Что смотреть в сети: «Зачинщики» с Деймоном, «Смерчи» с Пауэллом и «Народный Джокер»

Обозреваем новинки стримингов, чтобы вы ничего не пропустили. В этом выпуске рубрики «Кино уже онлайн» — фильм-ограбление с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком, фильм-катастрофа с Гленом Пауэллом, ромком с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон, комедия про холокост со Стивеном Фраем, а также gross-out-кино про роды и чуть не запрещенный DIY-«Джокер».

«Зачинщики» (реж. Даг Лайман) «The Instigators»

Пара лопуховатых бандитов (Мэтт Деймон и Кейси Аффлек) пускаются в бега одновременно от полиции и боссов мафии после крайне неудачного ограбления офиса бостонского мэра (Рон Перлман). Необычное обстоятельство состоит в том, что в качестве добровольной заложницы с ними проводит время участливая психотерапевтка (Хон Чау), помогающая флегматичному герою Деймона. Это, впрочем, не мешает герою Аффлека всю дорогу токсично собачиться с ними обоими.

Режиссер Даг Лайман начинал с разговорных комедий («Тусовщики»), а позже начал снимать блокбастеры («Идентификация Борна», «Грань будущего»). Так что и его новый звездный фильм-ограбление бросается в крайности: то дает зубодробительного экшна в духе «Скорой» Майкла Бэя, то предлагает понаблюдать за надломленными мужчинами, трогательно бодающимися на словах , как «Майки и Ники» Элейн Мей или, скажем, «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Ради последней категории сцен и стоит смотреть этот не слишком обязательный фильм. Размах продакшена от Apple в очередной раз абсурдно не совпадает со скромными удовольствиями картины: главные артисты несомненно радуют, но ни в голливудской экшн-кульминации, ни в россыпи звезд (Альфред Молина, Пол Уолтер Хаузер, Тоби Джонс), занятых в качестве без пяти минут статистов, нужды явно не было. Впрочем, зрителям грех жаловаться на излишнюю роскошь. Н.Л.

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«Смерч-2», реж. Ли Айзек Чун «Twisters»

Потеряв всю свою команду во время погони за торнадо, студентка метеорологии Кейт (Дейзи Эдгар-Джонс) работает на скучной, но спокойной офисной работе в Нью-Йорке. Но однажды ее навещает бывший коллега и уговаривает съездить в Оклахому, где как раз ожидается сезон ураганов. Там она знакомится с компанией ютуберов во главе с несносным, но ужасно обаятельным ковбоем Тайлером (Глен Пауэлл), который в метеорологии шарит не хуже Кейт. А еще он помогает жертвам торнадо, продавая всякий мерч, который так и хочется назвать «с-мерч» .

Даже удивительно, что «Смерч» (1996) в свое время остался без продолжения, ведь его создатели (продюсер Стивен Спилберг и сценарист-писатель Майкл Крайтон) другой свой легендарный фильм — «Парк Юрского периода» (1993) — превратили в полноценную франшизу. Стоило ли столько лет ждать сиквела? Определенно, нет. Очень не хочется ныть по поводу того, что, мол, вот в девяностые блокбастеры были интереснее, умнее и зрелищнее, — но что поделать, если это так? «Смерч-2» (а точнее, «Смерчи»Оригинальное английское название — «Twisters». В официальный прокат в СНГ фильм вышел с локализацией «Смерч-2».) проигрывает «Смерчу» так же, как римская копия греческому оригиналу.

Сценарий легасиквелаОт англ. legacy sequel и legacyquel — «запоздалый сиквел», в котором часто задействованы постаревшие актеры из оригинального фильма и новые лица, готовящиеся перенять эстафету. представляет собой примитивную кальку оригинала. Если сюжетный движок «Смерча» работал на живом конфликтном топливе а-ля «Его девушка Пятница» (две женщины боролись за сердце мужчины), то продолжение состоит из набора безжизненных клише. Страшно неинтересная героиня страшно неинтересно пытается справиться с травмой, в то время как ее окружает группа веселых охотников за ураганами (если и стоит ради кого‑то смотреть сиквел, то ради Глена Пауэлла — нового Тома Круза). Экшн в продолжении тоже не поражает воображения. Если постановщик «Смерча» и «Скорости» Ян Де Бонт пришел в режиссуру, до этого поработав оператором боевиков (например, «Крепкого орешка»), то Ли Айзек Чун — из инди-кино («Минари»). И, как почти любой инди-режиссер, специализирующийся на драмах, он очень плохо понимает механику экшна.

Де Бонт полагался на практические эффекты и минимум CGI — «Смерчи» состоят из него чуть более чем полностью. «Смерч» до сих пор смотрится впечатляюще (особенно в сцене с подхваченной в воздух коровой) — вряд ли про сиквел можно будет сказать тоже самое спустя 28 лет. В итоге «Смерчи» служат лишь очередным напоминанием о том, что на кинотеатры в последние два десятилетия обрушились два торнадо — торжество технологий и кризис идей. И что делать с этими разрушающими кинематограф стихиями, не совсем понятно. Е.Т.

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«Покажи мне Луну» (реж. Грег Берланти) «Fly Me to the Moon»

Представители двух несовместимых стихий — насупленный армейский инженер (Ченнинг Татум) и пиарщица-плутовка (Скарлетт Йоханссон) мучительно флиртуют во время совместной работы над запуском лунной миссии НАСА. Он все время вспоминает своих товарищей, погибших во время прошлого неудачного старта, она в тайне норовит нанять режиссера и тупо снять фейковую постановку с высадкой астронавтов на Луне. Окончательно романтику убивают многочисленные чиновники и функционеры, которых оба героя старательно ублажают.

В это сложно поверить, но «Покажи мне Луну» от Apple — еще более пустая, мучительная и ходульная ретрокинокомедия, чем нетфликсовский фейл «Без глазури», в котором Джерри Сайнфелд неловко высмеивал все те же самые стереотипы о космической гонке. У него хотя бы была остроумная концепция: космическая гонка была пересказана сквозь призму в виде гонки сухих завтраков, а в «Покажи мне Луну» зацепиться вообще не за что. Для реалистичной драмы в духе «Парней что надо» вся линия со съемкой фейковой высадки по заказу мутного аппаратчика (Вуди Харрельсон) слишком карикатурная. Для вольной конспирологической комедии по типу «Операции „Лавина“» это кино слишком смахивает на прилизанную рекламу НАСА, снятую по заказу пресловутых пиарщиков. Самое же печальное в работе мелодраматурга средней руки Грега Берланти («С любовью, Саймон», «Ты») — полное отсутствие химии между героями . Все остальное ромкому можно простить, но, если ты по какой‑то туманной логике берешь обаятельного весельчака Татума на роль немногословного дуба, готовься к сокрушительному зрительскому провалу. Н.Л.

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«Моя семья» (реж. Юлия фон Хайнц) «Treasure»

1990-й год, первые месяцы после падения железного занавеса. Заносчивая нью-йоркская журналистка (Лена Данэм) только что не за шкирку тащит прошедшего холокост папу-весельчака (Стивен Фрай) в родную Польшу, чтобы тот показал ей места детства. Всякий раз, когда папа пытается отложить поездку на поезде в Аушвиц-Биркенау или слишком задумчиво смотрит в пустоту, героиня воспринимает это как личную обиду.

Такой кастинг бывает раз в жизни: легенды соответственно американской и британской интеллигентной комедии Данэм и Фрай играют дочь и отца в фестивальном драмеди. Казалось бы, что может пойти не так? Увы, результат получился худший из возможных. Никакого гениального актерского таланта не хватит, чтобы заставить зрителей смеяться над такими плоскими приколами из уст героя с такими мудрыми глазами и сделать обаятельной героиню, которая написана такой ненаблюдательной. Участница Берлинале Юлия фон Хайнц снимает картину в полном соответствии с худшими стереотипами о плохом фестивальном кино: в безжизненных и неосвещенных, зато якобы аутентичных декорациях, без представления о комедийном тайминге, под манипулятивную музыку, сопровождающую нравоучения. Нет сомнений, что фильм-близнец «Моей семьи» «Настоящая боль» Джесси Айзенберга (двоюродные братья-американцы едут в Польшу на экскурсию по концлагерям) окажется гораздо лучше. Н.Л.

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Фильм «Моя семья» все еще можно увидеть и в российских кинотеатрах.

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«Нежданчик» (реж. Памела Адлон) «Babes»

Две подруги — замужняя (Мишель Бюто) и холостячка (Илана Глейзер) — по очереди проходят через беременность. Насмотревшись отвратительных натуралистичных подробностей на примере старшей подруги (воды отходят прямо во время обеда омарами, ребенок выходит на свет вместе с экскрементами — и так далее), вторая героиня оказывается не напугана, а скорее странным образом воодушевлена перед собственными родами. У женской дружбы есть границы: идею съехаться и вместе воспитывать детей старшая подруга категорически не приветствует — так что одинокую героиню ждут некоторые трудности.

Даже удивительно, что гениальная идея снять целую gross-out comedyВ переводе с английского — «комедия отвращения». про беременность в лучших традициях братьев Фаррелли пришла кому‑то в голову только в 2024 году. В «Нежданчике» полно сцен, где что‑то в кого‑то брызгает, рвется, протекает, при этом романтическая линия обрывается, едва начавшись. Постановщица простой и гениальной задумки — Памела Адлон, главная актриса и сценаристка — Илана Глейзер. Эти женщины стояли у руля ключевых фем-драмеди прошлого десятилетия — комедии о воспитании детей «Все к лучшему» и оде женской дружбе «Брод Сити» соответственно. Да, оба этих сериала были гораздо разбавленнее тех же «Девочек» Лены Данэм, но на час с гаком фильма (для Адлон это полнометражный дебют, а Глейзер ранее уже писала не комедию, но хоррор про роды) запала и точности наблюдений у них точно хватает. Н.Л.

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«Народный Джокер» (реж. Вера Дрю) «The People’s Joker»

В город Готэм, которым правит звезда реалити-шоу Бэтмен, придерживающийся правых взглядов, прибывает мечтающий стать комиком юноша, зависимый от ингаляционных препаратов, прописанных психиатром из лечебницы Аркхем. Не пройдя экзамена на дорогостоящие комедийные курсы, герой объединяет усилия с комиком по имени Пингвин и создает собственную «антикомедийную» труппу, выступающую в обход цензурных законов, подписанных Бэтменом. Молодой человек берет себе сценическое имя Джокер и выступает в клоунском гриме с нарочито несмешной программой (в основном просто делает ингаляцию и хохочет на сцене, слушая «самые грустные истории» зрителей из зала). Вскоре он проникается симпатией к другому комику, как две капли похожему на Джокера Джареда Лето, и просит называть себя женским именем Джокер-Харлекина.

Премьера самодельной пародии на киновселенную DC «Народный Джокер» прошла в 2022 году на кинофестивале в Торонто. Тогда успел состояться лишь один публичный показ, после чего кинокомпания Warner Bros. направила авторам письмо-предупреждение о невозможности демонстрации картины. К 2024 году режиссерке и главной актрисе Вере Дрю, по всей видимости, удалось доказать, что это именно кинопародия, являющаяся исключением из закона об авторском праве, и кино вышло в американский прокат. Эта занимательная предыстория рассказывается в короткометражке «Свадьба Веры Дрю и Джокера», сопровождавшей онлайн-премьеру. В ней священник проводит обряд бракосочетания между резиновой куклой с лицом Хоакина Феникса и режиссеркой, которая в рамках торжественной речи вспоминает, как идея снять автофикшн о своем детстве и юности с героями DC появилась, после того как ее выбесило интервью Тодда Филлипса, сказавшего, мол, его «Джокер» — ответ на воук-культуру. В свою очередь фильм Дрю посвящен «маме и Джоэлу Шумахеру».

Если «Джокер» Филлипса — качественный, но бездушный корпоративный продукт с довольно абстрактным содержанием, то «Народный Джокер» Дрю уходит в противоположную крайность. Свою миллениальскую историю борьбы с гендерной дисфорией, эмоциональным абьюзом в первых отношениях и типичным карьерными тяготами молодого специалиста она рассказывает в лоб, практически без всякого пространства для интерпретаций. По сравнению с «Народным Джокером», другой главный фильм о «трескающейся скорлупе»Интернет-сленг, означающий первые сомнения человека в собственной гендерной идентичности. этого года «Я видел свет телевизора» покажется пиком использования подтекста в повествовании.

Так или иначе, кэмповая эстетика этой DIY-диковинки определенно заслуживает внимания: в ход идет кривой хромакей вместо всех декораций, гифки и дабстеп для выражения эмоций, флеш-анимация, машинимаРаспространенная в интернете компьютерная анимация, созданная при помощи существующих видеоигр и игровых движков. и игрушечный стоп-моушн в экшн-сценах. Дрю начинала монтажеркой на скетч-шоу Тима и Эрика, Тима Робинсона и Саши Барона Коэна, так что неудивительно, что в своем режиссерском дебюте она смотрит на всратые эффекты и переходы как на высокое искусство . Под конец, после очередного сентиментального диалога на фоне пережатого стокового фото смотреть становиться тяжеловато, но уважение работа вызывает до самого конца. Н.Л.

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