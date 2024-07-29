Конкурс бастардов: кто оседлал дракона в седьмой серии второго сезона «Дома Дракона»

После скучнейшего шестого эпизода «Дом Дракона» вновь набирает скорость. Это пока лишь разминка перед потенциально огненным финалом второго сезона, но такая, что продолжение хочется увидеть немедленно. Что же там произошло?
Для начала перенесемся в Харренхол. Деймон Таргариен наконец приблизился к осуществлению своих планов по объединению лордов Речных земель под знаменами Черных. После смерти лорда Гровера Талли титул негласного правителя региона отошел юному Оскару Талли, который прибывает к Деймону и приводит с собой других правителей Речных земель.
Оскар с виду мелочь пузатая, поэтому Деймон пытается взять его в оборот, словно марионетку. Но юнец оказывается не так прост. Он ничуть не боится Деймона и даже презирает его, о чем не стесняется сказать при всех — и этим заслуживает уважение лордов. Однако еще Оскар чтит клятвы дома Талли, а его прадед в свое время признал законной наследницей Рейниру. Так что Деймону приходится захлопнуть варежку, чтобы ничего не испортить. Более того, Оскар даже вынуждает Деймона лично отрубить голову Уиллему Блэквуду за его преступления против лордов Речных земель — и это несмотря на то, что он совершил их с подачи Порочного принца!
Деймон получает желаемое, но эмоции от случившегося у него явно смешанные. Сопляк Талли поставил его на место и заставил признать ошибки. Вернувшись в свои покои, Деймон видит призрак обезображенного болезнью Визериса. «Я никогда не хотел этого», — говорит мертвый король, держа корону в руке, и затем спрашивает: «А ты все еще хочешь?» На лице Деймона полная растерянность.
Тем временем в лагере Зеленых затишье перед бурей. Эймонд все так же правит, Ларис Стронг продолжает хитрить, а Эйгон пытается оправиться от чудовищных ожогов. Отодвинутая от власти Алисента переживает личностный кризис: столько трудов ради королевства — и все насмарку? Королева-вдова приходит к выводу, что в замке нечисто. Ее слова иллюстрирует бегающая по столу крыса, словно сбежавшая из финала «Отступников», хотя Алисента явно подразумевает моральную нечистоплотность. Будто желая отмыться, она отправляется купаться в озере, одетая лишь в белоснежное исподнее.
Куда интереснее дела разворачиваются у Черных. Бастард Корлиса Велариона Аддам волею случая подчинил себе набедокурившего в прошлой серии дракона Морского Дыма и тут же преклонил колено перед Рейнирой. Королева Черных рада буквально свалившейся на голову удаче, но возникает вопрос: почему у Аддама это получилось? Он из Веларионов, родственников Таргариенов, но они никогда не были драконьими наездниками.
У Мисарии есть догадка: в Аддаме течет кровь Таргариенов, намного более густая, чем у незадачливого рыцаря Стеффона Дарклина, сгоревшего в огне Морского Дыма. У Рейниры такое предположение вызывает шок. Она не может себе представить, что драконов оседлают люди неблагородных кровей. Однако Мисария убеждает ее, что отчаянные времена требуют отчаянных мер.
Впрочем, далеко не все в стане Черных оказываются настолько же гибки в своих убеждениях. Громче всего недовольство высказывает сын Рейниры Джейкерис. Он небезосновательно аргументирует свое «против» тем, что это решение поставит под вопрос легитимность правления Таргариенов. Но еще тут примешалась личная обида. Джейс и сам бастард, о чем прямо говорит своей матери. И теперь его положение в качестве наследника становится еще более шатким. Рейниру возражения сына не останавливают, как и протест драконьих смотрителей, недовольных нарушением божественного порядка.
Тем временем Корлис через другого своего бастарда Алина и фрейлину Черных Элинду отправляет в Королевскую Гавань вакансию на позицию драконьего наездника. Среди прочих бастардов на нее откликаются уже знакомый нам Ульф и… кузнец Хью, в котором, оказывается, тоже течет кровь Таргариенов. Он больше не может смотреть на мытарства своей семьи и решает рискнуть. Трусоватого Ульфа вынуждают ответить на запрос Черных его собутыльники: пришла пора расплачиваться за всю бесплатную выпивку, которую он получил благодаря байкам о своей благородной крови.
Рейнира собирает толпу бастардов перед Вермитором Бронзовым Гневом, вторым самым крупным драконом после эймондовской Вхагар, в надежде, что хоть кого‑нибудь он да выберет. Начинается все катастрофически. Вермитор сжигает и пожирает почти всех претендентов, пока Рейнира наблюдает за происходящим на безопасном расстоянии. Это одна из самых эффектных сцен сезона. Опытный телережиссер Лони Перистер даже успевает пофлексить длинным планом без склеек, во время которого Хью пытается спрятаться от огнедышащего чудовища.
Однако заканчивается все хорошо: Вермитор неожиданно находит в кузнеце достойного всадника. Впрочем, не одним Хью пополняется стан драконьих всадников Черных. Сбежавший от Вермитора в пещеры Ульф к своему ужасу натыкается на драконницу Среброкрылую и даже умудряется раздавить ее яйца. Но она подпадает под небрежное обаяние Ульфа и выбирает его своим наездником. В финале эпизода Ульф верхом на Среброкрылой даже навещает Королевскую Гавань. Эймонд на Вхагар бросается в погоню, но разворачивается, почти долетев до Драконьего Камня. И правильно делает: там его уже ждали.
Эпизод заканчивается эффектным кадром с Рейнирой, смотрящей вдаль на улетающего Эймонда и с небольшой армией драконов позади себя. Черные готовы нанести ответный удар.