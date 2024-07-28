8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в августе

«Империя» («L’empire»)
С 1 августа
Битва двух инопланетных рас — говорящих сгустков жижи («нулей») и летающих световых облачков («единиц») — разворачивается в деревне на севере Франции, тела жителей которой захватили эти пришельцы. За расследование таинственных сельских происшествий снова берутся капитан Ван Дер Вейден и его напарник Карпентье — эксцентричная парочка, знакомая зрителям по мини-сериалам «Малыш Кенкен» и «Кенкен и инопланетяне».
Это не сообщается в рекламных материалах, и это необязательно знать, но «Империя» Брюно Дюмона — продолжение его саги о Кенкене, предыдущая часть которой как раз заканчивалась вторжением пришельцев. В начале карьеры, будучи завсегдатаем высоколобых фестивалей, Дюмон снимал самое мизантропическое, сексуально провокационное и жестокое арт-кино о родной провинции, но позже понял, что эти свойства могут произвести куда больший эффект, если его кино будет жанровым и зрительским. В «Империи» есть достаточное количество исполинских компьютерных кораблей (срисованных с Версаля и Сент-Шапель), отрубленных лазерными мечами голов и танцующих галактических уродцев, чтобы даже рядовой зритель воспринимал ее как буквальный ответ «Звездным войнам». При этом картина эта настолько агрессивно бессмысленная и беспощадная, что единственная возможная реакция рядового зрителя на нее — фраза «что это за дичь», произнесенная не один десяток раз во время и после сеанса. Словом, если вы или ваши знакомые еще не знакомы с режиссером Дюмоном его троллингового периода, более дикого развлечения в кино не сыскать.
«Телец» («Taurus»)
С 1 августа
Артист, смахивающий одновременно на Мака Миллера, Лил Пипа и играющего его Machine Gun Kelly, проводит депрессивные дни в сумрачном Лос-Анджелесе — записывает музыку да злоупотребляет наркотиками. Ничем хорошим это, естественно, закончиться не может.
В руках режиссера Тима Саттона и вестерн, и кулачный боевик, и даже супергероика превращались в тягучие эмобаллады. Поэтому неудивительно, что, когда он взялся буквально за кино о жизни и смерти эмо-рэп-звезды, вышла самая убедительная работа в его фильмографии. «Телец» не просто хайлайт кинопроката, а один из лучших фильмов 2020-х, что с каждым годом будет становиться лишь очевиднее. В этом и загвоздка: трудно безоговорочно рекомендовать поход в кино на картину, которая в интернете доступна уже как пару лет, а на большом экране выходит с купюрами, лишь размывающими ее антинаркотический посыл.
«Призрачный свет» («Ghostlight»)
С 1 августа
Скорбящий скуф-прораб в терапевтических целях дебютирует в локальном театре в роли Ромео. Темнокожая Джульетта покажется цветочками!
Инди-драмеди «Призрачный свет» — хит последнего «Сандэнса». В теории смотреть два часа на душеспасительную мелодраму, где каждый из героев мучительно преодолевает травму, — удовольствие специфическое, но «Свет» каким‑то чудом покорил вообще всех: на Rotten Tomatoes у него 83 положительные рецензии и ни одной отрицательной, на IMDb — крепкая восьмерка.
«Кукушка» («Cuckoo»)
С 8 августа
Хоррор-сценарий, знакомый многим: почти совершеннолетняя девушка (Хантер Шефер) вынужденно отправляется на семейный отдых в компании отца и его новой жены. Банальная домашняя напряженность сменяется адреналиновыми погонями, когда оказывается, что владелец альпийского курорта (Дэн Стивенс, играющий немца с акцентом уровня бондовского злодея) стоит во главе боди-хоррор-заговора.
Этим летом студия Neon явно обгоняет культовых A24 на поприще самых модных хорроров. Недавно они взорвали американский прокат «Собирателем душ» (фильм собрал за уик-энд в три раза больше денег, чем «Максин XXX» от A24), а теперь готовятся выпустить «Кукушку» со звездой «Эйфории» Хантер Шефер. Из Берлинале пресса передавала, что немецкий режиссер Тильман Зингер («Медиум») тут несколько перебарщивает с градусом безумия и скатывается в самопародию. Минусы будут? Пожалуй, на смену сдержанным постхоррорам давно должны были прийти такие ужасы эксцессов, как «Собиратель душ» и «Кукушка».
«Бордерлендс» («Borderlands»)
С 8 августа
Группа космических наемников (Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, боксер-тяжеловес Флориан Мунтяну, Джек Блэк в роли робота) объединяют усилия, чтобы спасти похищенную дочь галактического олигарха.
Ничего не напоминает? «Бордерлендс», снятый по одноименной игре, — такой очевидный копипаст «Стражей галактики» на уровне истории и эстетики, что становится кринжово. С другой стороны, режиссер Илай Рот («Хостел», «День благодарения») собаку съел именно что на эффектных пастишах, снятых по мотивам жанровых хитов недавнего прошлого. Глядишь, и в жанре фантастического боевика снимет бэшную копию, смотрящуюся не сильно хуже хитового оригинала.
«Мой парень — маньяк» («New Normal»)
С 15 августа
Злой хоррор-альманах, критикующий технологические достижения по заветам «Черного зеркала». Шестеро сеульцев, объединенных думскроллингом новостей про терроризирующего город серийного убийцу, становятся жертвами сталкинга, дарквеба, дейтинг-приложений и так далее.
«Мой парень — маньяк» не главный корейский хит, выходящий в отечественный прокат в августе (это, разумеется, «Криминальный город-4»), но явно самый дикий и свежий. Режиссер Чон Бом Сик ранее заявил о себе фаунд-футедж-ужастиком «Психиатрическая больница Конджиам», а его новая работа успела засветиться на топовых жанровых фестивалях Fantasia, BiFan и MOTELx.
«Ворон» («The Crow»)
С 22 августа
Убитый музыкант (Билл Скарсгорд), подозрительно похожий на Глеба «Три дня дождя», восстает из мертвых, чтобы отомстить бандитам за любимую девушку (FKA Twigs).
Это должно было случиться: в Голливуде сняли ремейк «Ворона», обновляющий готическую эстетику кинокомикса из 1990-х для эпохи саундклауд-рэпа. В программе — обильные тату на лице, модная стрижка маллет, автотюновый саундтрек. Фанаты оригинала рискуют умереть от кринжа уже на уровне трейлера, да и режиссер Руперт Сандерс («Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон) — тот еще бракодел. Но нельзя отрицать идеальное и почти своевременное попадание в нерв времени: есть все шансы, что среди фанаток «Три дня дождя», Кишлака и Джизуса фильм станет примерно таким же культовым, какой была картина с Брэндоном Ли среди слушательниц The Cure.
«Черный пес» («Gou zhen»)
С 29 августа
Грустное мужское кино: бывший зэк, трюкач-мотоциклист возвращается в родной городок где‑то в пустыне Гоби. Влюбляется в циркачку. Скрывается от мстительного бандюка. Устраивается отловщиком диких собак накануне Олимпиады-2008 и в процессе заводит трогательную дружбу с черной дворнягой.
«Черный пес» — минималистичный фестивальный суперхит (приз «Особый взгляд» в Канне, главный приз «Зеркала» в Иванове), который режиссер китайских блокбастеров Гуань Ху («Восемь сотен») поставил в перерыве между военно-патриотическими госзаказами. Собственно, и здесь «минимализм» состоит только в непримечательности широкоформатных провинциальных пейзажей, а эмоциональные ставки, судя по всему, вполне соответствуют стандартам большого зрительского кино.