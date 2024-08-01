Начнем с самого кринжового. Несмотря на сообщения некоторых журналистов и все еще размещенную в русской «Википедии» информацию, некоторые актеры из прошлых частей «Людей Икс» не приняли участия в «Дэдпуле и Росомахе». То есть версии Жабы, Азазеля, Леди Смертельный Удар, Каллисто и Сайлок из нулевых в фильме появляются, но их играют не Рей Парк, Джейсон Флеминг, Келли Ху, Мей Мелансон и Дания Рамирес, а безымянные дублеры, не указанные в титрах. Например, Парк так отреагировал на вопрос фаната о том, снялся ли он в фильме: «По ходу меня похитили во сне, лол». Заметить подмену, впрочем, сложно, учитывая что эти мутанты мелькают только на заднем плане. Единственное исключение — Джаггернаут, чей шлем становится одним из сюжетных макгаффинов, но при этом на многочисленных крупных планах видно, что это вовсе не Винни Джонс. Неужели у Джонса были дела поважнее?!