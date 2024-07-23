То, с каким азартом авторы «Дома Дракона» замедляют повествование, уже даже начинает вызывать восхищение. После взрывной четвертой серии нам показали две максимально филлерные. В пятом и шестом эпизоде мы, по сути, два часа наблюдаем за тем, как сохнет сюжетная краска. Удовольствие на любителя. Точнее, для любителей «медленного кино», которых немало (лично знаю кинокритика, который бросил смотреть «Лучше звоните Солу», как только в нем что‑то начало происходить). Но к этим людям вряд ли можно отнести поклонников «Игры престолов» и «Дома Дракона», которые по обыкновению ждут отрубания голов и протыкания людей — насквозь!
Отрубленные головы, к слову, были, но в таких гомеопатических дозах, что с тоской начинаешь вспоминать «Игру престолов», особенно ее первый сезон, в финале которого протагонисту снесли башку, а ты сидел с отвисшей челюстью и не мог поверить: «А что, так можно было?» В случае «Дома Дракона», давайте уже честно признаемся себе, челюсть отвисает в основном от зевоты. Уже два сезона шоураннер Райан Кондал и его соавторы только и делают, что запрягают дракона, а он все не летит и не летит.
В четвертом эпизоде вроде бы началась движуха, но быстро сошла на нет. Понятно, что книжка Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь», по которой поставлен сериал, короткая и действие буквально приходится высасывать из пальца, но, право слово, сколько можно? И если уж приходится разбавлять сюжет филлерами, то почему нельзя было сделать сдвиг по фазе одуревшего в Харенхолле Деймона повеселее и побезумнее. В пятой серии он хотя бы в своих видениях занимался сексом с матушкой, а в шестой к нему в галлюцинациях приходит разве что покойный брат Визерис, и эти bro issues«Проблемы с братом» по аналогии с dady issues, «проблемы с отцом». — самое тоскливое, что есть в эпизоде.
«Моя семья сокрушена. Ты должен был быть на моей стороне. Лишь я тебя защищал. Но все, что я тебе дал, ты грубо отверг», — укоризненно говорит Визерис, но мы-то с вами понимаем, что в этот момент Деймон на самом деле разговаривает со своей совестью (хоть и маленькая, но она у него все-таки есть). Поэтому неудивительно, что в следующем видении Порочный принц просит прощения у брата рядом с телом мертвой супруги Визериса.
«Извини меня, ты нуждался во мне» — такие пассажи, как и крокодильи слезы пробудившегося, очевидно, от собственного эгоизма Деймона, больше подошли бы дневной мыльной опере, чем средневекому фэнтези с инцестом и драконами, превращающими людей в кебаб. Впрочем, еще по итогам первого сезона было замечено, что мы смотрим не «Игру престолов-2», а скорее «Корону» с фантастическими тварями.
К слову, под фантастическими тварями не всегда имеются ввиду огнедышащие рептилии. Поскольку Деймон размяк, за «злого брата» теперь отдувается Эймонд, который, сев на престол, начал рубить сплеча. Пока Эйгон приходит в себя от драконьего пламени, Эймонд велит сэру Кристону Колю отбить Харенхолл, выгоняет свою мать Алисенту из Малого совета (бедная Алисента только сейчас начала понимать, какое чудовище сотворила) и отправляет за своим дедушкой Отто Хайтауэром. И.о. короля нужен десница — и хотя на эту должность претендует изворотливый мастер над шептунами Ларис Стронг, Эймонд слишком умен, чтобы доверять ему. Поэтому он делает ставку на преданного трону деда.
Одноглазому принцу далеко до Джоффри Баратеона, но направление он выбрал то же. Вообще, превращающийся в деспота Эймонд и, наоборот, оказавшийся на «больничной койке», вызывающий жалость Эйгон — сюжетный разворот в духе классической «Игры престолов». Однако, несмотря на весь символизм ситуации (Эймонд прижимает к груди Эйгона каменный шар, который в сериале выступает грубой аллегорией отрубленной головы), этот твист работает со скрипом. Все дело в том, что персонажи «Дома Дракона» выписаны не так интересно, как в «Game of Thrones».
Но если Алисента просто сидит с отсутствующим взглядом, то разочаровавшаяся в мужчинах Рейнира тянется к своей советнице Мисарии. Интересно, удастся ли российским стримингам бесшовно вырезать этот томный эпизод, на недолгое время оживляющий повествование? Вряд ли.
Проще уж вырезать все сцены с Рейнирой, которая в шестой серии для победы над Зелеными безуспешно ищет драконьих наездников не из числа Таргариенов. Коллизия, достойная мультфильма «Как приручить дракона», если бы один из кандидатов, сир Стеффон Дарклин, при встрече с ящером Морской туман не превратился в шашлык. Впрочем, в конце эпизода Рейнира узнает, что у Морского тумана появился-таки наездник: очевидно, речь идет про Аддама из Халла, бастарда из дома Веларионов.
Если не брать в расчет объявившегося наездника, самое интересное, что произошло в шестой серии, — голодный бунт в Королевской гавани, в ходе которого Алисенту и сестру-супругу Эйгона Хелену разъяренная толпа чуть не «съедает» с потрохами: женщинам еле удается отбиться. Этот эпизод примечателен не тем, что служит развернутой метафорой левого призыва «ешь богатых», а тем, что показывает механику войны в действии.
Эймонд не может взять в толк, почему народ злится на Зеленых, если блокаду устроили Черные. Ларис Стронг объясняет, что людям неважно, кто виноват: они ожидают, что власть обеспечит их благополучие. А когда этого не происходит («Для драконов хватает овец, а для нас нет. Мы хотим мяса!»), начинает зреть недовольство, которым мастерски решает воспользоваться Рейнира, отправив голодающим жителям Королевской гавани лодки с едой. Война — дорогое удовольствие. Рано или поздно люди это начинают понимать, просто по урчанию собственных желудков.