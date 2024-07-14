Кино уже онлайн

13 новых фильмов, доступных в сети: «Каскадеры», «Байкеры», киллеры и приматы

Сегодня в 18:35
Продолжаем обозревать новинки стримингов, чтобы вы ничего не пропустили. В этом выпуске рубрики «Кино уже онлайн» — боевик с Райаном Гослингом в роли каскадера, батино кино от хулигана Хармони Корина, трагикомедия с неузнаваемым Джесси Айзенбергом в роли йети. И еще 10 свежих фильмов, которые мы для удобства разнесли по жанрам. На десерт — ужасы!

💣 Боевики

«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», реж. Марк Моллой

«Beverly Hills Cop: Axel F»

Лейтенант Аксель Фоули (Эдди Мерфи) все еще служит в полиции Детройта, который превратился в город-призрак, — его заброшенные улочки нам показывают в открывающих сценах фильма. Сам Фоули, впрочем, не хочет превращаться в фантома из 1980-х, поэтому бесконечно шутит, все так же по щелчку пальца кидается в погоню за преступниками и не хочет уходить на пенсию, в отличие от своего друга, а теперь и начальника Джеффри Фридмана (Пол Райзер). Именно Фридман говорит Фоули, что на свете есть вещи поважнее работы — например, семья, на которую Аксель откровенно забил. Так, со своей дочкой Джейн (Тейлур Пейдж), ставшей юристкой в Беверли-Хиллз, Фоули не общался много лет. Однако когда Джейн переходит дорогу коррумпированным копам и те грозятся расправиться с ней, Аксель первым бросается ей на выручку.

Снова в бой идут одни старики. После четвертых «Неудержимых» и четвертых «Плохих парней» сразу на «Нетфликсе» вышла четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз», который не подавал признаки жизни аж 30 лет. Долгий срок: за это время выросло целое поколение, у которого заглавная музыкальная тема ассоциируется не с самим фильмом, а с ремиксом «Axel F» от Crazy Frog (квадриквел не случайно носит подзаголовок «Axel F», и Crazy Frog уже поучаствовал в его продвижении). В десятые «Полицейский из Беверли-Хиллз» мог стать сериалом (в России, к слову, выходил его сериальный рип-офф — «Полицейский с Рублевки»), но в итоге было решено делать полнометражное продолжение с дебютантом Марком Моллоем в режиссерском кресле.

Скажем честно, возвращение Акселя Фоули сложно назвать триумфальным: слишком уж много в продолжении фан-сервиса и набивших оскомину сюжетных алгоритмов из предыдущих трех серий. Вместе с тем четвертая часть не лишена обаяния, а ставка на разборки отцов и детей оказалась беспроигрышной. Следить за перепалками Фоули с дочерью не менее интересно, чем за погонями, мутной детективной интригой и кривляньями Эдди Мерфи, который в 60 ведет себя как в 20 (да, в первой части «опытному детективу» Фоули было всего 23 года — просто живите с этим!). Ветеранов франшизы (Джадж Рейнхолд и Джон Эштон) выгодно оттеняют новички (Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон), а вызов, который Эдди Мерфи бросает времени, вне всяких сомнений, достоин похвалы.

Е.Т.

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Netflix (недоступен в России)

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«Каскадеры», реж. Дэвид Лейтч

«The Fall Guy»

Каскадер Колт Сиверс (Райан Гослинг), дублер голливудской звезды Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон), ломает спину во время выполнения трюка. А после восстановления настолько погружается в себя, что не отвечает на сообщения своей возлюбленной — операторки-постановщицы Джоди Морено (Эмили Блант). Проходит время: ушедший из кино Колт стрижет дома бонсай и работает в закусочной, но тут ему звонит продюсерка Гейл Мейер (Ханна Уоддингэм) и говорит, что на съемках режиссерского дебюта Джоди в Австралии пропал Райдер, фильм под угрозой срыва и им нужна его помощь. Колт, недолго думая, пакует чемоданы.

«Каскадеры»Оригинальное называние фильма «The Fall Guy» правильнее было бы перевести как «Козел отпущения». — во-первых, киноремейк забытого восьмидесятнического сериала; во-вторых, полуавтобиографическая история любви режиссера Дэвида Лейтча и продюсерки Келли МакКормик и, в-третьих, картина, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому количеству переворотов в машине. Однако совершенно необязательно знать эти факты, чтобы получить от фильма огромное удовольствие. С одной стороны, Лейтч, сам бывший трюкачРаботал над многими голливудскими боевиками, в том числе сиквелами «Матрицы», «300 спартанцами» и «Ультиматумом Борна» — за последний фильм даже выиграл две каскадерские награды Американской гильдии киноактеров., отдает должное коллегам по цеху (к слову, не так уж плохо представленным в мировом кино), с другой — энергично скрещивает два разных жанра: каскадерский боевик и романтическую комедию.

К сожалению, такая смелая жанровая эклектика сыграла с фильмом злую шутку — картина не нашла своего зрителя в кинотеатрах и провалилась в прокате. Но у любителей комедийных боевиков она наверняка будет в топах лучшего за год. В самые смешные моменты «Каскадеры» напоминают фильмы Шейна Блэка (особенно «Славных парней», где тоже сыграл Гослинг), но это неудивительно, ведь автор сценария «The Fall Guy» — Дрю Пирс, который вместе с Блэком писал третьего «Железного человека».

Как и во всяком метакино, в фильме хватает сатиры на кинопроизводство, но она не ядовитая, а нежная. Очевидно, что фильм Джоди «Металлический шторм» (этакая помесь «Дюны» и «Безумного Макса») — невероятная чушь, но внутри «Каскадеров» он превращается в по настоящему эпохальную вещь, потому что делается с любовью. Вообще в «Каскадерах» столько любви к кино и столько приколов для своихНапример, герой Гослинга ходит в куртке с эмблемой сериала «Miami Vice» (1984–1989) и говорит, что был в каскадерской команде этого шоу, хотя ему на тот момент было от четырех до девяти лет., что не умилиться им просто невозможно. А профессионал своего дела, но лузер по жизни с больной спиной Колт Сиверс настолько узнаваемый типаж, что даже немного тянет на портрет поколения миллениалов.

Е.Т.

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Apple TV, Amazon Video и других платформах, недоступных в России

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«Aggro Dr1ft», реж. Хармони Корин

Киллер-скуф, похожий на Ярмольника в «Трудно быть богом», бродит по такому же невменяемому и деградировавшему, как у Германа, миру: курортному штату Флорида, населенному гангстерами, демонами и их наложницами. Зритель, как Хищник, видит этот мир исключительно через тепловизор, ограничивающий спектр цветов до кислотно-салатового, ядовито-пурпурного и пылающе желтого. Во время перестрелок и резни не умолкает внутренний монолог скуфа о том, какой он великий ассасин и как был рожден убивать. Слишком часто, впрочем, герой прокалывается и начинает сентиментально признаваться в любви к жене и детям.

Критик из «Венеции-2023» сообщала, что «Aggro Dr1ft» воспевателя странной тайной Америки Хармони Корина — это-де «проверка зрительской психики на прочность» и вообще «отъехавшее» кино. Это не совсем так: конечно, ничего подобного никто раньше не видел (мы еще не сказали про сгенерированные ИИ киберпанк-татуировки и GTA-шные модели демонов), но чисто с содержательной точки зрения 51-летний Корин снял спокойное и милое батино кино про любовь к жене и домашнему комфорту. Фактически это идейное продолжение его прошлого драмеди «Пляжный бездельник» и нечто противоположное по духу нигилистическим «Отвязным каникулам» и «Трахальщикам мусорных бачков». Из‑за бесконечного закадрового бубнежа и убаюкивающих кадров морской ряби вспоминается Терренс Малик — если бы он снова решил снять боевик, то тоже, чем черт не шутит, мог бы взять мечтательного рэпера Трэвиса Скотта на роль киллера-салаги, не читавшего ни одной книги, кроме Библии.

Н.Л.

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Edglrd.com

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💔 Мелодрамы

«Я не киллер», реж. Ричард Линклейтер

«Hit Man»

Подтянутый и улыбчивый профессор философии (Глен Пауэлл) в свободное от основной работы время помогает полиции ловить преступников на живца. Причем не всяких преступников, а исключительно тех, которые решили заказать наемное убийство по объявлению. Артистичный профессор эффектно перевоплощается в подходящие по ситуации типажи (от психопата в перчатках до байкера в бандане). Все идет не по плану, когда он встречает такую обворожительную подозреваемую (Адриа Архона), что не только дает ей сбежать от правосудия, но и продолжает общение, не выходя из образа. Как говорит сам герой на лекции, если долго кем‑то притворяться, то им в конце концов и станешь.

«Я не киллер» — романтическая комедия, придуманная, написанная и спродюсированная актером Гленом Пауэллом, но поставленная его другом, живым классиком американского независимого кино Ричардом Линклейтером. Это нужно понимать, чтобы не удивляться, почему Линклейтер вдруг отказался от какого‑либо авторского стиля в пользу нетфликсовской дженерик-режиссуры, а сам фильм наполовину состоит из протяженной во времени актерской визитки Пауэлла. Сначала он дает комедийного импрова-кривляния, примеряя образы фейковых киллеров, потом усиленно демонстрирует способность к длительному легкому флирту и даже насупленному взгляду героя боевика. Казалось бы, идеальные условия, чтобы продемонстрировать звездные артистические данные, но, увы, выше отметок «ну забавно» и «ну мило» перформанс так и не поднимается. Ближе к концовке история приобретает черты иронического детектива из репертуара позднего Вуди Аллена — вот только у последнего даже во второстепенном «Иррациональном человеке» Хоакин Феникс был по-настоящему страшен и смешон.

Н.Л.

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«Предчувствие», реж. Бертран Бонелло

«La Bête»

Вневременно красивая, как античная скульптура или портрет эпохи Возрождения, девушка (Леа Сейду) проживает сразу три жизни, смонтированные параллельно: на балах начала прошлого века, на кинопробах наших дней и в ИИ-антиутопии образца 2044 года. Во всех случаях героиня влюбляется с первого взгляда в рокового незнакомца, обладающего лицом Джорджа МакКея и несущего девушке, по ее же предчувствию, погибель. Наибольшую опасность он представляет в наши дни, когда ведет влоги с дословными монологами массового убийцы Эллиота Роджера. Наименьшую — в 2044 году, где изобрели прививку от эмоциональности и токсичности.

Однозначно самая размашистая мелодрама года, «Фонтан» и «Облачный атлас» нашего времени, только едва ли не умнее этих фильмов вместе взятых. Возможно, в этом и проблема: у интеллектуала Бонелло сложносочиненная постмодернистская история снова так ладно скроена и гладко рассказана, что даже сумасшедшие в теории повороты кажутся слишком просчитанными, если не сказать банальными. Строгий стиль режиссера с дорогими стерильными интерьерами и идеально модными костюмами, опять же, не располагает к глубокому сопереживанию. Головой понимаешь, что все это — остроумное и оригинальное препарирование любви, но на деле не веришь ни одной прозрачной слезище артистки Сейду. В самые тревожные моменты кино напоминает фильмы Дэвида Линча про прошлые жизни и злых двойников — вот у кого Бонелло мог бы поучиться не бояться живительной жанровой грязи на экране.

Н.Л.

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Okko, Kion, Wink, «Кинопоиске»

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«Я видел свет телевизора», реж. Джейн Шенбрун

«I Saw the TV Glow»

Интровертный школьник заводит дружбу со старшеклассницей на почве общего фанатичного увлечения подростковым сериалом про девочек-экстрасенсов. Дружба и сам сериал обрываются так шокирующе резко, как это бывает только в детстве. Годы спустя герой будет работать на скучной работе, и неожиданная встреча со старой подругой разблокирует стыдные воспоминания — в том числе совместный косплей девочек из сериала. И когда подруга начнет убеждать, что герой — и есть та самая девочка, и есть только один способ вернуться назад в телевизор, — бредовое предложение будет звучать слишком соблазнительно, чтобы сразу отказываться.

«Я видел свет телевизора», третий фильм Джейн Шенбрун на тему фандомов и ужасов юности, притворяется линчеанским хоррором про забытые прошлые жизни, но на деле является скорее депрессивной, а не страшной мелодрамой об одиночестве и потерянном времени. Все здесь нарисовано уж очень широкими эмоциональными мазками: в ход идут смерти больных родственников, переписывающие сюжет флешбэки и даже нелепый старческий грим. При этом быт героев (на дворе девяностые и нулевые) лишен фактурных деталей, а персонажи второго плана (Фред Дерст из Limp Bizkit в роли злого бати, стендапер Коннер О’Малли в роли гадкого босса) — сплошь картонные карикатуры. Да и сюжетообразующий сериал-внутри-фильма не выглядит убедительно: скажем, в предпоследнем фильме Ксавье Долана, также вдохновленным фандомом вокруг «Баффи», фейковый сериал и феномен детской одержимости был изображен с кратно более точным уровнем реализма.

Впрочем, не реалистическую, но мелодраматическую функцию «Я видел свет телевизора» все-таки вполне успешно выполняет: на титрах хочется пожелать самому себе никогда не испытывать такую глубокую тоску и несчастье, какую испытали герои.

Н.Л.

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🙈 Приматоведение

«Планета обезьян: Новое царство», реж. Уэс Болл

«Kingdom of the Planet of the Apes»

Спустя 300 лет после смерти вождя обезьян Цезаря приматы продолжают эволюционировать, а люди — деградировать. Однажды на мирное племя молодого шимпанзе Ноя (Оуэн Тиг) нападают агрессивные обезьяны в масках и с электрошокерами, убивают отца героя, а остальных сородичей уводят в рабство. Ной отправляется им на выручку, а по дороге встречает таинственную девушку (Фрейя Аллан), которая, в отличие от остальных людей, умеет говорить и явно что‑то скрывает.

Новая «Планета обезьян» дает сразу несколько весомых поводов для кринжа. Главный злодей — бонобо Проксимус Цезарь, разбивший лагерь на руинах нефтяного танкера и мечтающий проникнуть в секретный бункер людей, не может перестать думать про Римскую империю. А протагониста-шимпанзе зовут Ной, потому что в картине случится (да, вы правильно догадались) грандиозный потоп. Вообще тяжеловесный религиозный символизм в «Новом царстве» дан настолько в лоб, что на третьем часу от него становится невероятно душно. Что касается хронометража, то совершенно непонятно, почему фильм столько идет: событий в нем на сорок минут с гаком!

Все остальное — круги на воде, которую обезьяны боятся до потери сознания. Главное: в картине нет никаких новых идей. Студия «20th Century» высосала все соки из франшизы уже к концу XX века: помимо пяти фильмов«Планета обезьян» (1968), «Под планетой обезьян» (1970), «Бегство с планеты обезьян» (1971), «Завоевание планеты обезьян» (1972) и «Битва за планету обезьян» (1973). , были игровой и анимационный сериалы. А свежая и неплохая трилогия-ребут«Восстание планеты обезьян» (2011), «Планета обезьян: Революция» (2014) и «Планета обезьян: Война» (2017). была вот только что. Ремейк Тима Бертона 2001 года принято ругать, но он хотя бы не побоялся показать платонический роман между человеком и обезьяной (дело могло дойти и до секса, но студия побоялась).

Нынешняя же «Планета обезьян» рассчитана разве что на детишек. Не случайно главные герои — подростки, как и в предыдущем фильме Уэса Болла, янг-адалт-сурвайле «Бегущий в лабиринте». Но даже детям будет интереснее читать оригинальный роман Пьера Буля, смотреть свежую трилогию с Энди Серксиом или, на худой конец, классику с Чарлтоном Хестоном. Вообще совершенно непонятно, почему необходимо экранизировать «Планету обезьян» по сотому разу, когда есть масса других занятных научно-фантастических книг? Особенно пугает, что авторы «Нового царства» нацелились на еще одну трилогию!

Е.Т.

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«Лохматые предки», реж. Натан и Дэвид Зеллнеры

«Sasquatch Sunset»

Мини-племя снежных людей — бета-самец (Джесси Айзенберг — неузнаваемый под гримом, как и остальные актеры), альфа-самец (Натан Зеллнер), самка (Райли Кио) и детеныш (Кристоф Заяц-Денек) — выживают в диких условиях долин и гор Северной Калифорнии. Все катится к чертям, когда глава племени переедает забродивших на солнце ягод.

Живописная, но очень странная фестивальная картина от режиссеров нескольких серий «Проклятия» — самого линчеанского сериала года. Как и в предыдущем случае, Дэвид и Натан Зеллнеры снимают кино со слишком большим упором на физиологические подробности и внезапные жестокости, чтобы продавать его как комедию. При этом на чистый хоррор «Лохматые предки» с их нелепым мычанием вместо диалогов и неожиданным музыкальным панчлайном тоже не тянут. По русскому названию может сложиться впечатление, что речь идет про первобытных людей, как в недавнем «Из тьмы», но на самом деле действие происходит в наши дни, просто на вопрос о существовании человека эти йети отвечают: «Нет, сынок, это фантастика».

Н.Л.

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«Лохматых предков» все еще можно застать в ограниченном российском кинопрокате.

«Байкеры», реж Джефф Николс

«The Bikeriders»

«Байкеры» — фильм с одной из самых обманчивых рекламных кампаний в последнее время. Ведь это не байкерское кино в том классическом понимании, в каком манифестами мотоциклетной свободы были «Беспечный ездок» и другие классические представители жанра. На сей раз перед зрителем — отстраненное наблюдение за байкерами в естественной среде обитания, практически постдокументальная зарисовка из серии «В мире животных». Местные герои-мужчины определяются не чертами характера, а внешними характеристиками: лохматыми волосами, небритостями, пивными животами, гнилыми зубами, тысячью разных способов закурить сигарету. Единственный самец хомо сапиенс в кадре — фотограф и журналист Дэнни Лайон (Майк Файст), по чьей книге-фотоальбому и снят фильм. Рассказчица-протагонистка — и вовсе смешливая женщина (Джоди Комер).

Есть что‑то очень трогательное в наблюдении за взаимодействиями мужчин, освобожденных от навязанных законов драматургии и действующих исключительно исходя из инстинктов. За тем, как они пытаются доминировать друг над другом, как истерят по мелочам и упрямствуют до абсурдно трагичного конца, можно наблюдать бесконечно. Режиссер Джефф Николс вообще всегда был мастером выхватывать завораживающе живые моменты из банальных диалогов и выяснений отношений, однако всякий раз он предавал реализм, пускаясь в жанровые условности — от психологического триллера до семейного сайфая.

На сей раз с материалом постановщику сильно повезло: это тот случай, когда нон-фикшн дарит самую душераздирающую и непредсказуемую драматургию, которую нарочно не придумаешь. Фильму удается показать высший пилотаж драмы: россыпь маленьких банальных разочарований превращается в большую трагедию о тектонических сдвигах эпох. Любителей жанровых лекал антимотивации здешних героев — от главы банды в исполнении Тома Харди, увидевшего однажды по телеку байкера Марлона Брандо и по-обезьяньи решившего всю жизнь за ним повторять, до беспечного ездока Остина Батлера, за чьим мечтательным взглядом невозможно разглядеть никаких разумных мыслей, — разочаруют, зато остальные зрители узнают глубокую правду о мужской психологии.

Н.Л.

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«Стальная хватка» с Эфроном и «Последний наемник» с Нисоном: грустное мужское кино

🦇 Хорроры

«Эбигейл», реж. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт

«Abigail»

Несколько наемников (Мелисса Барерра, Дэн Стивенс, Уилльям Катлетт, Кэтрин Ньютон, Кевин Дюран и Ангус Клауд) похищают из дома двенадцатилетнюю балерину Эбигейл (Алиша Уир) и залегают на дно в зловещем готическом особняке, где наниматель (Джанкарло Эспозито) велит им дождаться выкупа. А когда наступает ночь, кто‑то начинает убивать одного преступника за другим.

Новый комедийный хоррор-хит от тандема Radio Silence — Беттинелли-Олпина и Джиллетта («Я иду искать», пятый и шестой «Крик») — состоит из нескольких плотно идущих сюжетных твистов, поэтому непонятно, как можно про него рассказать, чтобы не испортить впечатление от просмотра. Разве что так: миллениалы открыли для себя «Десять негритят», которые сначала встречают «От заката до рассвета», а затем — «Интервью с вампиром».

Смотрится фильм увлекательно, но в итоге смущают две вещи. Первая — картина состоит исключительно из хай-концептов: это конструктор «Лего», спасибо хоть, что не очередной легасиквелОт англ. legacy sequel и legacyquel — «запоздалый сиквел», в котором задействованы постаревшие актеры из оригинального фильма и новые лица, готовящиеся «перенять эстафету». Пятый «Крик», снятый режиссерами «Эбигейл» и использующий этот термин в диалогах, или «Полицейский из Беверли Хиллз-4» — именно такие сиквелы.! Вторая — в финале авторы резко превращают главную злодейку (настоящее чудовище) в жертву обстоятельств, потому что есть более омерзительный злодей — мужчина. Голливуд все еще находится на передовой гендерных войн, и киношники плюют на законы драматургии, если женской солидарности приходится противостоять клыкастому и кровавому патриархату.

Е.Т.

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«Интервью с вампиром» и «Впусти меня» — неплохие сериалы по мотивам культовых фильмов

«Омен. Первое знамение», реж. Аркаша Стивенсон

«The First Omen»

Молодая американка (Нелл Тайгер Фри) прибывает в Рим, чтобы постричься в монахини. Каково же ее удивление, когда после разговоров со священниками и сиротами из монастыря выясняется, что она оказалась в самом центре извращенного католического заговора с целью произвести на свет Антихриста.

Запоздалый приквел (шутка ли, к фильму 48-летней давности), наполненный банальными идеями и небанальными деталями исполнения. Режиссерка-дебютантка с чудным именем Аркаша Стивенсон («Новый вишневый вкус») знает толк в нагнетании тягучей, как деготь, атмосферы и в строго дозированной демонстрации источника ужаса — самого Сатаны. Отдельного упоминания заслуживает очень стильный кастинг: британские легенды Чарлз Дэнс, Билл Найи, Ральф Айнесон на вторых ролях и наша любимая звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри, сияющая по центру. Словом, весь фильм — маленькая изящная вещица и полная противоположность тупой трешатине «Непорочная» с Сидни Суини и абсолютно идентичным сюжетом про американку в итальянском монастыре и злой католический заговор. В России тот фильм выходил в прокат под названием «Омен. Непорочная», так что уж постарайтесь не перепутать фирменную вещь с подделкой.

Н.Л.

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Hulu (недоступен в России)

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«Дом с прислугой» и еще 6 самых артовых сериалов со времен «Твин Пикса»

«Смотрители», реж. Ишана Шьямалан

«The Watchers»

Побитая жизнью американка (Дакота Джонсон с синяками под глазами и вейпом), работающая по какой‑то туманной логике в ирландском зоомагазине, берется за странный квест отвезти ценного попугая на машине в зоопарк на другом конце страны. По пути она, как героиня сказки, теряется в лесу и селится с товарищами по несчастью в заброшенном домике, который терроризируют сказочные существа — то ли кощеи, то ли эльфы, то ли феи. Новые знакомые утверждают, что единственный способ не гневить этих лесных обитателей — по ночам не выключать свет и стоять перед стеклянной стеной дома им на потеху.

Режиссерский дебют дочки Шьямалана, снятый с наскока для голливудской студии-мейджора, можно с симпатией охарактеризовать просто как детский, а можно, объективно, и как абсолютно кринжовый. Часть диалогов, раскрывающих лор, по уровню неловкости соперничает с «Мадам Паутиной», а саспенс создается с помощью таких идиотских допущений, что расслабиться и получать удовольствие от фильма невозможно. Собственно, это и не саспенс хоррора (что компенсировало бы все минусы), а скорее ленивая интрига мрачной сказки, довольно уродливо оформленной хай-тек-декорациями и гротескным CGI. Фильм заканчивается сентиментальщиной, которая бы даже отца режиссерки заставила покраснеть: героиня воссоединяется с сестрой-близняшкой (тоже Дакота Джонсон), как будто это реально детский фильм с сестрами Олсен. В семейное ремесло клана Шьямалан мы, конечно, верим (многие эпизоды, снятые 24-летней Ишаной для «Дома с прислугой», были неплохи), но подождем, пока девушка подрастет.

Н.Л.

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Apple TV, Amazon Video и других платформах, недоступных в России

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«Нежить», реж. Крис Нэш

«In a Violent Nature»

Полуразложившийся маньяк вылезает из лесной могилы, чтобы убить туристов, укравших кулон его матери. Убивает он очень медленно, живописно, поэтично.

Вопреки рекламной кампании, сандэнсовская хоррор-сенсация «Нежить» не первый слешер, снятый от лица маньяка, и не первая попытка скрестить ужастик с поэтикой Терренса Малика. Зато это уникальный случай пересечения медленного фестивального кино-блуждания (значительная часть хронометража — просто красивые кадры со спины с идущим по лесу маньяком) и реально изобретательных и натуралистичных сцен убийств, выступающих контрапунктом. Грубый, как топор, слешер, лишенный какой‑либо иронии, но от которого невозможно оторваться.

Н.Л.

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AMC+ (недоступен в России)

«Нежить» все еще можно застать в российском кинопрокате.

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