Герой боевиков девяностых и блокбастеров нулевых

Сейчас у многих зрителей имя Николаса Кейджа ассоциируется с высокобюджетным голливудским кино, с приключениями и экшном, но так было не всегда. Кейдж, тогда еще подписывавшийся настоящей фамилией КопполаНиколас Кейдж — племянник режиссера Фрэнсис Форда Копполы. После первой роли он взял псевдоним одновременно в честь марвеловского супергероя Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа, чтобы избежать лишних обвинений в непотизме., дебютировал на экране в подростковой комедии «Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай» (1982). После этого снимался на вторых ролях в драмах своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы («Бойцовая рыбка», «Клуб „Коттон“», «Пэгги Сью вышла замуж»). Прорывные главные роли случились в криминальной комедии братьев Коэн «Воспитывая Аризону» (умеренный хит американского проката 1987 года) и ромкоме «Очарованные луной» с Шер (суперхит проката, собравший 80 миллионов долларов в США — больше 200 миллионов с учетом инфляции на сегодняшний день).

Кадр из фильма «Очарованные луной» © Metro Goldwyn Mayer

Репутацию Кейджа как звезды авторского кино и комедий еще больше укрепили «Дикие сердцем» Дэвида Линча («Золотая пальмовая ветвь-1990», провал в американском прокате) и «Покидая Лас-Вегас» (за него Кейдж выиграл свой первый и последний на сегодняшний день «Оскар»). Однако вскоре неожиданно выяснилось, что его «нуво-шаманский»Nouveau Shamanic, «новошаманский», — именно так Кейдж описывает свой актерский метод, заключающийся в «расширении воображения» подобно языческим жрецам и шаманам. Актер и режиссер Итан Хоук однажды сказал, что Кейдж — «первый новатор актерского ремесла со времен Марлона Брандо». актерский стиль, дикий и ярмарочный, идеально подходит и для массового развлекательного кино . Сначала Кейдж заменил Арнольда Шварценеггера в качестве звезды «Скалы» (1996) Майкла Бэя — фильм собрал 134 миллиона долларов в США и 335 в мире (с учетом инфляции, это уровень всех последних частей «Миссии: невыполнима» из 2010-х). Вышедшие затем «Воздушная тюрьма» и «Без лица» (оба — 1997 года) прошли в прокате лишь немногим менее успешно (101 и 112 миллионов долларов американских сборов соответственно).

Эти три хита подряд моментально закрепили за Кейджем статус рентабельного героя боевика, пользуясь которым можно сниматься в кино категории «Б» до пенсии.

Кадр из фильма «Покидая Лас-Вегас» © United Artists

В нулевые Кейдж продолжил играть главные роли, чередуя успешные блокбастеры и авторское кино. В первую категорию входят такие фильмы, как боевик «Угнать за 60 секунд», супергероика «Призрачный гонщик», фильмы-катастрофы «Знамение» и «Башни-близнецы», приключенческая дилогия «Сокровище нации» — вторая часть диснеевской франшизы стала самым большим кассовым успехом Кейджа, если не считать роли в озвучке, и заработала 459 миллионов долларов в мировом прокате.

В то же время арт-фильмы с Кейджем чаще всего не взлетали в прокате: не смогли окупиться ни «Адаптация» Спайка Джонза (последняя на сегодняшний день оскаровская номинация артиста), ни «Великолепная афера» Ридли Скотта, ни «Оружейный барон», ни «Синоптик». «Плохой лейтенант» Вернера Херцога, где Кейдж сыграл лучшую, одновременно самую эксцентричную и пугающе психологичную роль своей карьеры , и вовсе с треском провалился в кинотеатрах.

Кадр из фильма «Плохой лейтенант» © First Look Studios

На рубеже десятилетий коммерческие студийные картины с Николасом Кейджем стали становится хитами все реже и реже. Трех подряд метких панчей, как в 1996–1997 годах, ему так ни разу и не удалось повторить. Вышедшие в 2007–2010 годах высокобюджетные фильмы «Пророк», «Опасный Бангкок» и «Ученик чародея» провалились в прокате: сообщается, что один только «Чародей» мог принести студии «Дисней» более 100 миллионов долларов убытков. В начале 2012 года в прокат вышел умеренно успешный «Призрачный гонщик-2» (132 миллиона долларов мировых сборов при бюджете в 57 миллионов), который стал последней главной ролью Кейджа в кино от студии-мейджора на следующие двенадцать лет.

Долги и съемка во всем подряд

В 2009 году Forbes включил Кейджа в число самых высокооплачиваемых голливудских актеров: его 40 миллионов долларов годового дохода (по оценке журнала) оказались выше, чем у Брэда Питта и Джонни Деппа, но ниже, чем у Уилла Смита и Адама Сэндлера. По совпадению или нет, через месяц после этой публикации Налоговое управление США направило Кейджу письмо с требованием уплатить недостающие 6,2 миллиона долларов федерального налога за 2007 год и еще 350 тысяч за 2002–2004 годы. Это запустило цепную реакцию финансовых проблем артиста . Сам Кейдж подал 20-миллионный иск в сторону своего бизнес-менеджера Сэмюэля Левина, обвиняя того в «неуплате необходимых налогов» и несогласованных рискованных инвестициях. Против Кейджа подали многомиллионные иски сразу несколько кредитных организаций, которым он оказался не в состоянии выплатить долги.

Наконец, Левин тоже подал ответный иск, заявив, что пытался отговорить актера от покупки «пятнадцати резиденций, флотилии яхт, частного джета, эскадрильи „роллс-ройсов“ и траты миллионов на искусство и украшения».

Кадр из фильма «Время ведьм» © Rogue

В этих безумных тратах — весь Кейдж. Среди его рискованных инвестиций в недвижимость — покупка средневекового замка Найдштайн в Баварии и дома серийной убийцы Дельфины Лалори в Новом Орлеане. В коллекции актера в свое время можно было найти первый выпуск комикса про Супермена (в итоге был продан с молотка за рекордные 2,5 миллиона долларов) и череп тарбозавра (когда выяснилось, что он был краденый, Кейджу пришлось вернуть его монгольским властям). В конечном итоге значительную часть имущества Кейджу пришлось распродавать на невыгодных условиях. В 2010-е он пережил еще и два развода, поэтому окончательно от долгов избавился только в 2022 году. Соответственно, на протяжении всех 2010-х актер был настоящим трудоголиком, придерживающимся политики «снимаюсь в любом сценарии, который мне пришлют» , неоднократно высмеянной в поп-культуре.

Кадр из фильма «Джо» © Roadside Attractions

Впрочем, нельзя сказать, что в этот период Кейдж совсем забил на свою карьеру и искусство. На каждый третий боевик в его фильмографии приходилось по приличному авторскому фильму: вроде «Джо» Дэвида Гордона Грина (конкурсная программа Венецианского фестиваля-2013), «Человек человеку волк» Пола Шрейдера (каннский «Двухнедельник режиссеров-2016») и «Сноудена» Оливера Стоуна (фестивали в Торонто и Сан-Себастьяне). Впрочем, новую волну критического признания Кейдж в итоге заслужил благодаря не этим авторским драмам, а хоррорам.

Икона хорроров и голливудский камбэк

Кадр из фильма «Мэнди» © Cinema Prestige

Вышеперечисленные независимые фильмы не взорвали кинопрокат (самая кассовая из этих картин — «Свинья» от студии Neon — собрала 3 миллиона долларов в американском прокате), зато получили критику в диапазоне от сносной (61% на Rotten Tomatoes у «Узников страны призраков») до блестящей (больше 90% положительных рецензий у «Мэнди» и «Свиньи»). И самое главное — эти фильмы вернули Кейджу внимание киноманов и респект внутри индустрии . В таких случаях полноценный голливудский камбэк всегда не за горами.

В 2022 году в мировой прокат вышел комедийный метабоевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта» от мини-мейджора Lionsgate, в котором Кейдж на радость зрителям иронично деконструировал собственный образ эксцентричной звезды и обыгрывал прошлые карьерные перипетии. А в 2023-м Кейдж сыграл первую за двенадцать лет роль (опять же, не считая озвучки) в картине от мейджора — хоррор-комедии «Ренфилд» студии Universal (Кейдж изобразил графа Дракулу). Увы, камбэк стартовал с пробуксовкой: оба фильма провалились в прокате, а «Ренфилд» еще и не понравился критикам. Неужели Кейдж все-таки потерял способность привлекать в кино массового зрителя, а не только свою фан-базу?

Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» © Lionsgate

В этом году мы получили ответ на этот вопрос: Кейдж может собирать серьезную кассу и сегодня. Хоррор «Собиратель душ» с ним в заглавной роли на момент написания этой статьи заработал почти 69 миллионов долларов в американском прокате и 85 — в мировом.А в России?В России за первый уикенд «Собиратель душ» заработал 122 миллиона рублей — это третий лучший старт (ниже «Джона Уика-4» и «Операции „Фортуна“») для американского фильма в легальном прокате после 2022 года. На момент публикации статьи фильм собрал 234 миллиона рублей — пока что это седьмое месте среди американских фильмов 2022–2024 годов. Это лучший результат Кейджа со времен «Знамения» (2009) и «Призрачного гонщика-2» (2011) соответственно. Кроме того, хоррор стоимостью до 10 миллионов долларов обогнал в прокате «Фуриосу» с девятизначным бюджетом .

Что же такого особенного в этой роли? Нужно отметить, что в прошлых хоррор-хитах Кейдж вовсе не пускался во все шаманские тяжкие, как можно было подумать. Напротив, и в «Мэнди», и в «Цвете из иных миров» он, пожалуй, располагался ближе на спектре психологической достоверности к своим номинированным на «Оскар» партиям, чем в любом из боевиков категории «Б». За «Свинью» эксперты в какой‑то момент и вовсе прочили ему третью номинацию. «Собиратель душ» — нечто совершенно иное: маньяк Длинноногий в исполнении Кейджа плоть от плоти не психологического театра, как Ганнибал Лектер или Джон Доу, а варьете и телевизионных скетчей.

Пробиваясь сквозь искусственную толщу из околоклоунского грима, дурацких песенок и странных движений, Кейдж впервые за долгие годы продемонстрировал пик своего шаманского актерского метода и произвел на зрителей незабываемое впечатление.

Хейтеры скажут, что, раз рекламная кампания фильма скрывала образ Николаса Кейджа до последнего, он сыграл минимальное значение в успехе фильма. Напротив, Кейдж показал, что он один из последних артистов, которые могут интриговать публику не узнаваемым лицом, а профессиональным ремеслом — обещанием удивить актерской техникой. После успеха «Собирателя душ» даже скептики обязаны признать, что эту звезду никогда нельзя списывать со счетов. Следующая его большая роль — второй в карьере марвеловский супергерой, на сей раз Человек-паук (!) в нуарном сериале (!!!). Скажите, захотелось увидеть шаманскую интерпретацию этого героя?