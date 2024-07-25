5 свежих британских сериалов: обновленный «Доктор Кто», культура отмены, «Ночные вызовы-2»

«Доктор Кто», 14-й сезонНесмотря на то, что новые серии — прямое продолжение 13-го сезона 2021 года, BBC позиционирует их как «первый сезон». Дело в том, что теперь этот сериал снимается в копродукции с Disney+, поэтому для привлечения новых зрителей было принято такое нелогичное маркетинговое решение. В англоязычной Википедии обсуждение того, стоит ли переименовать статью «„Доктор Кто“, 14-й сезон» в «„Доктор Кто“ (2023), 1-й сезон» уже заняло близкие к рекордным 50 тысяч слов — объем небольшого романа вроде «Бойцовского клуба» и «Великого Гэтсби».
«Doctor Who»
Бессмертный инопланетный бродяга (Шути Гатва) берет в спутницы энную земную (и снова британскую) инженю (Милли Гибсон), чтобы искать приключения на свою голову среди бескрайних просторов пространства и времени (но часто просто в современном Лондоне). За восемь серий сезона их пути пересекаются с управляющими космическим кораблем разговаривающими младенцами, потерявшей музыкальные навыки группой The Beatles, воюющими по приказам ИИ солдатами, уэльской ведьмой, галактическими косплеерами «Бриджертонов» и, наконец, древнеегипетским богом смерти Сутехом.
2024 год не самое плохое время, чтобы начать смотреть неровный, бесконечно длинный, раздражающе причудливый фантастический сериал «Доктор Кто». Во-первых, потому что в кресло шоураннера спустя четырнадцать лет вернулся Расселл Т.Дэвис (или РТД, как его называют фанаты). Это сейчас мы воспринимаем «Доктора Кто» как национальное британское достояние, а в 2005 году возрождение шоу, закрытого в 1980-е, было не такой уж очевидной затеей. Именно тогда РТД нащупал удивительный баланс между интеллигентностью героев и глупостью их приключений; между дешевизной спецэффектов и неограниченным полетом фантазии. Более душные авторы, возглавившие сериал после него (Стивен Моффат, Крис Чибнолл), так и не смогли приблизиться к золотому стандарту, поэтому РТД после камбэка возвращает в сериал забытое веселье и анархию — без криповых компьютерных бейбиков и худшего кастинга «Битлов» в истории кино тут никак не обойтись.
Во-вторых, благодаря диснеевским бюджетам сериал в кои-то веки выглядит конкурентоспособным в плане спецэффектов. Даже самые неусидчивые дети (напоминаем, они — целевая аудитория) не будут плеваться от CGI-пса Сутеха (будто сбежавшего из «Мысленного волка» Германики) и огромных слизней, пожирающих людей в соседней серии.
Пожалуй, новый артист, играющий Доктора, — Шути Гатва — не делает ничего нового или особенного: это все та же комбинация из экзальтации и редких нервных срывов, которую показывали все его предшественники в XXI веке. Да и сценарии — скорее средний РТД, нежели пиковый: слишком много хоррора и ностальгических камео, алогичность некоторых серий будто навеяна подсказками ChatGPT, а в какой‑то момент сценарист и вовсе забывает, что пишет «Доктора Кто», а не «Черное зеркало». Но все-таки это легкое и непринужденное зрелище, непредсказуемое и разнообразное — словом, на вес золота не только в рамках франшизы, но и во всей современной сериальной индустрии.
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«Дугласа отменили»
«Douglas Is Cancelled»
После опубликованных в твиттере обвинений в сексистской шутке популярный 60-летний ведущий новостей пытается по очереди убедить жену, детей, продюсера, агента и, наконец, публику и свою соведущую в том, что ни в чем не виноват. Проблема в том, что он сам не помнит, что это была за шутка, а соведущая еще до того, как выслушать коллегу, сама репостит злосчастный твит.
Пока Расселл Т.Дэвис возвращал веселье, другой бывший шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат готовил самый душный мини-сериал нашего времени. Про устаревание моффатовского метода за годы, минувшие с премьеры его «Шерлока», было много сказано, однако его герои все еще бесконечно саркастируют, иронизируют и сверкают интеллектом по поводу и без. «Дугласа отменили» — еще более печальная деградация авторского стиля, чем грошовый детектив «Инсайдер» 2022 года. Ведь теперь в программе вместо убийств и похищений — рабочие склоки и вымученная мелодрама, а вместо глупых словесных ребусов — недожатые бумерские тейки о пресловутой культуре отмены. Смотреть этот безнадежно запоздалый ответ на американское «Утреннее шоу» совершенно невозможно.
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«Ночные вызовы», 2-й сезон
«The Responder»
Далеко не самый честный, добрый и приятный ливерпульский мент (Мартин Фриман в самой психологичной роли своей карьеры) все еще пытается выжить между очень стрессовой работой и депрессивной личной жизнью. Это выходит с трудом: сначала ради улучшения графика герой соглашается на криминальную авантюру начальницы, а потом едва не слетает с катушек из‑за переезда бывшей жены и нескольких визитов в гости к токсичному отцу (последняя роль Бернарда Хилла).
Второй сезон самого приземленного и депрессивного полицейского сериала нашего времени не производит такого же ошеломительного эффекта, как первый, но это все еще первоклассное телевидение. Артисты вплоть до третьего плана чрезвычайно убедительны, краски густые и насыщенные, но проблема в том, что новые серии во многом посвящены не самостоятельному детективному сюжету, а разбору бардака, который сохранился с финала первого сезона. Очередной виток разбирательств напарницы героя с бывшим-абьюзером и очередная попытка везде снующего местного гопника наладить семейную жизнь написаны Тони Шумахером остро и тонко, но они в сущности не имеют отношения к центральной сюжетной линии — ничего не оттеняют и не рифмуют. В следующий раз хотелось бы меньше такого топтания на месте.
«Внутри девятого номера», финальный сезон
«Inside No.9»
Настоящий конец эпохи: после 55 серий и десяти лет в эфире завершился сериал-альманах «Внутри девятого номера» — достойный наследник «Часа Альфреда Хичкока» и «Черное зеркало» здорового человека. О достоинствах детища Риса Шерсмита и Стива Пембертона все, кто видел хотя бы несколько эпизодов, и так в курсе. Остальным можно в очередной раз напомнить, что это коллекция из полусотни образцовых психологических триллеров (иногда с элементами мистики или сайфая), разворачивающихся в герметичных локациях с участием классных британских телеартистов и непременно заканчивающихся самым неожиданным твистом. Главный плюс сериала в том, что неожиданную концовку тут нужно ждать не два часа, как в «Подозрительных лицах» или «Острове проклятых», а всего лишь 20 с гаком минут.
Удалось ли сериалу достойно уйти на покой? В целом да. Конечно, к десятому году работы по формуле никуда не деться от самоповторов: в метафинале-капустнике создатели и сами иронизируют по поводу того, что каждая четвертая их история — мусор, а поворот «все это время они были призраками» используется во всех непонятных ситуациях. Разумеется, капустник, где Пембертон и Шерсмит играют сами себя, — сам по себе повтор их хэллоуинского спешела 2018 года. Но надо отдать должное самоиронии: точно подмечено, что серия из нового сезона с призраками («Проклятие девятой») и правда самая слабая.
Зато есть и ровно один новый бриллиант (обычная цифра для сезона этого альманаха). Это детективная серия, целиком снятая на видеокамеру домофона и высмеивающая чопорных англичан-сплетников, а также популярность нетфликсовских тру-крайм-документалок. Девятым номером тут пронумерован мусорный контейнер (обойдемся без спойлеров). Таких идеальных — в меру злободневных, в меру экспериментальных — триллеров за десять лет существования сериала как раз штук девять и наберется — вполне себе достижение.
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«Павлин», 2-й сезон
«Peacock»
Самый неуверенный в себе фитнес-тренер (Аллан Мустафа) одинаково безуспешно пытается убедить коллег, друзей и собственную девушку в том, что он успешный и красивый. Это смотрится кринжово не потому, что он лузер-урод (у него прекрасная девушка, да и пузико под олимпийкой он скрывает изящно), а потому что в патологической закомплексованности и неуверенности каждый чуть-чуть узнает себя.
Тот случай, когда ситком раскрылся в своем втором сезоне. Два года назад «Павлин» казался лайтовой версией то ли Алана Партриджа, то ли Дэвида Брэндона, а теперь очевидно, что это просто душевный сериал о тяготах взрослой жизни, практически что‑то из категории «новых добрых». До кринжовых высот своего прошлого сериала «Люди ничего не делают» ни Мустафа, ни сценаристы Стив Стэмп (в «Павлине» играет клиента тренажерки, трогательно называющего себя бета-самцом) и Бен Мюррей не добираются. Зато та серия, в которой молодая мать, жена лучшего друга Пикока (София Ди Мартино) устраивает домашний рейв в отчаянной попытке вернуть молодость — это что‑то на уровне великого сериала «Материнство».
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