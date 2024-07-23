В четвертом эпизоде вроде бы началась движуха, но быстро сошла на нет. Понятно, что книжка Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь», по которой поставлен сериал, короткая и действие буквально приходится высасывать из пальца, но, право слово, сколько можно? И если уж приходится разбавлять сюжет филлерами, то почему нельзя было сделать сдвиг по фазе одуревшего в Харенхолле Деймона повеселее и побезумнее. В пятой серии он хотя бы в своих видениях занимался сексом с матушкой, а в шестой к нему в галлюцинациях приходит разве что покойный брат Визерис, и эти bro issues«Проблемы с братом» по аналогии с dady issues, «проблемы с отцом». — самое тоскливое, что есть в эпизоде.