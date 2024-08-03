«Игры» про Олимпиаду-80 и еще 4 новых российских сериала: рейтинг «Афиши» (с медалями!)

🥇 «Игры», реж. Евгений Стычкин
Пока в Париже гремят XXXIII летние Олимпийские игры (на которых российские спортсмены выступают под нейтральным флагом), на «Кинопоиске» стартовала своя Олимпиада: сериал «Игры» от создателей «Нулевого пациента» — продюсерки Александры Ремизовой и режиссера Евгения Стычкина. В каком‑то смысле картину можно даже назвать приквелом «Пациента». Если в «Пациенте» речь шла о вспышке ВИЧ-инфекции в 1988 году в Элисте, то в «Играх» рассказывается о подготовке к Олимпиаде-80 в Москве. Брежнев еще жив (его роль с характерным шамканьем исполняет Юрий Стоянов), но уже дышит на ладан, а политике предпочитает сытные выезды на природу с охотой на дичь.
Однако самая крупная дичь заключается в том, что Олимпиада оказывается под угрозой срыва. Денег нет, в Афганистане начинается война, один из чиновников (Игорь Гордин) настаивает на отмене соревнований, в то время как глава оргкомитета XXII Олимпийских игр (Игорь Костолевский) намерен идти до конца, несмотря на то, что «из 97 олимпийских объектов к сдаче готовы 44». Это внутренняя информация, однако ее кому не попадя рассказывает один из центральных персонажей сериала: Игорь Зорин (Григорий Верник) — нагловатый выпускник МГИМО, мажор и щеголь, которого отец, советский функционер (Алексей Серебряков), пристроил в оргкомитет (другим вариантом была армия).
Игорь с прической, как у Александра Абдулова, олицетворяет новое поколение, свободное от советской идеологии. Этим он вызывает раздражение у своей начальницы Ирина Светловой (Мария Карпова) — застегнутой на все пуговицы «правильной» женщины, отец которой высокопоставленный военный (Сергей Чонишвили). Однако от любви до ненависти один шаг, а вера Ирины в советские идеалы пройдет проверку на прочность.
Как видно, «Игры» — густонаселенный сериал. Но могло ли быть иначе? Масштабное событие затрагивает судьбы множества людей: спортсменов (Ангелина Мельникова, Станислав Демушин, Денис Котов и Максим Емельянов), журналистов (Стычкин играет британского журналиста Энтони Плейна, приехавшего в Москву освещать Олимпиаду) и даже секс-работниц (Александра Бортич). При этом параллельно с подготовкой к Олимпийским играм мы видим начало афганского конфликта. В первых сериях нам показывают мирных и миролюбивых афганистанских жителейТак, один отец говорит сыну: «Нельзя соседей бить. Сила — это ответственность. Сильный первый должен в сторону отойти и в драку не лезть. Драку всегда начать легко, но трудно закончить»., судьбы которых, очевидно, будут поломаны войной. Поразительно, какими актуальными могут быть события сорокалетней давности, которые еще недавно казались преданиями седой старины.
Собственно, не имея возможности говорить о дне сегодняшнем, современный российский кинематограф решил обратиться к сказкам и восьмидесятым, в одних ища возможность сбежать от суровой реальности, в других — рифмы к современности, ведь история — колесо, которое, описав круг, иногда возвращается к исходной точке. Для кого‑то это хождение по кругу сродни хождению по мукам, для кого‑то — возможность проделать работу над ошибками, которая по тем или иным причинам не была проделана. Историческая дистанция, которую берут «Игры», как раз к этому располагает.
Создатели сериала не идеализируют и не демонизируют своих героев, однако среди особо неприятных персонажей все же стоит выделить ответственного секретаря олимпийского оргкомитета Виталия Тимошкина (Вячеслав Чепурченко), который берет шефство над Игорем. Из таких беспринципных комсомольцев потом вырастит новая элита России. Это показал, а затем вырезал Жора Крыжовников в сериале «Слово пацана».
Авторы «Игр», напротив, как будто не боятся называть вещи своими именами, а заодно демонстрировать на примере брежневского застоя как система трещит по швам, словно старый пиджак номенклатурщика, и вместе с вождем идет ко дну. Партийное руководство, по сути, занято переставлением мебели на «Титанике». Поэтому, какой бы альтернативный СССР не изображали «Игры» (например, вместо Аллы Пугачевой на постерах красуется некая Алла Гранина), конец у всего этого один. Через 11 лет советская Атлантида затонет и останется в легендах о пломбире за семь копеек и ласковом мишке, который улетел, но не обещал вернуться.
Результат: первое место в нашем сериальном зачете.
Е.Т.
🥈«Тайны Карениной», реж. Иван Юдин
Выступление в необычном жанре «историко-литературоведческий анализ книги для людей, которые не любят читать». Создатели документального сериала по мотивам книги Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» выбрали необычную форму: вставки с говорящими головами экспертов (включая самого Басинского) перемежаются сценами проб заметных российских артистов для несуществующего фильма по мотивам романа Толстого. Все эти люди на протяжении шести серий пытаются разобраться в контексте и мотивациях персонажей «Анны Карениной». Впрочем, необычная форма еще не равно интересному содержанию: сведения из сериала разнятся от неймдроппинга реальных прототипов героев, любопытного лишь экспертам, до тейков уровня школьных сочинений. Возможно, не самый худший способ познакомиться с классической книгой, но шесть часов для такого все-таки многовато.
Результат: почетное второе место.
В.Г.
🥉«И снова здравствуйте!», 3-й сезон, реж. Егор Чичканов
Криминальная комедия про неубиваемого бандита-кондитера пошла на третий круг и переехала со стриминга Ivi на «Кинопоиск». Первые два сезона — не безупречная, но приятная тарантиновщина с хорошим актерским составом, к которому на этот раз примкнули Ольга Сутулова и Матвей Лыков в ролях новых злодеев. Однако Чичканов еще никак не может расстаться со старыми персонажами — кое‑кто даже встает из могилы. Переизбыток героев и сюжетных линий мешает свежему сезону набрать скорость. Судя по первым четырем эпизодам, прежнее обаяние на месте, однако сериал впервые выглядит перегруженным. Хочется верить, что дальше сезон разгонится.
Результат: твердая бронза.
В.Г.
🏖«Убойный отпуск», реж. Сергей Дьячковский
Из «Убойного отпуска», рассказывающего про супругов, попавших в криминальный переплет, могла получится приятная черная комедия часа на полтора. Но потенциальный фильм превратили в сериал, который даже со своим скромным хронометражем (семь эпизодов в районе 25 минут) кажется неоправданно раздутым. «Убойный отпуск» подходит к своей развязке лишь ко второй серии, а затем разбавляет центральный сюжет про смерть в раю сценами с бухающим Александром Робаком и бесконечно раздражающей героиней Любови Аксеновой. Сериал не лишен смешных моментов, и Робак вместе с Анной Михалковой делают все возможное, чтобы в их брачной истории появился нерв, однако все усилия утоплены в океане филлеров.
Результат: без наград, но в отпуске покатит.
В.Г.
💩 «Чистые», реж. Николай Хомерики
Самый расхайпленный сериал лета — и удар на копейку. Вместо обещанного эротического блокбастера про секс-работниц начала XX века в «Чистых» — мизери-порн, смакующее не удовольствие, а страдание. Для погружения в эпоху же в нем многовато кэмпа. Из этого можно было извлечь любопытную критику нескольких уровней эксплуатации униженных и оскорбленных, но для его кристаллизации создателям пришлось бы разобраться со своей расхлябанной драматургией. Примерно под конец сезона «Чистые» немного набирают скорость, что порадует всех трех человек, кто продерется сквозь остальные эпизоды. Культовая слава новых «Шоугелз» сериалу точно не грозит.
В.Г.