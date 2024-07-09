Танец драконов и битва в небесах: разбор четвертой серии второго сезона «Дома Дракона»

На Вестеросе легко потерять голову, как в прямом, так и в переносном смысле. Пока Черные и Зеленые готовятся к войне, Деймон тихо сходит с ума в проклятом замке Харенхолл, который он захватил. То ему мерещится молодая Рейнира, которой он отрубает голову, то его двойник с повязкой на глазу, как у Эймонда, то черный козел, похожий на Черного Филиппа из «Ведьмы» Роберта Эггерса. А когда ведьма Алис Риверс дает Деймону успокоительное зелье, Порочному Принцу окончательно сносит крышу — ждем, что он начнет чудить похлеще Джека Торренса в «Сиянии».
К слову, Деймон не единственный, кто в четвертой серии принимает смертельно опасный напиток. Алисента выпивает лунный чай, чтобы прервать беременность. Очевидно, она не хочет ребенка от сэра Кристона Коля, стремительно возвысившегося при дворе и прозванного Делателем королей. На плохое самочувствие Алисенты обращает внимание мастер над шептунами Ларис Стронг, который дает понять королеве, что он в курсе про ее любовную связь с Колем, желание сделать аборт и даже про то, что Визерис на самом деле не называл Эйгона своим преемником.
Тем временем на малом совете Эйгон чувствует, как почва уходит у него из‑под ног. В войне Черных и Зеленых его брат Эймонд перехватил инициативу — вместе с Колем он задумал захватить замок Грачиный Приют, а Эйгона об этом никто не поставил в известность. Расстроенный, он жалуется маме, однако не находит поддержки у Алисенты, которая советует сыну: «Делай то, что от тебя требуется — ничего». Обратите внимание, что на совете Эйгон играет с шаром так же, как и его маленький сын, которому в первой серии отрезали голову. Ох, не к добру это.
Пока Деймон сходит с ума в Харенхолле, а Рейнира возвращается из Королевской Гавани, где она тщетно пыталась договориться о мире с Алисентой, принцесса Рейнис заменяет королеву Черных на Драконьем Камне. Мудрость Рейнис не знает границ, как и ее доброта. Так, например, она дает понять моряку Алину из Халла, что в курсе, что он — внебрачный сын ее супруга Корлиса. А мужу советует повысить парня, ведь он спас Корлису жизнь. Кейтелин Старк, третировавшей своего пасынка Джона Сноу в «Игре престолов», стоило бы взять с нее пример.
Поход Коля против Черных продвигается успешно, битва за Грачиный Приют неизбежна, поэтому сын Рейниры Джейкерис предлагает послать дракона, чтобы залить войско сэра Кристона огнем. Вернувшаяся Рейнира решает, что полетит сама на ящере Сираксе, однако подданные отговаривают ее от этой самоубийственной затеи. В итоге эту миссию берет на себя Рейнис, понявшая, что королева Черных сделала все, чтобы предотвратить войну. Рейнис седлает красную дракониху Мелеис и отправляется в искусно расставленную Кристоном Колем и принцем Эймондом ловушку.
Однако Кристон Коль не учел того, что Эйгон психанет, наденет доспехи и на драконе Солнечный Огонь тоже отправится на битву. Собственно, схватка Мелеис и Солнечного Огня — главное украшение четвертой серии «Красный дракон и золотой», и пока всего второго сезона. Режиссером ключевого эпизода выступил ветеран «Игры престолов» Алан Тейлор, а сценаристом — шоураннер Райан Кондал. Можно по-разному относиться к Тейлору, который не нашел себя в большом кино и вернулся на телевидение, но дело свое он знает и танец драконов у него получился эффектный.
При этом драконам — этим вестеросским ядерным боеголовкам (в сериале не скрывают, что ящеры по аналогии с Годзиллой выступают метафорой оружия массового уничтожения) — сочувствуешь даже больше, чем людям. Особенно жалко Мелеис, которой прямо во время полета перекусывает шею исполинская дракониха Вхагар, принадлежащая Эймонду. Рейнис падает и, видимо, погибает вместе со своим ящером. Еще Эймонд поджаривает своего брата Эйгона. Зря тот в прошлой серии насмехался над Эймондом в борделе — одноглазый принц ему этого не простил.
Предположительно, Эйгон погиб. Но дождемся следующего эпизода, чтобы убедиться в этом. Ведь в книге «Пламя и кровь» Джорджа Р.Р.Мартина Эйгона нашли тяжело раненным, но живым. Его доспехи расплавились до кожи — и в течение следующего года парень был прикован к постели. Поскольку он почти не приходил в себя, королем вместо него стал Эймонд. Кстати, в книжке нигде прямо не говорится, что Эймонд специально напал на Эйгона. Райан Кондал решил заострить конфликт и зарифмовать финал четвертой серии с концовкой второй, где брат тоже пошел на брата.
И обратим внимание вот еще на какие любопытные детали. Рейнира рассказывает своему сыну Джейкерису про пророчество «Песни льда и пламени», которым был одержим Эйгон Завоеватель. Что грядет великое зло, которому сможет противостоять только единый Вестерос во главе с Таргариенами. И, стало быть, гражданская война, прозванная «Танцем драконов», нечто большее, чем просто борьба за власть. Она должна объединить Семь королевств и подготовить почву для появление Азора Ахая. Однако, по иронии судьбы, это пророчество со временем забылось.
Другая любопытная деталь: Деймон не единственный, кто в этой серии рубит головы с плеч. Тем же занят Кристон Коль, который, отправившись в поход, постригся покороче на манер Джейме Ланнистера. Когда Коль собирается казнить вставшего на сторону Рейниры лорда Дарклинга, тот замечает, что рыцаря ждет похожая участь. Еще одно пророчество? Непонятно, но Колю явно стоит к нему прислушаться.