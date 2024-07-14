13 новых фильмов, доступных в сети: «Каскадеры», «Байкеры», киллеры и приматы

Как и во всяком метакино, в фильме хватает сатиры на кинопроизводство, но она не ядовитая, а нежная. Очевидно, что фильм Джоди «Металлический шторм» (этакая помесь «Дюны» и «Безумного Макса») — невероятная чушь, но внутри «Каскадеров» он превращается в по настоящему эпохальную вещь, потому что делается с любовью. Вообще в «Каскадерах» столько любви к кино и столько приколов для своихНапример, герой Гослинга ходит в куртке с эмблемой сериала «Miami Vice» (1984–1989) и говорит, что был в каскадерской команде этого шоу, хотя ему на тот момент было от четырех до девяти лет., что не умилиться им просто невозможно. А профессионал своего дела, но лузер по жизни с больной спиной Колт Сиверс настолько узнаваемый типаж, что даже немного тянет на портрет поколения миллениалов.