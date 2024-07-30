Киновселенная «Марвел» прожила без Роберта Дауни-младшего пять лет. Но точно ли он нужен для счастливого будущего?
Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную «Марвел» (MCU). Только теперь он не Тони Старк, а Виктор фон Дум — он же Доктор Дум, главный враг Фантастической четверки и, судя по всему, новый биг-бэд киновселенной на ближайшие фильмы о Мстителях. Как говорили в «Темном рыцаре», ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, чтобы стать злодеем. Ну, или в случае «Марвел», тебя рекастят на новую роль, чтобы фанатам было комфортно от одного вида знакомого лица.
Роберт Дауни-младший и есть киновселенная «Марвел». С его «Железного человека» все и началось в 2008 году, чтобы за следующие 10 лет превратить кинокомиксы в конвейер миллиардов долларов и лучший формат попкорнового кино.
Сказка закончилась в 2019 году с «Эндгеймом», когда Дауни щелкнул пальцами, в последний раз произнес культовое «I’m Iron Man» и укатил в счастливый закат, где его уже ждали Кристофер Нолан, роль в «Оппенгеймере» и первый в карьере «Оскар». И, пока актер жил свою лучшую жизнь, в MCU все пошло не так. Большинство постэндгеймных фильмов («Человека-паука» выносим за скобки) в лучшем случае средние, а на самом деле скорее провальные.
Дела подправили «Дэдпул и Росомаха», уже поставившие пару рекордов по сборам, но никто не гарантирует, что после их успеха все не вернется к уже привычным серым сборам и разгромным ревью. Да и сам Дэдпул без устали шутил о том, что попал в киновселенную, которая переживает не лучшие имена, фильмы бесконечно долгие, а новые герои — ну такое.
Что делают Кевин ФайгиГлава студии «Марвел». и коллеги? Обращаются за помощью к человеку, который когда‑то стал их путевкой к голливудским рекордам. Никаких вопросов к Марку Руффало, Крису Эвансу или Скарлетт Йоханссон, но я годами бегал в кино смотреть именно на Дауни. И в этом чувствуется признание студии в собственном бессилии.
Как «Железный человек» определил мою молодость
Мне было 15, когда вышел первый «Железный человек». И 26, когда я пошел на самый первый сеанс «Эндгейма» из доступных. Со смертью Тони Старка закончилось то беззаботное детство, которое 11 лет помогало перепрыгивать из скучного быта в мир сверхлюдей и их подвигов. Это и правда был красивый финал, который лишний раз подчеркивал: мы все росли на великом памятнике современной поп-культуры.
Никто не делает вид, будто произведения «Марвел» — это инновационный кинематограф, навсегда изменивший подход к созданию фильмов. Нет, это просто отличный попкорн, который работал как хороший аттракцион, а заодно давал гикам простор для фантазий о том, что будет дальше: каких героев ждать, что за плот-твист ожидает в следующем фильме и чем это все закончится.
В 2019 году мы узнали ответы на все вопросы — кажется, это был идеальный момент, чтобы идти дальше. Мне — во взрослую жизнь без эмоционального абонемента на аттракцион под названием MCU. Его авторам — в будущее, где они могли построить новый аттракцион уже для следующего поколения.
Возвращение Дауни — это памятник не ностальгии, а безыдейной алчности
Мы живем в эпоху бесконечных сиквелов, ремейков и переосмыслений произведений, которые уже экранизировались. Это необязательно плохо: «Девушка с татуировкой дракона» — все еще один из лучших фильмов Финчера. И ничего, что за пару лет до него роман экранизировали (и неплохо) в родной Швеции. Мы все обожаем «Дюну» Вильнева — и никого не смущает, что 40 лет назад ее ставил Дэвид Линч.
Разница в том, что новая «Дюна» не апеллирует к фанатам прошлой экранизации, это проект для нового поколения. А MCU настолько нечего предложить сегодняшним фанатам, что лучший способ завлечь их в кино — это вернуть любимое лицо.
Ностальгия — лучший эмоциональный триггер, но исключительно в случаях, когда к нему подходят со вниманием и любовью. Харрисон Форд, спустя 32 года вновь оказавшийся на «Тысячелетнем соколе», — это мило. Майкл Китон, через 41 год снова ставший Бэтменом, — это прикольно хотя бы на бумаге. Да даже возвращение Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда было чем‑то обосновано и задумано как письмо любви их фильмам (пусть на деле и получилось сомнительно).
От премьеры «Эндгейма» до анонса возвращения Роберта Дауни-младшего в MCU прошло чуть больше пяти лет. И новость о его камбэке не памятник ностальгии, а скорее бездушный плевок в сердца фанатов. От которого выиграют только студия, уже получившая очень много внимания, и сам актер, чье присутствие в фильме обойдется «Марвел» в 80 с лишним миллионов долларов.
Желание заново заковать Дауни-младшего в мире обновленной киновселенной «Марвел» — это про отсутствие свежих идей и дешевый фан-сервис. Как и о будущей сцене, когда Том Холланд наверняка увидит то самое лицо, сделает круглые от удивления глаза, не поверит им и скажет: «Ми… мистер Старк?..» И мы тоже не поверим.