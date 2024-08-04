«Бэтмен: Крестоносец в плаще»: классный ребут легендарного мультсериала 1990-х

Меньше всего трансформаций претерпел образ Бэтмена (в миру — все еще миллионера Брюса Уэйна). Однако и в его случае не обошлось без сюрпризов. Брюс строит из себя супергероя, хотя в душе остается все тем же травмированным убийством родителей мальчиком. А в его отношениях с дворецким Альфредом Пенниуортом появилась классовая стена. На протяжении всего сезона Бэтмен относится к нему скорее, как к слуге, нежели, как к другу. Но все начинает меняться ближе к финалу, когда в схватке с призраком готэмского аристократа, грабящего бедняков, Брюс начинает понимать, что Альфред для него как отец.