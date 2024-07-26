«Дэдпул» никогда не был чужд метаиронии, но в триквеле она уже просто льется через край. «Марвел», словно змей Уроборос, съел свой хвост и теперь не вылезает из постмодернистской песочницы, где только и делает, что раскрашивает пасхальные яйца. Приготовьтесь к тому, что «пасхалок»Из не спойлерных отметим песню «Power of Love» из «Назад в будущее» и пса по прозвищу Догпуля. в «Дэдпуле и Росомахе» будет много, как и не самых очевидных, подчас откровенно ненужных камео. В этом смысле фильм вознамерился побить рекорд «Человека-паука: Нет пути домой», где тоже было несколько вернувшихся, дорогих сердцу миллениала персонажей (но там они хотя бы были сюжетно оправданны!). «Дэдпул» же достает с антресоли совершенно забытых супергероев — раз это песочница, то все игрушки идут в ход. Причем речь не только о солдатиках киновселенной «Марвел». Например, когда Дэдпул и Росомаха оказываются в Пустоте — «метафизической свалке», похожей на постапокалиптический мир «Безумного Макса», — герой Райана Рейнолдса шутит уже про Фуриосу. Добро пожаловать в настоящую мультивселенную безумия!