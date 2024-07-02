Что же пошло не так? Причина лежит на поверхности: не секрет, что шоураннер Кристофер Сторер написал и поставил третий и четвертый сезоны одновременно, не нарушая при этом привычного расписания (серии третий год подряд выходят в конце июня). Придумать достаточно свежих идей для десяти серий за те шесть месяцев, которые остаются для написания сценария между съемками, — задача уже непростаяДля сравнения: по полгода и больше уходило на написание каждого сезона «Наследников», в сценарной комнате работало около десятка сценаристов. Сторер все еще пишет большую часть серий «Медведя» самостоятельно.. Придумать идеи для двух десятков серий — задача почти невыполнимая. Справедливости ради, таланта, стиля и вкуса (в первую очередь в альтернативном роке) у Сторера вполне должно хватить, чтобы сильный шестичасовой сезон механически растянуть на двенадцать часов (скажем, у Дэвида Линча это получилось). Катастрофой, которая войдет в историю телевидения, третий сезон «Медведя» делает тот факт, что даже на пять серий сильного материала в нем едва ли наскребется.