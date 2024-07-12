Пародия на «Звездные войны», уральский сайфай и еще 5 фестивальных хитов для киноманов

Если вас мучил вопрос, как бы выглядели «Звездные войны», если бы их поставил Дэвид Линч (которому в свое время предлагали режиссерское кресло «Возвращения Джедая»), то «Империя» дает исчерпывающий ответ. Дюмон снял по-линчевски сатирическую и абсурдистскую пародию на самую известную космооперу. У него звездолеты Нулей и Единиц похожи на французские архитектурные памятники (Версальский дворец и капеллу Сент-Шапель), а инопланетяне странно коверкают слова, совсем как духи Черного Вигвама из «Твин Пикса». У него битва одинаково отталкивающих добра и зла происходит у черта на куличках (знакомых нам по дюмоновским сериалам «Малыш Кенкен» и «Кенкен и инопланетяне»), а воительница Света и отец Антихриста занимаются сексом в чистом поле, потому что «один раз не грешно, а весело и смешно». У него пара детективов из того же «Кенкена» несуразно мнутся на заднем фоне, не понимая, что вообще происходит, и тем самым отлично зеркалят зрителей в зале, ведь не всегда понятно, когда Дюмон говорит серьезно, а когда издевается.