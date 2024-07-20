Сдавайся, ведьма: сможете отличить реальные факты про «Ночной дозор» от выдуманных?

Изначально экранизация «Ночного дозора» называлась «Москва вампирская».
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Одну из ранних версий сценария фильма написала Рената Литвинова. Там были «говорящие из пакета куски мяса».
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Мировая кинопремьера «Ночного дозора» состоялась в 2004 году во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.
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В любви к «Ночному дозору» признавались режиссеры Квентин Тарантино и Джеймс Ганн.
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«Ночной дозор» удостоился кинопремии «Сатурн», вручаемой Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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В 2010-м британский киножурнал Empire включил «Ночной дозор» в сотню лучших неанглоязычных фильмов.
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Машенька — кукла с паучьими лапками из начала фильма — сейчас хранится у геймдизайнера Хидэо Кодзимы.
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Режиссер Фрэнсис Лоренс при работе над мистическим триллером «Константин: Повелитель тьмы» вдохновлялся «Ночным дозором».
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Права на англоязычный ремейк «Ночного дозора» купил Netflix.
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Изначально «Ночной дозор» должен был быть сериалом.
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В 2015 году на ТВ-3 вышла еще одна экранизация «Дозоров» под названием «Иные», но она осталась незамеченной.
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Из международной версии фильма вырезали Гошу Куценко.
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В международной версии фильма в финале рэп читает не «Уматурман», а Limp Bizkit.
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У «Ночного дозора» есть альтернативный финал.
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В этом году выйдет 4K-реставрация фильма.
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