Тест

Сдавайся, ведьма: сможете отличить реальные факты про «Ночной дозор» от выдуманных?

Сегодня в 11:10
«Ночному дозору» Тимура Бекмамбетова исполнилось 20 лет. Сможете ли вы отличить реальные факты от вымышленных о «первом российском блокбастере»? Проверьте себя в сложном тесте «Афиши Daily».
Изначально экранизация «Ночного дозора» называлась «Москва вампирская».
Дальше!
Одну из ранних версий сценария фильма написала Рената Литвинова. Там были «говорящие из пакета куски мяса».
Дальше!
Мировая кинопремьера «Ночного дозора» состоялась в 2004 году во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля.
Дальше!
В любви к «Ночному дозору» признавались режиссеры Квентин Тарантино и Джеймс Ганн.
Дальше!
«Ночной дозор» удостоился кинопремии «Сатурн», вручаемой Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
Дальше!
В 2010-м британский киножурнал Empire включил «Ночной дозор» в сотню лучших неанглоязычных фильмов.
Дальше!
Машенька — кукла с паучьими лапками из начала фильма — сейчас хранится у геймдизайнера Хидэо Кодзимы.
Дальше!
Режиссер Фрэнсис Лоренс при работе над мистическим триллером «Константин: Повелитель тьмы» вдохновлялся «Ночным дозором».
Дальше!
Права на англоязычный ремейк «Ночного дозора» купил Netflix.
Дальше!
Изначально «Ночной дозор» должен был быть сериалом.
Дальше!
В 2015 году на ТВ-3 вышла еще одна экранизация «Дозоров» под названием «Иные», но она осталась незамеченной.
Дальше!
Из международной версии фильма вырезали Гошу Куценко.
Дальше!
В международной версии фильма в финале рэп читает не «Уматурман», а Limp Bizkit.
Дальше!
У «Ночного дозора» есть альтернативный финал.
Дальше!
В этом году выйдет 4K-реставрация фильма.
Дальше!
Повторить тест
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами