Сказка закончилась в 2019 году с «Эндгеймом», когда Дауни щелкнул пальцами, в последний раз произнес культовое «I’m Iron Man» и укатил в счастливый закат, где его уже ждали Кристофер Нолан, роль в «Оппенгеймере» и первый в карьере «Оскар». И, пока актер жил свою лучшую жизнь, в MCU все пошло не так. Большинство постэндгеймных фильмов («Человека-паука» выносим за скобки) в лучшем случае средние, а на самом деле скорее провальные.