильм?Это сиквел анимационной картины «Десантник Степочкин», рассказывающей про подростка, самовольно призвавшегося в Воздушно-десантные войска, тайком от мамы и работников военкомата. Демонстрировался студией «ВДВ-Фильм» в частях ВДВ в рамках Международного кинофестиваля «Десант-2010» и российских школах. потомственному десантнику Степочкину снится кошмар с участием Чужого. Сон оказывается вещим. Оказывается, на Луне высадились три разноцветных ксеноморфа — зеленый, фиолетовый и черный ( последнего, кстати, зовут Гигер, как и автора дизайна Чужого ). Они ведут себя как гопники, а по роду деятельности являются межгалактическими угонщиками. Их цель — украсть естественный спутник Земли. Остановить их берутся Степочкин и его друзья-десантники. Остросатирическая анимационная дичь, вдохновленная не только космохоррором Ридли Скотта, но и язвительной боевой фантастикой Пола Верхувена «Звездный десант». Отдельный номер связан с мочой ксеноморфов, которую все принимают за нефть, из‑за чего на Земле начинается настоящее топливное безумие.

2. Чужие наведываются в нью-йоркскую канализацию в мультсериале «Черепашки-ниндзя» (1987–1996) 2-й сезон, 6-я серия («Дело о пиццах-убийцах»)

Известные своей постмодернистской хваткой (и умением нарушить тысячу авторских прав) белорусские издатели устроили встречу черепашек и чужих в 1998 году в книжке «Космическое путешествие» , написанной по мотивам первого и второго фильмов про ксенормофов. Впрочем, за десять лет до этого в классическом мультсериале про черепашек уже состоялась схватка панцирных каратистов с инопланетными монстрами, вдохновленных Чужими. В серии «Дело о пиццах-убийцах» Крэнг отправляет Шреддеру три яйца, похожих на фрикадельки, — вылупившиеся из них чудовища должны помочь справиться с черепашками. Шреддер кладет яйца в бесплатные пиццы, однако пиццы попадают не к черепашкам, а к обычным людям.

В отличие от фильмов, чужие тут появляются на свет в результате воздействия излучения микроволновой печи. Они желтого цвета, умеют плеваться кислотой, а еще увеличиваются в размере, оказавшись в воде. Черепашки дают им бой в канализации, похожей на лабиринты коридоров космического корабля «Ностромо», — и побеждают.

1. Грудолом снова вылупляется из астронавта Кейна и устраивает кабаре-шоу в «Космических яйцах» (1987) Мела Брукса