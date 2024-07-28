8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в августе

Это не сообщается в рекламных материалах, и это необязательно знать, но «Империя» Брюно Дюмона — продолжение его саги о Кенкене, предыдущая часть которой как раз заканчивалась вторжением пришельцев. В начале карьеры, будучи завсегдатаем высоколобых фестивалей, Дюмон снимал самое мизантропическое, сексуально провокационное и жестокое арт-кино о родной провинции, но позже понял, что эти свойства могут произвести куда больший эффект, если его кино будет жанровым и зрительским. В «Империи» есть достаточное количество исполинских компьютерных кораблей (срисованных с Версаля и Сент-Шапель), отрубленных лазерными мечами голов и танцующих галактических уродцев, чтобы даже рядовой зритель воспринимал ее как буквальный ответ «Звездным войнам». При этом картина эта настолько агрессивно бессмысленная и беспощадная, что единственная возможная реакция рядового зрителя на нее — фраза «что это за дичь», произнесенная не один десяток раз во время и после сеанса. Словом, если вы или ваши знакомые еще не знакомы с режиссером Дюмоном его троллингового периода, более дикого развлечения в кино не сыскать.