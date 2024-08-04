«Бэтмен: Крестоносец в плаще»: классный ребут легендарного мультсериала 1990-х

Бэтмену в этом году исполнилось 85 лет. За это время про него было снято множество игровых и анимационных сериалов, теле-, кино- и мультфильмов, однако два проекта в бэтмениане все же стоят особняком. Это фильм Тима Бертона 1989 года — первая киноэкранизация приключений Человека — летучей мыши, и мультсериал «Бэтмен» (1992-1994) Брюса Тимма, Эрика Радомски, Алана Бернетта и Пола Дини. Оба произведения совершили революцию в супергероике, доказав, что кинокомиксы могут быть большим искусством, выходящим за пределы гиковского коммьюнити.
Среди всех мультсериалов про Темного рыцаря, только «Batman: The Animated Series» Брюса Тимма отмечен на IMDb оценкой 9 (на «Кинопоиске» у него красуется не менее высокая восьмерка). У BTAS было два продолжения: «Новые приключения Бэтмена» (1997-1999) и «Бэтмен будущего» (1999-2001). После над мультсериалами«Бэтмен» (2004-2008), «Бэтмен: Отвага и смелость» (2008-2011) и «Остерегайтесь Бэтмена» (2013-2014). про Темного рыцаря работали уже другие сценаристы и режиссеры, однако эти проекты не обрели такого же культового статуса.
Поэтому, когда стало известно, что Брюс Тимм вместе с Джей Джей Абрамсом, Эдом Брубейкером (топовым автором комиксов и сценаристом сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Н.В.Рефна) и Мэттом Ривзем (недавно снявшим фильм про Бэтмена в стилистике финчеровского триллера «Семь») работает над новым мультсериаломНе приквелом или сиквелом, а скорее ребутом мультсериала «Бэтмен» (1992-1994). про Человека — летучую мышь, в фанатской среде начались волнения. Возвращение Тимма в анимационную бэтмениану такое же колоссальное событие, как камбэк Расселла Т.Дэвиса на пост шоураннера «Доктора Кто». Проект получил название «Бэтмен: Крестоносец в плаще», изначально должен был выйти на HBO Max, но в итоге после некоторых проволочек его релиз состоялся на Amazon Prime.
Скажем сразу: «Крестоносец в плаще» не «Люди Икс’97», которые оказались даже круче оригинальных «Людей Икс» (1992-1997). Новый «Бэтмен» не совершает революцию в жанре, подобно BTAS или свежей «Харли Квинн», перепридумавшей бэтменовский канон. Однако все, кто вырос на супергеройских мультсериалах Брюса Тимма, получат от «Крестоносца в плаще» огромное удовольствие. В первую очередь от стилистики шоу. В свое время авторы «Batman: The Animated Series» на основе нуара и ар-деко придумали собственную эстетику под названием дарк-деко — «Крестоносец в плаще» тоже выдержан в ней. Как и BTAS, новый мультсериал представляет собой странную смесь сороковых и девяностых годов. Иными словами, мода в шоу из начала XX века, а нравы — скорее из его конца.
«Бэтмен» 1992 года был интересен тем, что, помимо супергероев и суперзлодеев, часто рассказывал про маленьких людей, оказавшихся в эпицентре эпичного замеса. А еще мог похвастаться зачатками эмпаурмента: впервые на экране Харли Квинн появилась именно в BTAS — и уже тогда про нее, Ядовитого Плюща и Женщину-кошку были сольные серии, которые переворачивали игру.
«Крестоносец в плаще» идет дальше, перепридумывая устоявшиеся образы героев прямо на наших глазах. С одной стороны речь про дайверсити (скажем, комиссар Гордон и его дочь, адвокатка Барбара, стали темнокожими), с другой — про гендерные рокировки (например, злодей Пингвин из Освальда Кобблпота превратился в Освальду Кобблпот с двумя великовозрастными сыновьями-идиотами).
Селин «Женщина-кошка» Кайл залезла в долги и обзавелась невероятным Кэтмобилем, а самые сильные изменения коснулись любимицы и главного детища Брюса Тимма — докторки Харлин Квинзель. Даже авторы «Харли Квинн» не осмелились сделать подружку Джокера настолько не конвенциональной! В «Крестоносце в плаще» она стала брюнеткой и азиаткой с фигурой плюс сайз. Для Голливуда, помешенного на культе худобы, это какое-никакое достижение. Причем пышными формами в мультсериале может похвастаться также детективка полиции Готэма Рене Монтойя, у которой с Харли роман.
Меньше всего трансформаций претерпел образ Бэтмена (в миру — все еще миллионера Брюса Уэйна). Однако и в его случае не обошлось без сюрпризов. Брюс строит из себя супергероя, хотя в душе остается все тем же травмированным убийством родителей мальчиком. А в его отношениях с дворецким Альфредом Пенниуортом появилась классовая стена. На протяжении всего сезона Бэтмен относится к нему скорее, как к слуге, нежели, как к другу. Но все начинает меняться ближе к финалу, когда в схватке с призраком готэмского аристократа, грабящего бедняков, Брюс начинает понимать, что Альфред для него как отец.
Приведение дворянина, к слову, не единственное зло, с которым предстоит столкнуться Бэтмену. Главный злодей — босс мафии Руперт Торн, у которого деньги на избирательную кампанию на пост мэра берет даже честолюбивый прокурор Харви Дент. Сюжетная арка Дента, строящаяся на его превращении в Двуликого, — сквозная в первом сезоне. Если «Batman: The Animated Series» был вертикальным мультсериалом, то «Крестоносец в плаще» — горизонтально-вертикальныйИначе говоря, помимо дела на серию, в шоу есть также магистральная сюжетная линия. .
Ключевые темы первого сезона: коррупция во власти, полицейский беспредел (продажные детективы Харви Буллок и Арнольд Фласс показаны на редкость отвратительными ребятами), конфликт полиции и адвокатуры (Гордон и Барбара косплеят Акселя Фоули и его дочь-юристку из четвертого «Полицейского из Беверли-Хиллз») и, конечно же, конфликт Бэтмена и полиции, устраивающей на Темного рыцаря настоящую охоту.
Не все серии получились одинаково увлекательными. Какие‑то проседают под весом социальной важности, какие‑то — просто не очень интересно написаны. Из лучших отметим душераздирающий эпизод про Глиноликого (никогда еще, кажется, Бэйзил Карло Настоящее имя Глиноликого. не был так похож на Бориса КарлоффаЗвезда классических хорроров: от «Франкенштейна» (1931) до «Мумиии» (1932).) и серию про дьявольский цирк, в которой появляется похожая на Уэнсдей Аддамс злодейка Наталия Найт и несколько маленьких Робинов. Сюжетная арка Дента, понятно, дублирует историю Двуликого из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана («Либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься негодяем»), но в этот раз Харви уделено гораздо больше времени — и раскрываются он благодаря этому намного сильнее.
Собственно, если Харви Дент выступает антагонистом сериала, то его неформальный протагонист — Барбара Гордон. Как и в «Харли Квинн», в «Крестоносце» фокус сильно смещается на женских персонажей. Ну что же, не одному только Бэтмену теперь разгонять тьму над Готэмом.
Евгений Ткачева