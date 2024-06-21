Безумно длинное название аниме в жанре исекая или просто бред? Тест на здравый смысл

В 2020-е в аниме стал доминировать жанр исекая («другой мир») — японский аналог фантастики про попаданцев. Отличительная черта жанра — не только герои, попадающие в параллельный мир, но и невероятно длинные названия, подробно описывающие сюжетную концепцию. Сможете отличить популярные тайтлы от наших придумок? В тесте, как положено, аж 15 вопросов.