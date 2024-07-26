Когда Уэйда Дэдпула Уилсона (Райан Рейнолдс) не взяли в Мстители на Земле-616 и его бросила возлюбленная Ванесса (Морена Баккарин), он повесил супергеройский костюм на гвоздь и устроился работать продавцом поддержанных автомобилей. Шесть лет болтливый наемник сидел на попе ровно, но тут на день рождения в его дверь постучали агенты Управления временными изменениями (УВИ) и доставили к мистеру Парадоксу (Мэттью МакФэдьен). Этот страшно неприятный, похожий на советского функционера тип с ходу заявил, что мир Дэдпула (Землю-10005) скоро сотрут из Священной линии времени, так как в его вселенной умер ключевой персонаж: РосомахаИзвестен как Логан или Росомаха, но настоящее его имя Джеймс Хоулетт. из «Логана». Поэтому у Уилсона есть два варианта: либо он присоединится к Земле-616, либо вместе с друзьями исчезнет навсегда. В надежде спасти свой мир Дэдпул бросился на поиски другого Росомахи — и нашел самого безнадежного Логана из возможных (Хью Джекман).
Спустя шесть лет Дэдпул возвращается на экраны, но спасти он должен не только родную вселенную, но и всю киновселенную «Марвел» (КВМ), переживающую провал за провалом (в прошлом году из кинокомиксов студии окупились только третьи «Стражи Галактики»). Осознавая важность возложенной на него миссии, Уэйд Уилсон называет себя марвеловским мессией, так как Дэдпул понимает, что он персонаж комиксов и герой фильмов.
«Дэдпул» никогда не был чужд метаиронии, но в триквеле она уже просто льется через край. «Марвел», словно змей Уроборос, съел свой хвост и теперь не вылезает из постмодернистской песочницы, где только и делает, что раскрашивает пасхальные яйца. Приготовьтесь к тому, что «пасхалок»Из не спойлерных отметим песню «Power of Love» из «Назад в будущее» и пса по прозвищу Догпуля. в «Дэдпуле и Росомахе» будет много, как и не самых очевидных, подчас откровенно ненужных камео. В этом смысле фильм вознамерился побить рекорд «Человека-паука: Нет пути домой», где тоже было несколько вернувшихся, дорогих сердцу миллениала персонажей (но там они хотя бы были сюжетно оправданны!). «Дэдпул» же достает с антресоли совершенно забытых супергероев — раз это песочница, то все игрушки идут в ход. Причем речь не только о солдатиках киновселенной «Марвел». Например, когда Дэдпул и Росомаха оказываются в Пустоте — «метафизической свалке», похожей на постапокалиптический мир «Безумного Макса», — герой Райана Рейнолдса шутит уже про Фуриосу. Добро пожаловать в настоящую мультивселенную безумия!
Неудивительно, что разгребать такую «метафизическую свалку» в триквеле позвали режиссера Шона Леви, который с Джекманом снял «Живую сталь», а с Рейнолдсом — «Главного героя» и «Проект „Адам“». Эта гиковская свалка, с одной стороны, похожа на музей восковых фигур (в фильме появятся такие супергерои, о которых никто не вспоминал с середины нулевых), а с другой — на ностальгический трибьют всему супергеройскому кино разом. То есть на те вещи, на которых специализируется Леви, ведь он создатель франшизы «Ночь в музее» и один из авторов сериала «Очень странные дела», который дышит любовью и ностальгией к фантастике 1980-х.
И хотя Леви удалось придать этой «свалке» упорядоченный вид, вряд ли картину можно похвалить за стройный нарратив. Сюжет в «Дэдпуле и Росомахе» как бы отсутствует, то есть он настолько смехотворный и нелепый, что высмеивается даже внутри фильма. Действие, как в мюзикле, скрепляют шоустопперы, связанные с обильным кровопусканием. Дерзкое двухчасовое мочилово начинается под песню «Bye Bye Bye» ’N Sync, а заканчивается под «Like a Prayer» Мадонны. Однако, несмотря на неслыханный для КВМ и «Диснея»Студия «Марвел» принадлежит «Диснею». рейтинг RЛица, не достигшие 16-летнего возраста, допускаются на сеанс только в присутствии родителей., насилие в фильме очень мультяшное — в этой крови много клюквенного сиропа. Да и сама картина тоже страшно сахарная: «Дисней» остается «Диснеем», даже с шутками про страпоны.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Дэдпул», начинавшийся как пранк над супергеройским кино, превратился в рождественскую мистерию наподобие уже упомянутого «Человека-паука: Нет пути домой». Любой голливудский блокбастер, а кинокомикс уж точно, не может обойтись без мессианства, распятия и забивания гвоздей, ведь супергерои — новые боги, а христианская культура прочно стоит на трех китах: вере, жертве и воскрешении. Вот и Дэдпул может сколько угодно шутить про мамок своих врагов, но даже у него за душой есть что‑то святое.
Вообще превращение трикстера в Спасителя — излюбленный прием «Марвела»: достаточно вспомнить Локи, который в КВМ проделал путь от бога-эгоиста до бога-альтруиста, в финале сольного сериала сжимающего в руках корни мирового древа Иггдрасиль, чтобы мультивселенная не развалилась на части. Но если «Дэдпул» на чем‑то выезжает, то не на этом отработанном приеме по превращению антигероя в героя, а на своей второй половинке — Росомахе.
Встреча этих героев состоялась еще в «Людях Икс: Начало», но до ума была доведена именно в триквеле «Дэдпула». Авторы фильма не только рифмуют одинаковую способность персонажей к регенерации, которая становится отдельным аттракционом в потенциально меметичной сцене побоища в автомобиле, но и их общую неприкаянность. Оба героя по сути неудачники, но вместе им удается обнулить свою невезучесть.
Удастся ли им обнулить неудачи киновселенной «Марвел»? Сложный вопрос. «Дэдпул и Росомаха» наверняка соберут свой миллиард, но этот фильм стоит особняком в КВМ, потому что это, как и «Стражи Галактики», не конвейерный кинокомикс. Для Рейнолдса «Дэдпул» такой же личный проект, как для Киану Ривза «Джон Уик», а за джекмановским Росомахой тянется шлейф из фильмов про Людей Икс, которые, если честно, всегда были умнее и интереснее франшизы про Мстителей. Так что пусть киновселенную «Марвел» спасают новые «Мстители» — у Дэдпула и Росомахи есть дела поважнее.
Евгения Ткачева