Война (снова) близко: почему нас выбесил финал второго сезона «Дома Дракона»?

Разогнавшись в седьмой серии, в восьмой «Дом Дракона» разразился антикульминационным финалом. Два месяца мы смотрели то, что оказалось всего лишь экспозицией к третьему сезону. Таким макаром скоро у зрителей начнут сдавать нервы — у меня они сегодня сдали. Болтовня на час с гаком — не этого ждешь от финала второго сезона «Дома Дракона»! Зачем авторам огнедышащие ящеры, если они стоят в стойле? Устроив воздушную битву в четвертой серии, шоураннер Райан Кондал совершил тактическую ошибку, достойную Эйгона и сгорел на работе. Драматургически неверно засовывать кульминацию в середину сезона, это понимает и начинающие сценаристы. Но почему этого не понимают опытные авторы «Дома Дракона»? Возможно, потому, что в книжке Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь» слишком мало страниц, поэтому создатели сериала изо всех сил его замедляют, так же как российские власти — YouTube.