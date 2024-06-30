12 лучших зарубежных сериалов первой половины 2024 года

На агрегаторе Rotten Tomatoes у второго сезона «Полиции Токио» только одна отрицательная рецензия, да и то главная претензия авторки текста сводится к тому, что она не может решить: это великий сериал или просто хороший? Отличный вопрос, на который мы тоже не сможем ответить, потому что шоу закрыли, оставив кучу сюжетных линий висеть в воздухе. Но о чем можно сказать с уверенностью, выйди «Полиция Токио» в конце девяностых — начале нулевых, как «Клан Сопрано» и «Прослушка», она бы точно стала частью золотого фонда HBO. В «Tokyo Vice» в идеальных пропорциях оказались смешаны криминальная тема (мир якудза) и этические вопросы аналоговой журналистики (действие стартует в 1999 году). Но главное — шоураннеру Дж.Т.Роджерсу и его команде удалось создать по-настоящему объемных персонажей, за которых переживаешь. Драматургия топового уровня!