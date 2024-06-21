Безумно длинное название аниме в жанре исекая или просто бред? Тест на здравый смысл

«Непризнанный школой владыка демонов! Сильнейший владыка демонов в истории поступает в академию, переродившись своим потомком».
Существует ли аниме с таким названием?
Существует ли аниме с таким названием?
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А с таким?
«Я получил читерские способности в другом мире и стал экстраординарным в реальном мире: История о том, как повышение уровня изменило мою жизнь».
«Я получил читерские способности в другом мире и стал экстраординарным в реальном мире: История о том, как повышение уровня изменило мою жизнь».
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Реальное название или бред?
«Убивая слизней триста лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня».
«Убивая слизней триста лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня».
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А это?
«Хроники неохотника-некроманта! Он может вызывать только тех духов, которые хотят рассказывать глупые истории о своих прошлых жизнях в самые неподходящие моменты».
«Хроники неохотника-некроманта! Он может вызывать только тех духов, которые хотят рассказывать глупые истории о своих прошлых жизнях в самые неподходящие моменты».
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А такое аниме существует?
«Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране».
«Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране».
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Время повысить уровень. Сможете сами завершить название аниме-хита 2021 года?
«Меня выгнали из гильдии героев, потому что я был плохим компаньоном, поэтому я решил…»
«Меня выгнали из гильдии героев, потому что я был плохим компаньоном, поэтому я решил…»
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«О моем перерождении в слизь» — не просто аниме-хит, а настоящая исекай-франшиза, состоящая из книг, манги, аниме и видеоигр. Спин-оффа с каким названием у нее не существует?
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Какое аниме было запрещено российским судом за «пропаганду теории перерождения, согласно которой после смерти возможна более насыщенная жизнь, которую не могут контролировать родители»?
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Какое из этих аниме существует на самом деле?
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Какое из этих аниме существует на самом деле?
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«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» — прошлогоднее аниме в жанре исекая. А как назывался роман, по которому оно снято?
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Даже западные компании начинают интересоваться исекаем. DC Comics совместно с японскими студиями сделали уже несколько работ в этом жанре. Но из какого аниме этот кадр?
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Какое из этих аниме не существует на самом деле?
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Какое из этих аниме не существует на самом деле?
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Суперигра: как называется аниме, из которого взят этот кадр?
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