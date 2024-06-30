12 лучших зарубежных сериалов первой половины 2024 года

«Люди Икс ’97» («X-Men ’97»)
Disney+
Со стороны кажется, что продолжение мультсериала «Люди Икс» (1992-1997) — очередная попытка «Диснея» нажиться на миллениальской ностальгии. Однако «Люди Икс ’97» внезапно оказались восхитительным шоу, которое (сейчас скажу крамольную вещь) превосходит даже оригинал. Все-таки мультсериал девяностых был очень детским, а его сиквел взрослеет вместе со зрителями: эпизоды стали длиннее, а темы, связанные с разными оттенками ксенофобии, — острее. Не чураются авторы и шок-драматургии — в середине сезона нас ждет такое же неожиданное и обескураживающее мочилово, как Красная свадьба в «Игре престолов». Поскольку создатели сериала подводят нас к нему не спеша, этот эпизод бьет по мозгам сильнее, чем какая‑нибудь «Война бесконечности» с ее геноцидом вигилантов. Вообще в эпоху кризиса супергеройского кино следить за анимационными департаментами Marvel и DC становится гораздо интересней. Ждем второй сезон «Люди Икс ’97» и надеемся на продолжение великого «Человека-паука» (1994-1998).
Е.Т.
«Мы — Lady Parts» («We Are Lady Parts»), 2-й сезон
Channel 4/Peacock
Бойкий, самоироничный и частично автобиографический британский ситком от Ниды Манзур. Пять очень верующих, но далеко не примерных мусульманок собираются в панк-группу Lady Parts, чтобы выпустить праведный гнев, постебаться над стереотипами и заодно прославиться. Первый сезон фокусировался на Амине — гиковатой аспирантке-микробиологине и фанатке белых кантри-мужиков. Та боялась сцены до приступов рвоты и вообще-то собиралась искать мужа, но случайно забрела на прослушивание в группу. А во втором Lady Parts сталкиваются с типичными проблемами музыкантов: как записать альбом, где бы найти денег и при этом не предать свои панковские идеалы. Треки девчонок — реально бэнгеры, а сам сериал — чудесный разговор о поиске идентичности и веры.
А.А.
«Олененок» («Baby Reindeer»)
Netflix
Однозначно самый сенсационный и скандальный сериальный хит года. Сначала «Олененок» беспрецедентным образом (особенно для низкобюджетного британского шоу) завирусился на «Нетфликсе», из недели в неделю кратно увеличивая аудиторию. А когда его посмотрели вообще все, стал поводом для судебных исков и лонгридов про этику интернет-сталкерства. Среди всего этого медийного шума как‑то стало забываться, что это вообще-то чрезвычайно эффектная с художественной точки зрения работа.
Во-первых, это история, щедрая на перевороты с ног на голову: концептуальные серии про очень специфическую дейтинг-жизнь героя, его же очень специфический профессиональный опыт и так далее несколько раз за сериал заставляют начать по-другому относиться ко всему, что видел до этого. Во-вторых, постановка впечатляет психологической глубиной образов: такой удачный кастинг нельзя объяснить простым везением. Черные-пречерные саморазоблачительные монологи героя (Ричард Гадд, не чураясь экстремального психологического риска, играет самого себя) заставляют без всяких скидок вспомнить то ли Раскольникова, то ли дадзаевского «Неполноценного человека». Не банальный олененок, а фантастически редкий зверь.
Н.Л.
«Полиция Токио» («Tokyo Vice»), 2-й сезон
Max
На агрегаторе Rotten Tomatoes у второго сезона «Полиции Токио» только одна отрицательная рецензия, да и то главная претензия авторки текста сводится к тому, что она не может решить: это великий сериал или просто хороший? Отличный вопрос, на который мы тоже не сможем ответить, потому что шоу закрыли, оставив кучу сюжетных линий висеть в воздухе. Но о чем можно сказать с уверенностью, выйди «Полиция Токио» в конце девяностых — начале нулевых, как «Клан Сопрано» и «Прослушка», она бы точно стала частью золотого фонда HBO. В «Tokyo Vice» в идеальных пропорциях оказались смешаны криминальная тема (мир якудза) и этические вопросы аналоговой журналистики (действие стартует в 1999 году). Но главное — шоураннеру Дж.Т.Роджерсу и его команде удалось создать по-настоящему объемных персонажей, за которых переживаешь. Драматургия топового уровня!
Исполнительным продюсером сериала и режиссером первого эпизода стал сам Майкл Манн. При этом «Полиция Токио» скорее похожа не на «Полицию Майами», а на его подзабытую «Криминальную историю», если бы ее вдруг скрестили со «Службой новостей». Вообще сериалам Манна на HBO фатально не везет: его предыдущее шоу «Фарт» закрыли после первого сезона. Будем надеяться, что «Полицию Токио» подхватит какой‑нибудь другой стриминг и ее авторам удастся поставить в этой истории точку.
Е.Т.
«Проклятие» («The Curse»)
Showtime
«Проклятие» Нейтана Филдера и Бенни Сафди — один из тех сериалов, которые сложно продать зрителю одной фразой. Это и производственная сатира о съемках лицемерного реалити-шоу про джентрификацию (богатые белые герои Филдера и Эммы Стоун строят футуристические экологичные дома в бедном районе города Эспаньола, штат Нью-Мексико). И невыносимые сцены из супружеской жизни (асексуальный брак главных героев не разваливается, а разлагается). И психологический портрет трогательного мудака (третий главный герой — увешанный фенечками продюсер-алкоголик, сыгранный Сафди). И, наконец, шокирующий до мороза по коже космический хоррор (если вам до просмотра не заспойлерили тот самый финал, вам можно искренне позавидовать).
Словом, «Проклятие» не просто сериал, не шоу и не контент, а большое многогранное произведение искусства, которое по совпадению приняло форму многосерийного стримингового кино. Последний раз подобные чувства у меня вызывал третий сезон «Твин Пикса» — и такое сравнение дорогого стоит!
Н.Л.
«Разбойница Нелл» («Renegade Nell»)
Disney+
Редкий сериальный зверь в жанре сказочного экшн-приключения для всех возрастов. Во-первых, это не адаптация, то есть не бледная копия какого‑нибудь романа, комикса или аниме, где сюжет известен наперед. Во-вторых, не искусственно растянутый полнометражный фильм, а реально полноценная восьмичасовая россыпь из погонь, поединков, поворотов и предательств. Наконец, не спустя рукава поставленное стриминговое мыло, а зрелище с на удивление кинематографичными фэнтези-боями, снятыми плавными длинными дублями.
Сюжет такой: сельская девушка (Луиза Харланд), умеющая, как Нео, ловить пули голыми руками и швыряться взрослыми мужиками, хочет отомстить за отца и попутно предотвратить государственный заговор эрлов-сатанистов. В каждой серии она, по закону жанра, встречает новых обаятельных друзей — среди них Ник Мохаммед в роли фея и Фрэнк Диллейн в роли разбойника-перебежчика, которые крадут сцены у коллег. Если «Дисней» не закажет второй сезон этого детища Салли Уэйнрайт, случится самый наглый грабеж зрителя средь бела дня!
Н.Л.
«Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» («Jerrod Carmichael Reality Show»)
HBO
Не обращайте внимание на название: автобиографический сериал комика Джеррода Кармайкла — никакое не реалити-шоу в привычном понимании. В отличие от типичных селебрити-героев таких шоу, Кармайкл не озабочен собственным имиджем, а вместо этого саморазоблачается на экране как неблагодарный сын, плохой друг и партнер-изменщик. Снято шоу тоже не как пластиковая документальная халтура, а как кинематографичное инди — с поэтическим слоумо, любительской съемкой от первого лица и эстетским зерном «под пленку».
Для успеха в жанре стендаперского ситкома о себе любимом (в духе «Луи» или «Умерь свой энтузиазм») «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла», пожалуй, недостаточно смешное. Зато это сильная работа в традиции злого авангардного автофикшна. Чего только стоит эпизод, где на глазах зрителей между сыном и отцом разрастается пропасть во время разговора об изменах последнего. Или та до ужаса неловкая сцена, где главный герой признается в романтических чувствах к музыканту Tyler, The Creator, практически обманом затащенному в шоу. Смотреть на это — кринжово и депрессивно, но очень познавательно.
Н.Л.
«Рипли» («Ripley»)
Netflix
«Солтберн» здорового (или нездорового, тут как посмотреть) человека. Третья экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит — самая эстетская (сериал снят в элегантном ч/б), самая неспешная (хронометраж — восемь часов) и самая, пожалуй, мизантропическая (трудно не проникнуться брезгливостью Тома Рипли к человечеству). Изначально сериал Стивена Зейллиана («Однажды ночью») делался для телеканала Showtime, но тот приказал долго жить, поэтому «Рипли» переехал на «Нетфликс», на котором в пандемию в топе просмотров взлетел уже классический «Талантливый мистер Рипли» (1999) Энтони Мингеллы. Стриминг, очевидно, рассчитывал на похожий успех с сериальной постановкой, однако разница между экранизациями Мингеллы и Зейллиана оказалась колоссальной. Если первый сгладил многие углы, то второй их, наоборот, наточил. «Рипли» Зейллиана намного острее и злее, а заглавный герой в блистательном исполнении Эндрю Скотта — старше и монструознее персонажа Мэтта Деймона. Вокруг сериала уже образовался локальный культ, но это слишком взрослое, умное и качественное кино для «Нетфликса» — зрители стриминга его не оценили.
Е.Т.
«Сегун» («Shogun»)
FX/Hulu
Экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла и главная историческая драма этого года. Случайно оказавшийся в феодальной Японии английский штурман Джон Блэкторн (Космо Джарвис), сам того не зная, запускает цепочку фатальных событий, которые приведут страну к войне, воцарению сёгуната и началу грандиозной эпохи Эдо. В отличие от легендарного сериала-предшественника 1980 года, «Сегун» обходится без экзотизации и умело балансирует между двумя оптиками: японцы кажутся Джону настолько же дикими, насколько и он им. Мостик между культурами прокладывает поразительная переводчица Марико (Анна Саваи), правая рука будущего сегуна Торанаги (Хироюки Санада).
Шоу задумывалось как мини-сериал, однако благодаря всеобщим хвалебным отзывам его продлили сразу на второй и третий сезоны. Правда, история по книге закончена, линии персонажей закрыты, и что еще смогут сказать авторы в продолжении — загадка.
А.А.
«Сочувствующий» («The Sympathizer»)
HBO/Max
Мини-сериал «Сочувствующий» пролетел мимо всех радаров, несмотря на книжный бестселлер в анамнезе, бренд HBO, Роберта Дауни-мл. сразу в нескольких ролях и мощного корейца Пак Чхан Ука («Олдбой») на позиции шоураннера и режиссера первых трех эпизодов. С одной стороны, понятно почему. Пак и второй шоураннер Дон МакКеллар выбрали для своей шпионской сатиры причудливую, почти сказочную интонацию, а главная звезда сериала Дауни-мл. появляется исключительно в странном гриме — подход, который гарантированно отпугнет часть зрителей.
Но все же в «Сочувствующем» много чего достойно любви: та же необычность, грациозная режиссура ПакаВ остальных четырех сериях ему на смену приходит автор «Города Бога» Фернанду Мейрелиш и режиссер британской «Утопии» Марк Манден — не равноценная замена, но тоже окей. и сложные разговоры об идентичности в постколониальном мире. Последний эпизод немножко разваливается под грузом темы, но не просто же так он называется «Концовки — это трудно, не правда ли?».
В.Г.
«Фарго» («Fargo»), 5-й сезон
FX/Hulu
После спорно принятого экспериментального четвертого сезона шоураннер Ноа Хоули отряхнулся от критики и решил отплыть на безопасную территорию. Да, пятый сезон «Фарго» — сборник лучших хитов всего сериала: от хорошей полицейской и долбанутого героя-киллера до магического реализма и анимационного фрагмента. Однако Хоули — в отличной творческой форме, и в его руках знакомые аккорды превращаются в новый бэнгер о том, что такое Америка. И не только она. Несмотря на локальную специфику, во всех этих сюжетах про дураков и дороги есть что‑то внегеографическое. На первый взгляд кажется, будто Хоули взялся за широкий круг тем: противостояние государства с глубинным народом, современные облики фашизма, домашнее насилие. Но при ближайшем рассмотрении замечаешь, что все они сводятся к одной всеобъемлющей — долгу как главной скрепе на шее общества.
В.Г.
«Ферма Кларксона» («Clarkson’s Farm»), 3-й сезон
Amazon Prime Video
К финалу третьего сезона «Фермы Кларксона» приходит осознание: смотреть на ворчливого бумера Джереми Кларксона, с переменным трудом пытающегося поднять свою ферму, можно бесконечно. Это только формально реалити-шоу, технически же у создателей вышла знакомая фанатам Кларксона по «Топ Гиру» и «Гранд туру» авантюрная документальная комедия, разбавленная мощной дозой остросоциального реализма. «Ферма Кларксона» лучше любой аналитической статьи объяснит причины регулярных протестов британских фермеров. А от натуралистического эпизода про свиней из нового сезона сердце не разобьется лишь у тех, у кого его отродясь не было.
В.Г.