Мира не будет, готовьтесь к войне: рекап третьей серии второго сезона «Дома Дракона»

Назло всем козням Эйгон вместо боя отправляется на пьянку в бордель, где натыкается на брата Эймонда. Грозный с виду Эймонд все еще хранит верность своей первой куртизанке, а вместо секса предпочитает лежать у нее в коленях. Странный малый. В это же время в борделе оказывается человек по имени Ульф, утверждающий, что он бастард Таргариенов. Запомните это имя, оно еще всплывет. Кроме того, обратите внимание на загадочную черноволосую женщину в замке Харренхолл, которая предрекает смерть Деймону. Ее зовут Алис Риверс, и ее не просто так в будущем будут называть королевой-ведьмой.