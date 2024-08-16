Не стоит тратить 169 минут жизни на «Эмили в Париже». Лучше сходить за «краусаном с кофе»

Музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш посмотрел новый сезон «Эмили в Париже». И, с трудом одолев желание уснуть, рассказал, почему вам не стоит повторять его ошибки, а лучше в самом деле хорошо выспаться и прогуляться за кофе, вместо того чтобы тратить на душный пошлый сериал несколько часов собственного времени.

«Эмили в Париже»: парад ксенофобии под видом милого ромкома

Вышел новый сезон сериала «Эмили в Париже» — очень хитового, но спорного проекта Netflix. Рецепт хитовости объяснить несложно: это проект Даррена Стара, когда‑то придумавшего «Секс в большом городе», где конвенционально красивая протагонистка из креативной сферы переезжает в Париж, чтобы жить яркую жизнь в еще более ярких луках, изумлять всех умением постить сторис, а параллельно влюбляться, расставаться, влезать в любовные треугольники и так по кругу. Главную роль играет Лили Коллинз — дочка великого британского певца. И в первом сезоне было очень легко повестись на ее наивное обаяние и вечный оптимизм.

© Netflix

Но проблемы «Эмили в Париже» тянутся ровно с того же сезона.

Это не только сборник всевозможных клише из ромкомов разной степени паршивости, но и парад ксенофобии и стереотипного мышления.

Во время просмотра иногда кажется, что авторы сериала ненавидят примерно всех. Американцы — тупые и наивные, французы — надменные, англичане — тупые и надменные, украинцы — вороватые, азиаты — с кучей родственников и обязательно богатые. И так далее: это далеко не полный набор клише, которые бросают тебе в лицо.

Зачем тогда вообще смотреть «Эмили в Париже»?

Потому что сперва это было в том числе мило, прикольно и беззаботно . «Эмили в Париже» стартовал осенью 2020 года, когда мы все еще жили в мире самоизоляции, пандемии и страшных новостей и событий вокруг, поэтому с радостью хватались за любую возможность на что‑нибудь отвлечься. В том числе на пустяковый проект от создателя «Секса в большом городе» про карикатурных персонажей и не менее карикатурный Париж.

Сериал из той когорты, которую смотришь, примерно понимая, что тебя ждет к последней серии — зрелище, чтобы включить фоном для готовки или под похмелье. Но к четвертому сезону чувство беззаботности сменилось головной болью от скучного абсурда происходящего .

© Netflix

Что происходит в новом сезоне

15 августа на Netflix вышла первая половина четвертого сезона: пять серий сейчас, еще пять — через месяц. Дело в том, что эти два с половиной часа экранного времени на экране происходит примерно ни-че-го.

Для этого текста я вооружился терпением и заметками, намереваясь выписывать самые оголтелые сюжетные ходы, оскорбления новых для сериала национальностей и идиотские диалоги . Но вместо этого пять серий смотрел, как Эмили проходит один и тот же путь: придумывает очередную скучную кампанию (часть из которых обязательно подразумевает участие бывшего), разбирается в том, что все-таки любит краша еще из первого сезона (или все-таки не любит?). Можно посмотреть только первую и последнюю серии и все равно понять, что случилось в первой половине сезона. Скорее всего, вы так и сделаете, потому что все равно уснете к концу второй серии.

© Netflix

«Эмили в Париже» — это про оборванные на полуслове предложения

Как только начинает казаться, что сейчас-то сериал разовьет вот эту линию второстепенных персонажей или подкинет Эмили какую‑то новую моральную головоломку, тут же оказывается, что нам просто показалось — новые сюжетные ходы обрываются на полуслове и возвращают нас к начальной точке: Эмили, маркетинг и соцсети, любовь и разбитые сердца, измены и извинения.

Герои и героини второго плана, у которых до этого были хотя бы намеки на собственные истории, в этом сезоне окончательно превратились в статичных спутников истории Эмили и безликих инструментов экспозиции — они существуют только для того, чтобы рассказать Эмили, что на этот раз ей нужно сделать. А ее задачи, в свою очередь, все еще не меняются: придумать еще одну стоковую кампанию, открыть рот от удивления, влюбленными глазами взглянуть на нужного персонажа.

Главная интрига этой части сезона якобы вертелась вокруг того, получит ли Габриэль свою мишленовскую звезду. Не получил, но все только обрадовались. Потому что так «проще» и «давления поменьше». И это лучшее описание «Эмили в Париже» : жить надо попроще, чтобы не болела голова. И ничего, что это очень скучно.

© Netflix

Эмили как бы хочет сказать: «Я не договорила» — а жаль

К финальной серии сериал вдруг оказывается примерно в той же точке, на которой завершался первый сезон. Эмили разобралась со всеми рабочими проблемами и снова оказалась в любовном треугольнике с Габриэлем и Камиль — только теперь в него добавили еще и беременность.

© Netflix

К четвертому сезону «Эмили в Париже» напоминает человека на тусовке, который неделю за неделей рассказывает одну и ту же историю, чуть-чуть меняя детали, но ключевые сетапы и панчлайны остаются ровно теми же . Первый раз эта история кажется милой и смешной. Во второй ты уже чувствуешь легкий подвох. В третий начинаешь откровенно скучать и невольно перестаешь слушать. Но когда тебе скармливают ровно тот же сюжет в четвертый раз подряд, невольно хочется сказать: «Да хватит, придумай что‑нибудь новое».

Алфи — британский банкир и местная версия Крейга Дэвида — подустал от наигранного шапито к середине этой части сезона. Назвал идею Эмили «полной чушью», пафосно выбросил свою маску и вышел из кадра. Для полноты картины не хватило только песни «Walking Away» на фоне. Кажется, его примеру стоит последовать и зрителям.

Вторая часть четвертого сезона «Эмили в Париже» выходит в сентябре. Смотреть ее, конечно, не нужно, потому что ничего нового там уже не случится.

«Я в Пориже». Великий мем как лучшее описание «Эмили в Париже»

Помните мем про девочку , которая рассказывала друзьям VK, что отдыхает во Франции? «Я в Пориже. Токо что паела краусан с кофе. Думаю прошвырнутся по магазинчикам, куплю модных вещей, кстате альфифа башня красивая очень». И вот это буквально и есть «Эмили в Париже». Абсолютная выдумка, безобидная глупость, вечный мем.