Кто остался без «башни» и у кого течет «крыша» в пятой серии второго сезона «Дома Дракона»

От похожей беды страдает и Рейнира. Да, Совет Черных признает ее королевой, но вместе с тем отодвигает на второй план и не разрешает участвовать ни в битвах, ни даже просто в вылазках. И там и там мужчины оперируют похожим аргументом: женщины ничего не смыслят в войне. Рейнира в бешенстве, но ставшая тайной советницей королевы черных Мисария напоминает, что война идет не только на полях сражений. Она предлагает распространить среди обычных жителей Королевской гавани пропаганду в пользу Рейниры, для чего в обитель Зеленых посылается служанка Черных Элинда.