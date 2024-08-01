14. Фейковые камео: Джаггернаут, Жаба, Азазель, Леди Смертельный Удар, Каллисто, Сайлок
Начнем с самого кринжового. Несмотря на сообщения некоторых журналистов и все еще размещенную в русской «Википедии» информацию, некоторые актеры из прошлых частей «Людей Икс» не приняли участия в «Дэдпуле и Росомахе». То есть версии Жабы, Азазеля, Леди Смертельный Удар, Каллисто и Сайлок из нулевых в фильме появляются, но их играют не Рей Парк, Джейсон Флеминг, Келли Ху, Мей Мелансон и Дания Рамирес, а безымянные дублеры, не указанные в титрах. Например, Парк так отреагировал на вопрос фаната о том, снялся ли он в фильме: «По ходу меня похитили во сне, лол». Заметить подмену, впрочем, сложно, учитывая что эти мутанты мелькают только на заднем плане. Единственное исключение — Джаггернаут, чей шлем становится одним из сюжетных макгаффинов, но при этом на многочисленных крупных планах видно, что это вовсе не Винни Джонс. Неужели у Джонса были дела поважнее?!
13. Вунми Мосаку в роли Охотника B-15
Как мы сказали выше, появление знакомых героев без оригинальных актеров — это не полноценное камео, а фейк, вызывающий равнодушие. А что насчет оригинальных актеров, играющих малоизвестных героев? Вунми Мосаку ранее изображала мультивселенскую охотницу в сериале «Локи», но едва ли ее возвращение в «Дэдпуле и Росомахе» взбудоражит чьи‑то чувства. Для реального всплеска дофамина все-таки желательно вернуть кого‑то поизвестнее после значительного перерыва.
12. Джон Фавро в роли Хэппи Хогана
Режиссер Джон Фавро не снимал фильмов «Марвел» со времен «Железного человека-2» (2010), зато прописался в этой киновселенной в качестве исполнителя роли телохранителя Тони Старка и краша тетушки Мэй. В MCUКинематографическая вселенная «Марвел». он не появлялся со времен «Человека-паука: Нет пути домой» 2021 года, и в «Дэдпуле и Росомахе» у него есть ироничная сцена, где он настаивает чуть ли не на своем статусе Мстителя. Мы не против этих коротких встреч с Хэппи Хоганом, но все-таки появления супергероев и менеджеров среднего звена (как в этом случае) вызывают разные по силе эмоции.
11. Крис Хемсворт в роли Тора
Увиденная на мониторе мультивселенских чиновников сцена собственной трагичной смерти заставляет Дэдпула поверить в то, что он мессия. Ведь в далекой-далекой вселенной над ним роняет слезу сам Тор в исполнении Криса Хемсворта. Увы, остроумное камео слегка обесценивается тем фактом, что это не новые съемки Хемсворта, а ремикс сцены из «Тора-2: Царство тьмы».
10. Голосовые камео: Блейк Лайвли в роли Ледипул, Мэттью МакКонахи в роли Ковбойпула, Натан Филлион в роли Хедпула
В сцене массовой драки между альтернативными версиями Дэдпулов задействованы, кажется, вообще все друзья и близкие Райана Рейнолдса вплоть до его малолетних детей. Правда, учитывая костюмную специфику, ничьих лиц мы не видим — только слышим голоса. Самые известные из них принадлежат Мэттью МакКонахи (озвучил сельским говором Ковбойпула), Натану Филлиону (озвучил Хедпула — летающий череп без тела) и жене Рейнолдса Блейк Лайвли (озвучила Ледипул). Все трое не появлялись на съемочной площадке и записали свои голоса дистанционно — в случае с Лайвли это однозначно слабый ход.
9. Дженнифер Гарнер в роли Электры
Признаваться в любви забытым и недолюбленным картинам — прекрасно. И нет супергеройского фильма более забытого и менее любимого зрителями, чем «Электра» (2005). В теории камео Дженнифер Гарнер, оказавшейся в мультивселенском чистилище после провала ее сольного выхода почти двадцатилетней давности, должно вызывать восхищение. На практике проблема состоит в том, что ее Электра — до одури скучный персонаж, которому и в «Дэдпуле-3» не дают сделать ни одной мало-мальски веселой вещи.
8. Дафне Кин в роли X-23
С X-23 (Дафне Кин) ситуация противоположная: едва ли по этой второстепенной юной героине кто‑то всерьез соскучился со времен «Логана» (2017). Зато в «Дэдпуле и Росомахе» она одна из центральных героинь, активно участвующая в битвах и даже разыгрывающая душевную драматическую сцену с Логаном у костра. Единственная загвоздка: а почему вообще X-23 оказалась в этом чистилище? Разве она не из вселенной самого Дэдпула, которую он и пытается спасти до того, как ее списали в утиль? Иногда лучше слишком сильно над камео не задумываться.
7. Тайлер Мейн в роли Саблезубого
Едва ли кто‑то помнит по имени рестлера Тайлера Мейна, игравшего Саблезубого в «Людях Икс» (2000). Зато невозможно забыть его лук — эти черные белки глаз, отросшие брови, лоскутную шубу. Чистая камео-магия: казалось бы, ни памятных диалогов, ни действий Мейну в новом фильме не досталось, а самые теплые воспоминания детства у зрителей все равно разблокированы.
6. Генри Кэвилл в роли Росомахи
Возвращение актеров, игравших героев в старых фильмах, — гарантированный козырь, даже если речь идет о полных ноунеймах. А вот привлечение новых знаменитостей — всегда риск, ведь важно, чтобы масштаб артиста соответствовал планируемому вау-эффекту. В случае с Генри Кэвиллом (на секундочку, бывшим Суперменом) такой проблемы не возникло: зрители в кинозалах были в восторге и от самого Кэвилла, и от его попадания в образ Росомахи. Жаль лишь, что роль освободится, только когда Хью Джекману стукнет девяносто (верим, что Дэдпул лишь полушутит)! К слову, Кэвилл не второй, а третий актер, играющий Росомаху в фильмах про Людей Икс: не все помнят, но молодого Логана в приквеле 2009 года играл австралийский певец Трой Сиван («Кумир»).
5. Крис Эванс в роли Человека-факела
Сложно переоценить остроумность приглашения Криса Эванса на роль Человека-факела, ведь такой кастинговый курьезЭванса пригласили на роль Капитана Америки через три года после последнего фильма про Фантастическую четверку с его участием. задним числом официально обретает художественный смысл в контексте саги о мультивселенных. Увы, блестящее концептуальное решение слегка затмевают не самые удачные художественные детали: андеркат и борода не дают избавиться от ассоциаций с Капитаном (Джонни Шторм был коротко стрижен), а затянутая шутка о том, что Шторм в чистилище стал заядлым матерщинником, не слишком соответствует его образу из нулевых. Впрочем, свою главную функцию это камео выполняет сполна: заставляет почувствовать, что на просторах мультивселенной все еще возможны реально яркие и неожиданные встречи.
4. Аарон Стэнфорд в роли Пиро
А вот противоположный случай: камео, которое в теории не представляет собой ничего особенного, но драматически выполнено на высшем уровне. Гаденький злодей Пиро из вторых и третьих «Людей Икс» за пару десятилетий в супергеройском чистилище сменил пшеничное мелирование на пожелтевшие зубы и при этом не перестал демонстрировать психопатические наклонности. В «Дэдпуле и Росомахе» он формально лишь выполняет роль прихвостня, зато служит сразу обоим главным злодеям с противоположными интересами. Словом, запоминающийся плохиш!
3. Пегги в роли Догпула
Кто сказал, что эффектное камео непременно должен исполнять человек? Большинство зрителей согласится, что собачка Догпул (или Мэри ПаппинсОт англ. puppy — «щенок». в миру) — чуть ли не самая милая и забавная часть всего фильма. И это тоже своего рода селебрити-камео! Ведь Пегги, помесь китайской хохлатой и мопса, к своим пяти годам успела прославиться, завоевав титул «самой уродливой собаки Великобритании».
2. Уэсли Снайпс в роли Блэйда
Из всех приветов нулевых в третьем «Дэдпуле» самый мемный — однозначно камбэк Уэсли Снайпса. И дело не только в предыстории: его отказе открывать глаза (!) на съемках третьей части «Блэйда», а после — отказе платить налоги в США из‑за статуса «свободного человека земли» (в России есть аналогичные движения), который привел его за решетку. Снайпс вернулся и сыплет панчами активней, чем когда‑либо: начинает с того, что путает слова retiredС англ. — «Ушедший на пенсию». и retardedС англ. — «дебильный»., а заканчивает диссом в адрес Махершалы Али: «Всегда был и будет только один Блэйд!»
1. Ченнинг Татум в роли Гамбита
Ченнинг Татум пытался добиться роли супергероя Гамбита ровно десять лет. Еще в 2013 году он заявил: «Обожаю Гамбита. Я сам из Нового Орлеана, из той местности. И мой отец оттуда же, а я люблю говорить с каджунскимКаджуны — субэтническая группа французов, проживающих в южной части штата Луизиана. акцентом». Примерно за тот же период Эзра Миллер сумел продавить свой сольник про Флэша (в итоге провалившийся в прокате), а харизматику и милахе Татуму пришлось довольствоваться лишь расширенным камео в новом «Дэдпуле». Артист явно лезет из кожи вон, чтобы доказать, что это все-таки его роль: мало кто способен сыграть этого олуха с дурацкой суперсилой (взрывающиеся, кхм, игральные карты) с такой искренней самоуверенностью. Татум выполняет сверхзадачу любого камео: заставляет зрителей мечтать о том, чтобы про этого героя все-таки был снят отдельный фильм. Особенно если за руль сядет сам артист — как мы не устаем твердить, еще и прекрасный режиссер.