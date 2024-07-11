Порнозвезда против маньяка на «фабрике грез»: каким получился слешер «Максин XXX»?

«X»

Конец 1970-х, расцвет «эпохи порношика». Несколько энтузиастов едут снимать «фильм для взрослых» на техасскую ферму, потому что так дешевле. В группу входят: стриптизерша и восходящая звезда Максин (Миа Гот), коллега поопытнее (Бриттани Сноу), ее парень (рэпер Кид Кади), продюсер (Мартин Хендерсон), начинающий и не лишенный амбиций режиссер (Оуэн Кэмпбелл), который хочет поставить порно в духе французской «новой волны», и его пуританистая подружка (Дженна Ортега), которая еще раскроется с неожиданной стороны. На ферме их встречает пожилая пара — реднек с ружьем (Стивен Уре) и его жена Перл (Миа Гот в неузнаваемом гриме), которая, несмотря на почтенный возраст, за жизнь не насытилась сексом. Поэтому она с жадностью смотрит на молодых людей, желая то ли высосать из них юность, то ли затрахать до смерти.