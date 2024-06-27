Да, Джеррод Кармайкл — нарцисс, но само шоу нельзя назвать нарциссическим , ведь тут голос получают и его друзья-скептики. Сначала появляется некий анонимБо Бернем якобы не хотел светиться в шоу, но по факту спалил свое участие походом на церемонию «Эмми» в 2022 году в той же самой маске. в лыжной маске, заявляющий, что показать «правду» на экране невозможно, а позже констатирующий, что на неловкие дебаты Джеррода с матерью на тему гомосексуальности и греха смотреть тоже невозможно. Еще одна серия посвящена малоизвестному другу-комику Кармайкла по имени Джамар Нейборс. Кармайкл пытается убедить коллегу, что вместо абсурдистского слэпстика на сцене тому следует обратиться к монологу о жизни в приюте и насилию со стороны тети. Нейборс пробует новый материал, но позже парирует, что не хочет подставлять семью, а прошлое желает оставить в прошлом. После знакомства с его мамой (вернувшей родительские права, когда Джамару было пять) и строгой тетей такая позиция становится понятна. Да, автофикшн-поиски Кармайкла расширили его аудиторию и принесли награды, но теперь старых добрых шуток в его творчестве сильно не хватает: на восемь серий «Реалити-шоу» едва ли наскребется дюжина в голос смешных наблюдений, при том что в каждой серии есть по несколько минут нарезок стендапа.