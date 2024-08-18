«Особенности национальной больницы» и еще 5 лучших фильмов фестиваля «Окно в Европу-2024»

На завершившимся в Выборге 32-м фестивале российского кино «Окно в Европу» зрители назвали лучшим фильмом «Особенности национальной больницы» Сергея Светлова по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты»), а профессиональное жюри — «Филателию» Натальи Назаровой. Рассказываем про эти и другие самые интересные картины смотра.

«Ровесник», реж. Федор Кудрявцев

Приз жюри игрового конкурса за лучший дебют

© «Окно в Европу»

Студента журфака Гришу Киреева (Юрий Вершинин) бросает девушка и отчисляют из университета. Он отправляется к бабушке в Самару есть пирожки и находит видеокассету, которая переворачивает его мир. На кассете — друзья его родителей, молодые стартаперы Петя (Вадим Громыко) и Денис (Владислав Медведев), которые в 1998 году решили замутить одно из первых рекламных агентств в стране на просторах только-только зарождающегося интернета. Однако закончилось все по классике: через год Дениса убили, а Петя пропал. Гриша берется рассказать их историю.

Помните, у Орсона Уэллса был фильм «Ф как фальшивка» про фальсификаторов? Так вот, «Ровесник» тоже грандиозная и ироничная мистификация. На самом деле режиссер картины никакой не Гриша, а выпускник журфака МГУ Федор Кудрявцев, который много работал на телевидение, а потом ушел в кино и снял наш ответ «Кто убил BlackBerry». Если в начале картина еще притворяется документальной дипломной работой, то затем, когда на экране появляются актеры Александр Яценко и Анна Михалкова под чужими именами, фальсификация становится налицо. Но вот какое дело: хоть на экране и разворачивается фейковая история, авторам с помощью шершавого языка VHS-пленки, глитчей, мемов, шортсов, дипфейков и превосходно подобранных типажей удается точно передать вайб эпохи, которая состояла не только из бандитов в малиновых пиджаках, но и таких предприимчивых мечтателей. И это особенно ценное наблюдение, когда девяностые демонизируют как «слева», так и «справа» (особенно люди, которые даже не жили в то время). Полнометражный дебют Федора Кудрявцева — большая режиссерская удача. Только ради него в этом году стояло съездить в Выборг. Е.Т.

О выходе «Ровесника» в прокат пока ничего не известно.

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«Особенности национальной больницы», реж. Станислав Светлов

Приз зрительских симпатий «Выборгский счет» (первое место)

© «Окно в Европу»

Немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) приезжает в Россию преподавать в школе, идет в обычную петербургскую больницу за медицинской справкой и становится там на день волонтером. За это время он успевает влюбиться суицидальную manic pixie dream girl (Мария Лукьянова), подружиться с персоналом и, в особенности, с санитаром-поэтом Виктором (Кузьма Котрелев), завести себя врага в лице заведующей неврологическим отделением (Виктория Исакова) и спасти пациентку, сделав ей непрямой массаж сердца.

«Особенности национальной больницы» поставлены по сценарию «Волонтеры» Александра Рогожкина, который побеждал в Выборге дважды (с «Особенностями национальной охоты» в 1995-м и «Кукушкой» в 2002 году) и придумал целую франшизуЧто за франшиза?Частью канона являются «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Особенности национальной политики» и спин-офф «Операция „С Новым годом“». Не канон: «Особенности русской бани», «Особенности банной политики, или Баня-2» и «Особенности национальной подледной ловли». про особенности национального менталитета. Примазать «Больницу» к этой франшизе решили продюсеры, и, надо сказать, что она встала как литая. По сути, перед нами то, что на Западе называют легасиквелОт англ. legacy sequel и legacyquel — «запоздалый сиквел», в котором часто задействованы постаревшие актеры из оригинального фильма и новые лица, готовящиеся перенять эстафету.: продолжение, повторяющее оригинал. Вместо финна — немец, вместо загородного дома — медучреждение, но конфликт все тот же: иностранец пытается постичь непознаваемую русскую душу. И хотя режиссер Станислав Светлов («Ада»), как мог, осовременил материал, видно, что эта история принадлежит другому времени: некоторые шутки получились не смешными, а кринжовыми и очень батиными. Вместе с тем, в фильме есть интересная метафора с лифтом, который то спускается, то возносится на небеса (ее, кстати, придумал не Рогожкин, хотя она очень в духе его «Чекиста»). Ну и диагноз современному российскому обществу эта потенциально народная комедия (на фестивале зал лежал от смеха) ставит не хуже классических «Особенностей…».

Вообще очень хотелось бы увидеть «Больницу» в постановке самого Рогожкина. Наследие этого страшно недооцененного режиссера требует не меньшей ревизии, чем творчество Алексея Балабанова. Е.Т.

В прокате — с 3 октября.

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«Ласточка», реж. Малика Мухамеджан

Специальный приз жюри игрового конкурса за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию, диплом победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд»

© «ВГИК-Дебют»

Утонченная дебютная работа Малики Мухамеджан. Я успел также ознакомиться с ее короткометражными картинами, и могу сказать, что у казахской постановщицы есть ярко выраженный стиль. Разумеется, подсмотренный у мастеров: в числе вдохновителей Малика называет раннего Терренса Малика, Сергея Дворцевого, Аббаса Киаростами и Шанталь Акерман. Влияние последней особенно чувствуется. «Ласточка» — наследница «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», кино про мающуюся от безделья девушку, вынужденную жить в несчастливом браке в доме посреди казахской пустыни.

Однако, в отличие от фильма Акерман, который был беспощадной фиксацией прозы жизни, здесь много поэзии — «сухой», как выражается сама Мухамеджан. В однообразном быту нелюбимая никем Карлыгаш (Зухара Сансызбай) находит что‑то красивое: то пройдется пешком, наслаждаясь небом до самого горизонта, то выловит бабочку из бидона с водой, то красиво в окошко посмотрит… Собственно, единственный вариант для зрителя не умереть со скуки (а это вполне реально) — проникнуться крайне неспешным, меланхоличным повествованием «Ласточки», почти лишенным событий. И додумать события самостоятельно. Всмотреться в жизнь девушки, поставить себя на ее место, оценить красоту потрясающих пустынных пейзажей. Тогда и откроется в полной мере художественная и психологическая сила этого кино. Скептики скажут, что эта отрешенная фестивальная картина сделана сугубо «под Канны», но я, пожалуй, не соглашусь. Для Малики это явно очень личная работа, которой ты либо просто любуешься, либо выходишь из зала. И.А.

О выходе в прокат «Ласточки» пока ничего не известно.

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«Наступит лето», реж. Кирилл Султанов

Специальный приз жюри игрового конкурса за актерский ансамбль

© «Смена»

Избив кого‑то до полусмерти или даже до смерти на железнодорожных путях, детдомовец Никита (Микита Воронов) бежит в Москву, где снимает квартиру вместе с «то ли девочкой, то ли видением» Сашей (Тина Стойилкович). А затем через старого друга Егора (Арсений Каверзин) знакомится с мажором Дэном (Марк Эйдельштейн) — сиротой, который однажды жестоким образом решает проверить своих приятелей на лояльность.

Автор этой картины — 26-летней дебютант Кирилл Султанов. И, как часто бывает с дебютами молодых режиссеров, «Наступит лето» собран из обрывков чужих фильмов или даже воспоминаний о чужом кино (в данном случае — детектив-нуаров). Черно-белая, отдающая должное нувельваг картинка, сюжетный прием, как в «Кирпиче» Райана Джонсона (криминальную историю разыгрывают не взрослые, а подростки), погибающие друг за другом персонажи, как в «Десяти негритятах» Агаты Кристи (об этом даже шутят в самом фильме). А поскольку это российский нуар, над картиной нависает сгорбленная тень Федора Михайловича Достоевского: следователь в исполнении Кирилла Кяро, что твой Порфирий Петрович (даром, что он уже играл похожую роль в недавней «Правде» с Кузьмой Котрелевым). Режиссеру не откажешь в видении, но он слишком злоупотребляет набившими оскомину тропами (когда на экране появилась очередная manic pixie dream girl, я даже подумал, что «Наступит лето» свернет куда‑то в сторону «Мы всем чужие», но обошлось) и слишком полагается на заимствования — в этом небесталанном кино много чужого и маловато своего. Е.Т.

«Наступит лето» выйдет в прокат, но дата релиза пока неизвестна.

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«Филателия», реж. Наталья Назарова

Лучший фильм, специальный приз жюри игрового конкурса за пронзительный актерский дуэт Алины Ходжевановой и Максима Стоянова, диплом победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд»

© «Окно в Европу»

У Яны (Алина Ходжеванова) ДЦП и больное сердце, она живет и работает на почте в приморском городе Мурманской области, собирает марки и очень одинока. Поэтому, когда к ней проявляет интерес моряк Петя (Максим Стоянов), тоже, кстати, с больным сердцем, девушка расцветает и вызывает зависть у незамужней коллеги Веры (Ирина Носова), которая начинает нещадно буллить Яну. Трагедия надвигается с неотвратимостью античного Рока.

Самый эмоциональный фильм «Окна в Европу-2024», который вырос из памятной назаровской короткометражки «Светлячок» с Марией Смольниковой. Картина безжалостно бьет по всем триггерам и нервным окончаниям — это торжество режиссерской манипуляции и эксплуатации чувств. Не кино, а запрещенный прием, изобилующий прямолинейными метафорами (у обоих героев хрупкое во всех смыслах сердце). После такой ленты фильмы какого‑нибудь Даррена Аронофски предстают образцом режиссерской сдержанности. Но это не имело бы никакого значения (тому же «Киту» Аронофски рукоплескали в Венеции), если бы Назарова не завалила концовку.

«Филателию» небеспочвенно сравнивают с «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Но фундаментальное отличие этих фильмов заключается в том, что Триер мастерски манипулирует нами не для того, чтобы мы пожалели главную героиню, а чтобы в финале неожиданно поверили в чудо. Назарова («Простой карандаш») не озаботилась таким же концептуальным финалом. Ее фильм заканчивается не катарсисом, а всхлипом — и потому концовка «Филателии» не имеет такого же сногсшибательного эффекта. Е.Т.

О выходе в прокат «Филателии» пока ничего не известно.

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«Затерянные», реж. Роман Каримов

Диплом гильдии продюсеров России, приз президента фестиваля Сергея Урсуляка

© START

Четверо яппи — Андрей (Егор Корешков), Сергей (Никита Кологривый), Валера (Даниил Толстокулаков) и Аброскин (Артем Цуканов) — отправляются в провинциальную глушь, чтобы заключить контракт с китайцами. Когда договор подписан, коллеги садятся в машину и едут домой, однако по дороге у них внезапно заканчивается бензин. Время позднее, по улицам стелется зловещий туман, а город, в котором они оказались проездом, откажется выпускать их из своих лап.

Это уже второй хоррор в фильмографии Романа Каримова («Неадекватные люди»), но если от «Черной воды» он отрекся, то «Затерянными» остался доволен. «Наконец-то я могу снимать то, кино, которое хочу», — заявил режиссер, представляя картину на «Окне в Европу». Поначалу «Затерянные» производят впечатление: абсурдными вставками, как в «Городе Зеро» Карена Шахназарова (один из источников вдохновения Каримова), историей про четырех друзей, оказавшихся не в том месте и не в то время, как в «Ночи страшного суда» Стивена Хопкинса, туманным маревом, как в «Сайлент-Хилле» Кристофа Ганса. Но затем морок рассеивается, фильм превращается в душную морализаторскую притчу, а Каримов начинает производить впечатление человека, переживающего кризис среднего возраста и мечтающего махнуть в деревню к бабушке, как в детстве. Вообще детские флешбэки главных героев пронизаны такой тоской по «потерянному раю», что даже становится как‑то неловко за режиссера. 40 лет — это еще не повод снимать фильм про духовное чистилище с безбожно затянутым финалом, стыренным из всех майндфак-триллеров нулевых разом. Е.Т.

В прокате — с 5 сентября.