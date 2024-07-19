Николас Кейдж в роли маньяка? И что он там вытворяет? Честно говоря, не хочется подробно описывать сюжет, который реклама фильма тщательно скрывала. Ведь это нонкомформистское решение — в кои-то веки не спойлерить весь фильм в трейлерах и постерах — принесло невероятные дивиденды. 22,4 миллиона долларов в американском прокате не только лучший результат за первый уик-энд за всю историю дистрибьютора NeonПрокатывали в США «Паразитов», «Треугольник печали» и «Феррари». Предыдущий их рекорд за уик-энд — 5,3 миллиона «Омен. Непорочная» с Сидни Суини., но и лучший результат для инди-хоррораЧто значит «инди»?Под независимыми американскими студиями мы в данном случае понимаем все компании, за исключением мейджоров (Universal, Paramount, Warner, Disney), мини-мейджоров (MGM, Lionsgate) и их дочерних подразделений. со времен, шутка ли, «Ведьмы из Блэр» в 1999 году. Про рекламную кампанию «Собирателя душ» будут писать в учебниках по маркетингу: она началась с тизеров звонков детоубийц в полицию и закончилась роликом, в котором Майка Монро признается, что ее сердце чуть не разорвалось от тревоги при первой встрече с Николасом Кейджем в гриме. При этом в последнем ролике лицо Кейджа закрывает черный квадрат; стратегически обрезано оно и на официальных постерах , и на билбордах с зашифрованным названием фильма.