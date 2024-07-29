Конкурс бастардов: кто оседлал дракона в седьмой серии второго сезона «Дома Дракона»

Оскар с виду мелочь пузатая, поэтому Деймон пытается взять его в оборот, словно марионетку. Но юнец оказывается не так прост. Он ничуть не боится Деймона и даже презирает его, о чем не стесняется сказать при всех — и этим заслуживает уважение лордов. Однако еще Оскар чтит клятвы дома Талли, а его прадед в свое время признал законной наследницей Рейниру. Так что Деймону приходится захлопнуть варежку, чтобы ничего не испортить. Более того, Оскар даже вынуждает Деймона лично отрубить голову Уиллему Блэквуду за его преступления против лордов Речных земель — и это несмотря на то, что он совершил их с подачи Порочного принца!