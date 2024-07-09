Танец драконов и битва в небесах: разбор четвертой серии второго сезона «Дома Дракона»

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Тем временем на малом совете Эйгон чувствует, как почва уходит у него из‑под ног. В войне Черных и Зеленых его брат Эймонд перехватил инициативу — вместе с Колем он задумал захватить замок Грачиный Приют, а Эйгона об этом никто не поставил в известность. Расстроенный, он жалуется маме, однако не находит поддержки у Алисенты, которая советует сыну: «Делай то, что от тебя требуется — ничего». Обратите внимание, что на совете Эйгон играет с шаром так же, как и его маленький сын, которому в первой серии отрезали голову. Ох, не к добру это.