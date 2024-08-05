Война (снова) близко: почему нас выбесил финал второго сезона «Дома Дракона»?

Блокбастеризация сериалов уперлась в потолок. Почему второй сезон «Дома Дракона» сгубили проблемы с бюджетом?
Два года назад мы оставили Вестерос на пороге войны. Теперь же мы покидаем Вестерос… на пороге еще большей войны. Первый сезон «Дома Дракона» казался подготовкой к основному действию, однако на втором закрадывается подозрение, что в итоге сериал будет состоять из одной подготовки.
Второй сезон «Дома Дракона» не лишен своих удовольствий, но защищать его — задача не из легких из‑за ошарашивающе антикульминационного финала. Шоураннер Райан Кондала мог мощно завершить последнюю серию набегом Черных верхом на драконах на Королевскую Гавань либо морской битвой между флотом Корлиса Велариона и Триархии. Однако самое эффектное, что мы получили в финале, — это монтажную нарезку со всеми героями, собирающимися на войну (и пропавшим из сюжета Отто Хайтауэром, почему‑то попавшим за решетку).
Серия тратит аж четыре сцены на приключения Тиланда Ланнистера, мастера над кораблями Зеленых, пытающегося заключить союз с Триархией и сталкивающегося с адмиралом Шарако Лохаром (ее играет звезда ютуба Эбигейл Торн, известная по каналу Philosophy Tube). Еще четыре — на беготню Рейны Таргариен в поисках дракона Овцекрада.
К слову, в книге его наездником была таргариеновская бастардка по имени Крапива, которая в итоге становилась любовницей Деймона Таргариена — интересно, как сценаристы в будущем обыграют этот момент. Другой сюрприз для фанатов книг — финальный диалог между Рейнирой и Алисентой, собравшейся сдать Королевскую Гавань, чтобы избежать еще большего кровопролития. В оригинале ничего подобного не было, и тут сериал вступает в метатекстуальный диалог со стилизованной под летопись книгой, проговаривая то, что история запомнит Алисенту жадной до власти выскочкой.
Кстати, о Деймоне. Чуть ли не больше всего критики в сезоне досталось его линии с бесконечными галлюцинациями в Харренхолле. Понятно почему: как и все остальное в сериале, она безбожно затянута. Однако по крайней мере в этой сюжетной арке сценаристы ставят точку — в отличие от сонма других подвисших линий в сериале.
К такому подходу было бы меньше вопросов, выйди продолжение хотя бы через год. Однако, судя по разрыву между первым и вторым сезонами, третий придется ждать целых два. Блокбастеризация сериалов далась непростой ценой: такие дорогие шоу, как «Дом Дракона», требуют кучу времени на создание. Однако еще начинает казаться, что всех сил HBO просто недостаточно для по-настоящему крутой экранизации мартиновской повести «Принцесса и королева».
Кондалу и его сценарной команде приходится самостоятельно заполнять лакуны небольшого, но масштабного оригинала — задачка посложнее, чем была у Бениоффа и Вайсса, работавших в «Игре престолов» с более удобным для адаптации материалом. Где‑то они справляются хорошо, где‑то — не очень.
Но в то же время кажется несправедливым возлагать всю ответственность только на сценаристов. Возможно, проблема как раз в бюджетах. Это из‑за них второму сезону пришлось ограничиться восемью эпизодами вместо десяти, как в первом. Как сказала в интервью Entertainment Weekly сценаристка Сара Хесс: «Это был не наш выбор». Скорее всего, именно из‑за проблем с дороговизной мы так и не увидели битву в финале, а все зрелищные сцены были так скупердяйски размазаны по сезону. Все остальное время потрачено на бесконечные разговоры о политике и военной тактике в одних и тех же декорациях. Фанаты подкастов должны быть счастливы.
Бюджет нового сезона неизвестен, но, по слухам, на первый потратили примерно 200 миллионов долларов. Вряд ли второй обошелся сильно дешевле, даже несмотря на подрезанное количество эпизодов. Кажется, блокбастеризация сериалов уперлась в свой потолок. Стриминги не могут позволить себе увеличивать бюджеты даже таким хитовым шоу, а шоураннеры вынуждены идти на компромиссы. Сможет ли третий сезон «Дома Дракона» наконец расправить крылья? Финал второго пока что дает убедительный аргумент против такого развития событий.
«Дом Дракона» такой же медленный сериал, как «Лучше звоните Солу». Но почему в случае одного это баг, а другого — фича?
Разогнавшись в седьмой серии, в восьмой «Дом Дракона» разразился антикульминационным финалом. Два месяца мы смотрели то, что оказалось всего лишь экспозицией к третьему сезону. Таким макаром скоро у зрителей начнут сдавать нервы — у меня они сегодня сдали. Болтовня на час с гаком — не этого ждешь от финала второго сезона «Дома Дракона»! Зачем авторам огнедышащие ящеры, если они стоят в стойле? Устроив воздушную битву в четвертой серии, шоураннер Райан Кондал совершил тактическую ошибку, достойную Эйгона и сгорел на работе. Драматургически неверно засовывать кульминацию в середину сезона, это понимает и начинающие сценаристы. Но почему этого не понимают опытные авторы «Дома Дракона»? Возможно, потому, что в книжке Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь» слишком мало страниц, поэтому создатели сериала изо всех сил его замедляют, так же как российские власти — YouTube.
В похожем неспешном ритме развивался и другой спин-оффный приквел — «Лучше звоните Солу». Что‑то происходить в нем начало только в финале второго сезона, как и в «Доме Дракона». В итоге «Сол» превратился в один из лучших сериалов современности. Однако даже когда в приквеле «Во все тяжкие» ничего не происходило, там все равно было на что посмотреть. Создатели «Лучше звоните Солу» Питер Гулд и Винс Гиллиган — топовые драматурги, которые даже экранизацию телефонной книги сделают увлекательной.
Райан Кондал («Геракл», «Рэмпейдж») и его соавторы таким мастерством похвастаться, увы, не могут. Первый сезон спасала режиссура Мигеля Сапочника, но когда он покинул «Дом Дракона», все стало совсем плохо. Существует тейк, что в сериалах режиссеры не важны, это вотчина сценаристов. Однако второй сезон «Драконов» доказывает, что очень даже важны. Когда в кресле первых серий третьего сезона «Сола» оказался Винс Гиллиган, картинка в сериале буквально задышала иначе. Возможно, приквел «Игры престолов» спасет возвращение Сапочника, но это не точно.
Пока же приходится констатировать, что «Дом Дракона» не просто далеко уплыл от материнского сериала — общее у него с «Игрой престолов» только белый цвет волос Таргариенов, который становится предметом острых дискуссий в финале второго сезона. Сын Рейниры Джекейрис сильно парится по поводу того, что он брюнет, а значит, фейковый Таргариен. Вообще, разговоры о чистокровных и грязнокровках стали занимать в сериале столько времени, что иногда кажется, будто мы смотрим «Гарри Поттера».
Очевидно, авторы таким образом хотят подчеркнуть то, что Рейнира и Черные потихоньку превращаются в нацистов. Неспроста же героиня Эммы Д’Арси щеголяет в красно-черной одежде, а в финальном разговоре с Алисентой требует голову ее сына Эйгона, несмотря на то что королева Зеленых готова отдать ключи от Королевской Гавани.
Что касается присягнувшего на верность Рейнире Деймона, то его сюжетная арка на круг оказалась одной из самых скучных в сезоне. Порочный принц превратился в Раскаявшегося — сюжетный финт скорее в духе «Молодости Геракла», чем «Игры престолов». Поскольку Деймон подобрел, в роли главного антагониста теперь выступает Эймонд, но и без предсказаний его сестры Хелены понятно, что дни его сочтены. Мудрее всего в сериале поступил Эйгон, просто сваливший из Королевской Гавани. Велико желание последовать его примеру, дропнуть сериал и тоже покинуть пределы Вестероса. Несмотря на то, что зрительский кредит доверия к авторам «Дома Дракона» по-прежнему высок (второй сезон каким‑то умопомрачительным образом собирает высокие оценки на IMDb), уже просто нет сил смотреть на эту вялую игру престолов.