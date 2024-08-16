«Чужой: Ромул»: еще одно этическое и эстетическое преступление корпорации «Дисней»

В мировом прокате (но не в РФ) можно посмотреть новый фильм про Чужого с чудным подзаголовком «Ромул». Кинокритик Никита Лаврецкий рассказывает, что не так с первой серией этой франшизы, снятой под руководством корпорации «Дисней». Осторожно, в тексте не только спойлеры, но и претензии этического толка!

Несколько молодых пролетариев, трудящихся фактически как рабы в шахтах мрачной, ржавой и грязной планеты, решают пробраться на орбитальную заброшку, чтобы украсть несколько криогенных камер и улететь из антиутопии куда подальше. Среди действующих лиц — сирота с беби-фейсом (Кейли Спэни) и ее инфантильный «брат»-андроид (Дэвид Джонссон). Они и остальные герои из далекой галактики общаются непринужденно и стебно, на языке современных земных подростков. Каково же будет их удивление, когда заброшка окажется насквозь заражена яйцами и личинками кровожадных инопланетян, практически не поддающихся отпору.

«Чужой: Ромул» — первая серия долгоиграющей франшизыФильмы про чужого почти с идеальной периодичностью выходят уже 45 лет подряд, среди них: «Чужой» (1979), «Чужие» (1986), «Чужой-3» (1992), «Чужой: Воскрешение» (1997), «Чужой против Хищника» (2004), «Чужие против Хищника: Реквием» (2007), «Прометей» (2012), «Чужой: Завет» (2017), «Чужой: Ромул» (2024). , снятая на студии «XX век» после вхождения последней в состав корпорации «Дисней». И сразу же сочетающая в себе все худшие тенденции диснеевских продолжений и перезапусков. Нет, речь сейчас не о юном возрасте действующих лиц, а о паразитировании на ностальгии, визуальной конвейерности и сомнительных трудовых практиках .

Оригинальный «Чужой» Ридли Скотта, разумеется, был шедевром космического хоррораОт англ. space horror, то есть фильм ужасов, разворачивающийся в космосе. Не путать с введенным в обиход Говардом Лавкрафтом жанром cosmic horror, который переводится на русский аналогично, но означает ужас перед божественным и неизвестным в более широком смысле. с идеальными гигеровскими дизайнами, иконической главной ролью Сигурни Уивер и памятными скримерами. Все необязательные, в сущности, сиквелы пытались переключить жанровый темп: Кэмерона несло в огнестрельный боевик, где некогда неубиваемые ксеноморфы падали штабелями, Финчера — в тюремную драму, Жана-Пьера Жене — в мелодраму, самого Скотта в размашистых приквелах — в теологическую притчу. Корпоративный подход «Диснея» отличается в корне: студия категорически не приемлет экспериментов и просто пытается снова войти в ту же реку 45-летней давности.

Общая жанровая канва — снова герметический хоррор, но саспенс испаряется во время первой же сцены, дословно копирующей пролог 1979 года с пролетом камеры через немой космос и безжизненный космический корабль. «Чужой» был таким страшным, потому что заставлял зрителей столкнуться с чем‑то совершенно незнакомым и непонятным , ведь слоган фильма «в космосе никто не услышит твой крик» никто до этого не воплощал на экране, а с чудовищным паразитическим циклом невиданного зверя зрители знакомились вместе с героями. «Чужой: Ромул» с порога совершает преступление против жанра, фетишизируя те самые ретроинтерфейсы из фильма 1979 года (на момент выхода, разумеется, смотревшиеся как хайтек) — не менее сентиментальным образом, чем это делал диснеевский легасиквелОт английских legacy sequel и legacyquel — «запоздалый сиквел», в котором часто задействованы постаревшие актеры из оригинального фильма и новые лица, готовящиеся перенять эстафету. «Звездные войны: Пробуждение Силы».

Режиссер Феде Альварес, которого после «Чужого-7», «Зловещих мертвецов-4» и самой бесполезной версии «Девушки с татуировкой дракона» впору обзывать «королем ремейков», на этом не останавливается. Вместо того, чтобы придумать хоть что‑то свое, он делает оммажи лучшим хитам всех прошлых частей: дает героине пулемет и, как Кэмерон, размножает Чужих, крадет лучший кадр у Финчера (смотрите превью официального трейлера выше), вскользь упоминает миссию «Прометей» и заканчивает все встречей с гибридом ксеноморфа и человека, как было в фильме «Чужой: Воскрешение».

© 20th Century Studios

«Чужой: Ромул» анонсировался как чисто стриминговый блокбастер для Hulu и таким по итогу и выглядит. В каком‑то смысле визуальная невыразительность — еще большее преступление фильма по сравнению с крайне неинтересным сценарием. В кадре — по-сериальному выцветшая цветовая палитра , низкоконтрастное освещение «под реализм», до скуки каноничные, как будто это не новый фильм, а аттракцион в «Диснейленде», пластиковые декорации. Проблема не в недостатке бюджета, а в дефиците фантазии и малой кинематографической грамотности: Альварес — в меру компетентный ремесленник, но совсем не визионер.

О каких таких сомнительных трудовых практиках шла речь в начале статьи, спросите вы? Дело в том, что один из героев фильма не молодой человек, лишенный характера, а вполне себе зрелый андроид-трикстер, долго гнивший в заброшенном корабле «Ностромо». Да, корпорация «Дисней» ради фан-сервиса вернула персонажа Иэна Холма из оригинального фильма. Загвоздка в том, что Холм умер в 2020 году, поэтому возвращать его пришлось, вооружившись стремной дипфейк-технологией. Такой циничный ход «Диснею» хорошо знаком — еще в 2016 году они точно так же воскресили из мертвых легендарного Питера Кушинга ради очередных «Звездных войн». В новом «Чужом» роль Холма, впрочем, не ограничивается камео, он тут чуть ли не главный злодей — и это крайне депрессивное зрелище.

Интересно, как экзеки корпорации «Дисней», запускавшие в производство прямолинейное кино об эксплуатации трудящихся, могли не заметить великую иронию в решении не нанимать на роль оплачиваемого актера, а просто всрато перерисовать на компьютере их бывшего мертвого работника.

Возможна ли в принципе интересная новая часть такой долгоиграющей франшизы, как «Чужой», или прилизанный копирайт на тему оригинала — лучшее, на что могут рассчитывать зрители? Конечно, возможна! Не нужно ходить дальше предыдущей серии — «Чужой: Завет». У приквелов Скотта были свои недостатки (в первую очередь заметны более глупые и менее харизматичные, чем Рипли, главные герои), но смотрелись они всегда отлично, а главное — всю дорогу изобретали и находили что‑то новое. В «Завете», напомним, мы видели не только по-новому пугающий способ размножения ксеноморфов (споровый!), но и совершенно новый тип злодея — геноцидального андроида-маккеавелиста в исполнении Майкла Фассбендера.

Ридли Скотт должен был снять и третью часть приквелов, но корпоративное слияние спутало все карты. Тот факт, что «Дисней» после покупки «XX века» отказался от скоттовских наработок так же бесцеремонно, как ранее отказался от идей Джорджа Лукаса, заставляет скрипеть зубами от злости. Ведь эти крестные отцы блокбастеростроения за средние пять минут своих приквелов покоряли больше новых галактических рубежей, чем продукция «Дисней» покоряет за целые трилогии и многие сезоны шоу с «Дисней-плюс».

1 / 10 Оценка

Никиты Лаврецкого