5 свежих британских сериалов: обновленный «Доктор Кто», культура отмены, «Ночные вызовы-2»

2024 год не самое плохое время, чтобы начать смотреть неровный, бесконечно длинный, раздражающе причудливый фантастический сериал «Доктор Кто». Во-первых, потому что в кресло шоураннера спустя четырнадцать лет вернулся Расселл Т.Дэвис (или РТД, как его называют фанаты). Это сейчас мы воспринимаем «Доктора Кто» как национальное британское достояние, а в 2005 году возрождение шоу, закрытого в 1980-е, было не такой уж очевидной затеей. Именно тогда РТД нащупал удивительный баланс между интеллигентностью героев и глупостью их приключений; между дешевизной спецэффектов и неограниченным полетом фантазии. Более душные авторы, возглавившие сериал после него (Стивен Моффат, Крис Чибнолл), так и не смогли приблизиться к золотому стандарту, поэтому РТД после камбэка возвращает в сериал забытое веселье и анархию — без криповых компьютерных бейбиков и худшего кастинга «Битлов» в истории кино тут никак не обойтись.