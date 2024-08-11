Киноадаптацию игры «Бордерлендс» критики закатали в асфальт. А нам понравилось! Вот почему

В российский прокат вышла адаптация мультиплеерного шутера «Бордерлендс» от Илая Рота и Тима Миллера с суперзвездным составом, который возглавляет Кейт Бланшетт. Американские критики уже успели заклеймить фильм как одну из худших экранизаций видеоигр. Евгений Ткачев категорически с ними не согласен.

Межпланетная охотница за головами Лилит (Кейт Бланшетт) получает задание от главы межгалактической корпорации Атласа (Эдгар Рамирес) вернуть домой его дочку Крошку Тину (Ариана Гринблатт), похищенную бандитами Роландом и Кригом (Кевин Харт и Флориан Мунтяну). Для этого Лилит приходится отправиться на родную планету Пандора, однако ее ждет большое удивление: девочку никто не похищал, и даже больше — она считается избранной, способной открыть двери в таинственное хранилище, ключи от которого ищут буквально все. Делать нечего: Лилит тоже отправляется с Тиной, Родандом и Кригом на его поиски. По пути к ним прибиваются робот Клэптрэп (в оригинале говорящий голосом Джека Блэка) и ученая Таннис (Джейми Ли Кертис).

Разбудите меня через тысячу лет и спросите, как кинокритики оценивают киноадаптации видеоигр, и я отвечу: странно. Если это не старые «Супербратья Марио» и фильмы Уве Болла, то щенячий восторг от одних проектов («Фоллаут») и резкое неприятие других («Бордерлендс») продиктовано, как правило, вкусовщиной. «Фоллаут» и «Бордерлендс» — студийные проекты со своими плюсами и минусами, но почему в случае одного мы имеем дело с «шедевром»94% одобрительных рецензий на Rotten Tomatoes., а другого — с безоговорочным проваломПока 10% одобрительных рецензий на Rotten Tomatoes.? Понятно, что однозначного ответа быть не может, но давайте, как говорит приятель Илая Рота Квентин Тарантино, немного покиноспекулируем.

Вокруг «Фоллаута» за десятилетия сложился настоящий культ. Его фанатская база так обширна и разнообразна (кто‑то любит ранние части игры, кто‑то, наоборот, поздние), что можно с уверенностью утверждать: «Фоллаут» ждали. Вряд ли то же самое справедливо для «Бордерлендса», который в 2020 году ушел в производственное пике и каким‑то чудом сейчас добрался до экранов. К «Фоллауту» были настолько минимальные требования (главное, чтобы просто ничего не запороли), что когда зрители увидели качественную адаптацию, то тут же поспешили объявить ее одной из лучших экранизаций видеоигр. Откуда же тогда такие высокие требования к «Бордерлендсу»? Возможно, от того, что, в отличие от «Фоллаута», это глупое кино ни секунду не притворяется престижным.

© Lionsgate

Это кровавая бэха, честно сваянная на постмарвеловских щах, да еще с вайбами «Дэдпула», что неудивительно, ведь режиссером досъемок и продюсером фильма выступил Тим Миллер — постановщик первой части приключений болтливого наемника. Есть ощущение, что этот марвеловский вайб (да еще с возрастным рейтингом 16+) так осточертел критикам, что они теперь воспринимают его в штыки — у того же трушного «Марвела», «Дэдпула и Росомахи», тоже хватает разгромных рецензийНа Rotten Tomatoes у третьего «Дэдпула» 78% одобрительных рецензий, что ниже, чем у первых двух частей (85% и 84% соответственно).. Но ладно бы «престижный» «Фоллаут» был интеллектуальней «Бордерлендса» — тогда с его восторженной прессой было бы легче смириться. Но ведь нет: глобально «Фоллаут» такое же глупое и совершенно не похожее на мозговыносящий «Мир Дикого Запада», даром, что у последних двух сериалов одни и те же создатели.

А еще у «Бордерлендса» перед «Фоллаутом» есть одно неоспоримое преимущество — хронометраж. Даже если вам понравился «Фоллаут», невозможно игнорировать то, что это затянутый сериал с филлерной серединой и антикульминационной концовкой. Сколько отличных фильмов мы потеряли только потому, что продюсеры решили превратить их в нудное восьмисерийное шоу! С «Бордерлендс» ситуация иная: фильм идет полтора часа, и он настолько плотно смонтирован и насыщен событиями, что пролетает на одном дыхании. Большая редкость для марвеловского и квазимарвеловского блокбастера, которые грешат избыточностью.

© Lionsgate

Чтобы добить марвеловские аналогии, стоит сказать, что «Бордерлендс» небеспочвенно сравнивают со «Стражами Галактики». Оба проекта рассказывают про банду неудачников, члены которой внезапно становятся друг для друга семьей. Только если у Питера Квилла были проблемы с папой, то у Лилит — с мамой. Если «Стражи» — это авторское от начала и до конца кино, то «Бордерлендс» — немного коллективное письмо из Простоквашино. Фильм начинал делать хорромейкер Илай Рот, а заканчивал хохмач Тим Миллер, потому что Рот в это время снимал «День благодарения». Даже удивительно, что при таком производственном бардаке (вспомним «Лигу справедливости»!) из «Бордерлендса» получилось что‑то вменяемое.

Возможно, дело в том, что если юмор и новые семейные ценности (друзья — это тоже семья) картина заимствует у «Стражей Галактики», то олдкульный дух и бодрый сюжетный движок — у великой «Обители зла» Пола У.С.Андерсона. В центре обеих картин — самоубийственная миссия (в одном случае в подземной экспериментальной лаборатории, в другом — в пещерах планеты Пандора), по краям которой торчат уши кэрролловской «Алисы». В «Обители зла» был искусственный интеллект Красная королеваГлавная антагонистка сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». в виде голограммы маленькой девочки, а в «Бордерлендс» есть маленькая девочка, метающая во врагов плюшевых белых кроликовСледуя за белым кроликом, Алиса попадает в Страну чудес., начиненных взрывчаткой. Плюс в обеих лентах есть глубокая нора, в которую проваливаются героини.

В этой ситуации справедливо было бы обвинить «Бордерлендс» во вторичности, но вторичность вторичности тоже рознь. Фильм Рота и Миллера собран из знакомых кубиков настолько компетентно, что производит куда более приятное впечатление, чем, скажем, нетфликсвовский фантастический боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес. Просто в одном случае мы имеем дело с постмодернистским конструктором «Лего», а в другом — с алгоритмическим трешем, в который забыли вдохнуть жизнь. Граница, которая пролегает между ними, называется «талантом». В несовершенном, но драйвовом «Бордерлендсе» его просто больше.

6 / 10 Оценка

Евгения Ткачева