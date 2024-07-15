Кто остался без «башни» и у кого течет «крыша» в пятой серии второго сезона «Дома Дракона»

Прошлый эпизод закончился гибелью Рейнис, драконьей наездницы Черных, и победой Зеленых в битве за замок Грачиный Приют. Однако новая серия с ходу показывает, что эта победа — Пиррова. Дело не только в том, что ради нее пришлось пожертвовать жизнями 900 человек, или в страшных ранениях Эйгона. Кристон Коль, умелый рыцарь, но бездарный политик, выставил на всеобщее обозрение голову драконицы Рейнис Мелеис, чем вызвал у народа шок. Драконы всегда были источником мощи семьи Таргариенов, и теперь Коль собственными руками подложил под символ их божественной избранности бомбу замедленного действия. Как говорит кузнец Хью, завидев голову Мелеис: «Это просто мясо».
Эйгон хоть и остался жив, но его состояние печально. Король покрыт страшными ожогами, а доспехи от жара драконьего огня вплавились в кожу. Виновник его увечий Эймонд едва ли мучается от уколов совести. Напротив, он выглядит довольным, особенно когда его назначают и. о. короля. В одной сцене, ближе к концу эпизода, мы застаем его наблюдающим за Железным троном, словно за призом. Там же сестра Эймонда Хелейна задает ему вопрос, стоило ли оно того, но Таргариен не выглядит сомневающимся человеком.
Возвышением Эймонда недовольна его мать Алисента. Во-первых, она подозревает его в случившемся с Эйгоном, особенно когда в ответ на ее вопросы Кристон начинает увиливать. Во-вторых, после того как Алисента выдвигает сама себя на роль временной королевы, она сталкивается с противодействием мужчин Совета. Ирония судьбы! Алисента своими действиями внесла весомый вклад в патриархальную структуру власти, не допустившую Рейниру к трону. И теперь получила выстрел из ружья, которое сама же повесила на стену.
От похожей беды страдает и Рейнира. Да, Совет Черных признает ее королевой, но вместе с тем отодвигает на второй план и не разрешает участвовать ни в битвах, ни даже просто в вылазках. И там и там мужчины оперируют похожим аргументом: женщины ничего не смыслят в войне. Рейнира в бешенстве, но ставшая тайной советницей королевы черных Мисария напоминает, что война идет не только на полях сражений. Она предлагает распространить среди обычных жителей Королевской гавани пропаганду в пользу Рейниры, для чего в обитель Зеленых посылается служанка Черных Элинда.
Семена пропаганды должны упасть на благодатную почву. Мало того что народ видит плохой знак в выставленной на всеобщее обозрение голове Мелеис, так и еще жители Королевской гавани страдают от голода, вызванного войной. Зеленые так увлеклись борьбой за власть, что не замечают зреющий под их носом бунт. Иначе как объяснить решение Эймонда закрыть Королевскую гавань, чтобы не допустить оттока населения.
Не лучшим образом обстоят дела и у Деймона Таргариена, чья «крыша» протекает примерно так же, как и у разрушенного замка Харренхол. В этом месте сериал сильно отличается от оригинала. В книге Деймон занял Харренхол для стратегического маневра, а в сериале замок становится последним прибежищем для его амбиций стать королем. Он даже начинает требовать называть себя не принцем, а королем, но от его усилий в голове только всплывает фраза Бората «Царь во дворца».
Проблема в том, что Деймон — никудышный правитель. Ему нужны войска Бракенов и Блэквудов, и конфликт между ними он пытается урегулировать силовыми методами: сначала безуспешно угрожая Бракенам, а потом подговаривая Блэквудов устроить жестокие набеги на земли противников. Подход срабатывает, и Бракены соглашаются встать под знамена Деймона. Однако Блэквуды перегибают палку, умудрившись разграбить и уничтожить собственность других лордов Речных земель. Они приезжают к Деймону посреди ночи, чтобы высказать претензии и заявить: никакой поддержки от них «царь во дворца» не получит. Хуже всего, что Деймон подставляет и Рейниру, ведь Блэквуды устроили зверства под штандартами Черных.
Вдобавок Деймон продолжает мучиться от видений с участием близких женщин. К Рейнире и его умершей жене Лейне, напомнившей ему об оставленных дочерях, присоединилась мать Деймона Алисса, погибшая во время родов, когда он был совсем маленьким. В галлюцинациях Деймон занимается с ней сексом, но прежде чем сказать «фу!» давайте вспомним, что все эти видения на него насылает ведьма Алис Риверс. К слову, это еще одно отклонение от книги, потому что в оригинале Мартин прямым текстом пишет, что чары Алис не оказали на Деймона никакого воздействия.
Сразу невзлюбившая Деймона Алис хочет его проучить, но, кажется, для сценаристов это способ подтолкнуть принца к откровению. На самом деле Рейнира нужна ему больше, чем он способен себе признаться. Нуждается в нем и королева Черных, которая отправляет своего сторонника Альфреда Брума, чтобы он урезонил мужа.
Сама Рейнира тем временем начинает делать правильные шаги. Помимо реализации плана Мисарии, она назначает горюющего по Рейнис Корлиса Велариона десницей и прислушивается к идее своего сына Джейкериса, который предлагает взять в оборот таргариеновских бастардов в качестве драконьих наездников. Неожиданная и потенциально эффективная задумка, особенно если вспомнить, что некоторые из них все еще скрытно живут в Королевской гавани. Помните Ульфа из третьего эпизода? Потенциальный блицкриг Черных начинает приобретать весьма опасные очертания для Зеленых.