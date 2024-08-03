«Игры» про Олимпиаду-80 и еще 4 новых российских сериала: рейтинг «Афиши» (с медалями!)

Как видно, «Игры» — густонаселенный сериал. Но могло ли быть иначе? Масштабное событие затрагивает судьбы множества людей: спортсменов (Ангелина Мельникова, Станислав Демушин, Денис Котов и Максим Емельянов), журналистов (Стычкин играет британского журналиста Энтони Плейна, приехавшего в Москву освещать Олимпиаду) и даже секс-работниц (Александра Бортич). При этом параллельно с подготовкой к Олимпийским играм мы видим начало афганского конфликта. В первых сериях нам показывают мирных и миролюбивых афганистанских жителейТак, один отец говорит сыну: «Нельзя соседей бить. Сила — это ответственность. Сильный первый должен в сторону отойти и в драку не лезть. Драку всегда начать легко, но трудно закончить»., судьбы которых, очевидно, будут поломаны войной. Поразительно, какими актуальными могут быть события сорокалетней давности, которые еще недавно казались преданиями седой старины.